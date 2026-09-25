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Những hình ảnh kinh hoàng khi cơn bão Dujuan quần thảo Nhật Bản: 11 người thiệt mạng, đường sá “đứt gãy”

Phạm Trang
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Số người thiệt mạng do bão Dujuan, càn quét khu vực miền Đông Nhật Bản hồi đầu tuần, đã tăng lên 11 người vào ngày 24/9.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tình hình lại tồi tệ đến mức này”

Theo chính quyền địa phương, mới đây, thi thể bà Akemi Numata, một phụ nữ ngoài 70 tuổi sống tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, giáp Tokyo, được tìm thấy sau khi bà mất tích do một vụ sạt lở đất do bão gây ra.

Tính đến hiện tại, tỉnh Kanagawa ghi nhận 4 người thiệt mạng. Trong khi tỉnh lân cận là Chiba có 7 người tử vong. Ba người khác vẫn đang mất tích.

Hoạt động đường sắt bị gián đoạn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến người dân đi làm trở lại sau khi bão đi qua. Bão đổ bộ đúng giữa kỳ nghỉ lễ tháng 9 kéo dài 5 ngày (Silver Week) của Nhật Bản, kết thúc vào ngày 23/9.

Clip: NHK

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) buộc phải tạm dừng hoạt động trên một số đoạn của nhiều tuyến đường sắt và giảm số chuyến tàu do ảnh hưởng của bão.

Đáng chú ý, trên tuyến Uchibo, dịch vụ giữa ga JR Anegasaki và ga JR Kisarazu, đều thuộc tỉnh Chiba, được dự kiến sẽ mất khoảng 3 tháng mới có thể hoạt động trở lại. Trong khi đó, tuyến giữa ga JR Chiba và ga JR Anegasaki chỉ vận hành khoảng 20% số chuyến so với ngày thường trong ngày 24/9.

Tại ga JR Anegasaki, một học sinh trung học di chuyển đến thành phố Chiba, thủ phủ tỉnh Chiba, nhìn vào bảng điện tử hiển thị thời gian chờ tàu hơn 30 phút.

"Tôi không nghĩ khoảng cách giữa các chuyến tàu lại lâu đến thế", nam sinh nói.

Tại hồ Imbanuma, tỉnh Chiba, một số đoạn đê đã bị vỡ. Mực nước tại đây đã giảm so với ngày trước đó, nhưng các khu dân cư và ruộng lúa xung quanh vẫn ngập trong nước. Nhiều tuyến đường tiếp tục bị phong tỏa.

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Ảnh: Reuters

Ông Hiroyuki Someya, 61 tuổi, trở về từ một điểm sơ tán gần nhà vào ngày 24/9 để kiểm tra tình hình. Khi bước vào nhà, ông nhìn thấy những tấm chiếu tatami bị nước cuốn trôi cùng nhiều hộp nhựa và đồ dùng nằm rải rác. Dấu vết ngập nước còn lại trên tường cho thấy nước từng dâng cao khoảng 1 m.

"Tôi biết chuyện này có thể xảy ra vào một ngày nào đó vì nhà tôi nằm ngay sát mép nước, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng tình hình lại tồi tệ đến mức này", ông Someya nói.

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Ảnh: JIJI

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Khu dân cư bị ngập lụt do mưa lớn (Ảnh: KYODO/Reuters)

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Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại thành phố Miura, tỉnh Kanagawa (Ảnh: Reuters)

Gần 1.000 công trình tại Chiba bị hư hại

Theo chính quyền tỉnh Chiba, tính đến chiều 24/9, tổng cộng 989 công trình đã bị hư hại do bão và mưa lớn. Trong số này, 27 công trình bị phá hủy hoàn toàn, trong khi 517 công trình bị nước ngập vượt quá nền sàn.

Ngoài ra, trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/9, một phần tuyến đường dẫn lên cầu trên tỉnh lộ Omi-Honno Line, thuộc quận Midori, thành phố Chiba, bị sạt lở và hư hỏng, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Theo chính quyền thành phố Chiba, các nhân viên thành phố phát hiện đoạn đường bị hư hỏng trong quá trình tuần tra vào sáng cùng ngày. Đáng chú ý, đoạn đường này từng bị ảnh hưởng trong trận mưa lớn tại Chiba hồi tháng 8 và mới được sửa chữa, đưa vào sử dụng trở lại từ ngày 3/9.

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Ảnh: Daniel Traylor

Dù bão Dujuan đã đi qua, hậu quả của mưa lớn và lũ lụt vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân, trong khi nhiều khu vực ở Chiba vẫn phải đối mặt với tình trạng ngập nước, đường sá bị phong tỏa và giao thông đường sắt gián đoạn.

Nguồn: The Mainichi

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Tags

bão Dujuan

Kanagawa

mưa lớn

ngập lụt

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