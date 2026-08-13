Những hình ảnh không bao giờ được lên sóng của Lưu Diệc Phi

Đây cũng là bộ phim tai tiếng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Diệc Phi.

Mới đây, những hình ảnh và trailer cũ của Nam Yên Trai Bút Lục bất ngờ được khán giả đào lại trên mạng xã hội. Từng được kỳ vọng là màn tái xuất đáng chú ý của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh nhỏ, bộ phim gây chú ý với tạo hình Dân Quốc cổ điển, câu chuyện tình yêu pha yếu tố kỳ ảo và màn kết hợp giữa nữ diễn viên với Tỉnh Bách Nhiên.

Thế nhưng, điều đáng nói là những thước phim này đã có tuổi đời gần một thập kỷ. Nam Yên Trai Bút Lục hoàn thành quá trình ghi hình từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức. Thậm chí, tác phẩm từng được đổi tên thành Nhất Khúc Tam Sênh và giảm số tập từ 68 xuống còn 55, song số phận vẫn không có nhiều thay đổi.

Trên mạng xã hội, bộ phim vì thế thường xuyên được xếp vào nhóm những tác phẩm "đắp chiếu" nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Không ít khán giả thậm chí cho rằng sau ngần ấy năm, khả năng bộ phim thực sự xuất hiện trên màn ảnh ngày càng mong manh.

Nam Yên Trai Bút Lục được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên, lấy bối cảnh thời Dân Quốc. Nội dung xoay quanh Lục Mạn Sênh (Lưu Diệc Phi), bà chủ của một cửa hàng hương liệu mang tên Nam Yên Trai. Cô sở hữu năng lực đặc biệt, có thể giúp những người đang mắc kẹt trong tình yêu tháo gỡ những khúc mắc tình cảm.

Trong quá trình giúp đỡ những cặp đôi tìm lại sự bình yên, Lục Mạn Sênh gặp Diệp Thân (Tỉnh Bách Nhiên). Từ những hiểu lầm ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cùng trải qua nhiều biến cố. Câu chuyện tình yêu giữa họ được đặt trong không khí vừa lãng mạn vừa kỳ ảo, tạo nên màu sắc khá khác biệt so với những bộ phim truyền hình mà Lưu Diệc Phi từng tham gia.

Dự án chính thức khai máy vào cuối tháng 12/2017 tại Hoành Điếm và đóng máy ngày 15/6/2018. Ngoài Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên, phim còn có sự góp mặt của Ngụy Đại Huân, Lưu Mẫn Đào, Trương Hàm Vận, Triệu Lập Tân... Đây từng được xem là dự án đặc biệt đáng chú ý bởi nó đánh dấu lần trở lại truyền hình của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm vắng bóng.

Nhưng ngay trong thời gian quay, Nam Yên Trai Bút Lục đã liên tục vướng những ồn ào hậu trường. Đầu năm 2018, Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng dòng trạng thái "Ha ha được lắm" trên Weibo. Khán giả nhanh chóng phát hiện nữ diễn viên từng hủy theo dõi tài khoản chính thức của bộ phim và xóa một số nội dung liên quan. Từ đây, hàng loạt suy đoán bắt đầu xuất hiện.

Đỉnh điểm, trên mạng xã hội lan truyền những cáo buộc Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên có thái độ ngôi sao, khó hợp tác với đoàn phim. Một số bài đăng còn tố Lưu Diệc Phi mang biên kịch vào đoàn để sửa kịch bản, không hài lòng với điều kiện làm việc, thậm chí có tin nói cô muốn bỏ vai. Những lời đồn này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán lớn bởi thời điểm đó, hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi vốn gắn liền với sự kín tiếng và ít scandal.

Tuy nhiên, những cáo buộc Lưu Diệc Phi "chảnh chọe" khi đóng phim không được xác nhận là sự thật. Phía Nam Yên Trai Bút Lục khi đó đã ra tuyên bố phủ nhận các thông tin liên quan đến việc Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên "làm ngôi sao", đồng thời cho rằng những tin đồn này xâm phạm danh dự của diễn viên và đoàn phim. Trợ lý của Lưu Diệc Phi cũng từng lên tiếng trước tin đồn cô có tới 6 trợ lý đi cùng đoàn. Một số hình ảnh hậu trường được công bố sau đó cũng cho thấy cô vẫn tham gia các hoạt động của đoàn. Một bài tổng hợp của Sina sau này ghi nhận nữ diễn viên đã dành khoảng 5 tháng cho gần 1.000 cảnh quay của bộ phim.

Đáng nói, những năm sau đó, Lưu Diệc Phi đã lần lượt trở lại màn ảnh nhỏ với Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng. Cả ba đều đã chính thức phát hành và giúp vị thế truyền hình của nữ diễn viên được củng cố mạnh mẽ. Trong khi đó, tác phẩm được quay từ trước tất cả những bộ phim này vẫn nằm ngoài danh sách những tác phẩm chính thức đến với khán giả.

Sau gần 8 năm kể từ ngày đóng máy, việc Nam Yên Trai Bút Lục đổi tên thành Nhất Khúc Tam Sênh vẫn không giúp bộ phim thoát khỏi cảnh nằm kho. Dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào tuyên bố tác phẩm bị hủy, khoảng thời gian chờ đợi quá dài khiến nhiều khán giả đã gần như mất niềm tin vào khả năng bộ phim được phát hành.