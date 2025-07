Những hình ảnh đời thường gần gũi, luôn sống hết mình của ông Hoàng Nam Tiến

Mới đây, cộng đồng mạng rất bàng hoàng và thương tiếc trước thông tin ông Hoàng Nam Tiến - phó chủ tịch Hội đồng Trường đại học FPT, đột ngột qua đời ở tuổi 56. Theo đó, doanh nhân qua đời lúc 16h10 ngày 31/7/2025 vì đột quỵ và ngừng tim ngoại viện.

Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

Trên trang cá nhân của ông Hoàng Nam Tiến, những hình ảnh cuối cùng của ông cũng khiến cộng đồng xót xa. Bởi lẽ thời gian gần đây, dù có chia sẻ về sức khoẻ không được tốt nhưng doanh nhân vẫn làm việc không ngừng nghỉ, tích cực tham gia các hoạt động đến ngày 30/7 vừa qua.

Theo đó, lẽ ra ông Hoàng Nam Tiến sẽ có một livestream giới thiệu sách vào ngày 25/7 nhưng vào ngày 20/7, ông Tiến thông báo huỷ. “Rất xin lỗi các bạn phải huỷ buổi livestream vì lý do sức khoẻ. hẹn gặp các bạn thật sớm” - vị doanh nhân chia sẻ.

Ông Hoàng Nam Tiến từng cập nhật tình hình sức khoẻ vào ngày 20/7

Trước đó, vào ngày 16/7, ông Hoàng Nam Tiến trực tiếp dự một trại hè dành cho các bạn nhỏ. Đây cũng được xem là một trong những hoạt động cuối cùng mà doanh nhân trực tiếp tham gia.

“190 bạn nhỏ thăm FPT. Các bạn 2k12 từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá và Thái Nguyên. Kể chuyện, tặng sách và trả lời toàn câu hỏi khó của các bạn” - Phó chủ tịch Hội đồng Trường đại học FPT cho biết.

Các hoạt động giảng dạy và làm diễn giả cũng chính là nội dung thường thấy trên trang cá nhân của doanh nhân Hoàng Nam Tiến. Tại các sự kiện này, vị doanh nhân được nhiều người mến mộ vì sự nhiệt tình, đầy năng lượng và luôn sống hết mình.

Ông Hoàng Nam Tiến tại sự kiện ngày 16/7

Ông Hoàng Nam Tiến là diễn giả tại nhiều sự kiện

Ngoài công việc và giáo dục, doanh nhân Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về cuộc sống đời thường, đặc biệt là nấu ăn và cắm hoa trong những ngày tháng cuối đời. Trong đó nấu ăn là một đam mê của doanh nhân, nhiều bữa ăn đơn giản như bún giò chìa, cháo hành, thịt kho, mì lạnh,... được ông chia sẻ.

Nói về nấu ăn, ông Hoàng Nam Tiến từng cho biết mỗi tuần chỉ dành 2 - 3 tiếng cho việc này nhưng nhiều món ông làm còn ngon hơn ngoài hàng. Tài lẻ này không chỉ khiến các con, cháu thích thú mà còn giúp ông chinh phục nhiều khách hàng lớn của FPT.

“Tại vì từ bé tôi đã được ăn ngon mà (cười). Tuổi thơ tôi gắn liền với Cầu Gỗ - con phố ngay sát bờ Hồ, nổi tiếng với những hàng quán vang danh nhất Hà Nội thời đó. Ông nội rất chiều tôi nên những năm 70 của thế kỷ trước, những món nào là niềm mơ ước của nhiều người như: phở xào, phở bò, phở gà, chim quay… tôi đều được ông dẫn đi ăn ở những hàng ngon nhất.

Về sau, chuyện thích ăn ngon cũng do tính cách con người tôi chỉ ưa những gì chỉn chu. Ăn ngon mà, ai lại chẳng thích! (cười). Nhưng dụng tâm để thỏa mãn sở thích ấy một cách đầy quyết tâm thì không dễ” - doanh nhân Hoàng Nam Tiến nói về lý do say mê ẩm thực.

Ông Tiến rất thích nấu ăn và thường xuyên chia sẻ những món ăn mình nấu lên MXH

Hoa cũng là một thú vui của doanh nhân

Ông Hoàng Nam Tiến, sinh năm 1969 tại Hà Nội. Ông nguyên là Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom - Tập đoàn FPT. Hiện ông là phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học.

Năm 1993, ông gia nhập FPT, làm việc tại đây liên tục trong hơn 30 năm và được coi là một nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công của Tập đoàn. Với nhiều người, ông được yêu thích là một nhà quản trị, một chuyên gia công nghệ, cố vấn trong hoạt động khởi nghiệp cho nhiều công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà giáo, một diễn giả, một người viết sách được nhiều người mến mộ.

Một số hình ảnh đời thường của ông Hoàng Nam Tiến:

Chuyến đi Đà Nẵng của ông Tiến hồi đầu tháng 7

Không chỉ tự nấu, ông Tiến cũng thích khám phá các món ăn ngon

Học lái máy bay là ước mơ từ nhỏ của ông Hoàng Nam Tiến