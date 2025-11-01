Tối 31-10, thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) bị Công an TP HCM khiến nhiều người bất ngờ.

Cư dân mạng sau khi đọc báo chính thống đã tràn vào kênh TikTok và Facebook cá nhân của nữ diễn viên.

Trước khi bị bắt, Facebook diễn viên Trương Ngọc Ánh đăng nhiều clip hoạt động xã hội

Nhiều người ngỡ ngàng vì trưa cùng ngày, nữ diễn viên còn đi từ thiện ở Gia Lai. Trong những ngày qua, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh liên tục đăng clip trên trang Facebook cá nhân thăm trẻ em, cùng các mạnh thường quân trao tặng "Nhà Nhân Ái" ở các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Gia Lai.

Những hoạt động của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Trước đó, sau thời gian dài vắng bóng, tháng 4-2025, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tham gia phim "Chrysalis - Chiếc kén".



Diễn viên Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra

Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Thời điểm đó, diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Đây là dự án đặc biệt mà cá nhân tôi vô cùng tâm huyết và hào hứng, bởi đây cũng là lần đầu tiên được tham gia diễn xuất và hợp tác cùng nữ diễn viên Kiều Chinh và nam diễn viên Tiến Phạm trong một bộ phim. Hơn thế, phim được quay ngay tại Việt Nam. Tôi tin tưởng tác phẩm mang đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, tạo ra những rung cảm và góc nhìn thú vị cho khán giả".

Với cáo buộc lạm dụng chiếm đoạt tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân và thực hiện chuỗi hành vi khác, ngày 31-10, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã bị Công an TP HCM thi hành lệnh bắt để tạm giam.