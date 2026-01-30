Sáng 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú xã Ô Diên, TP Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Ngay từ sáng sớm, hình ảnh hai bị cáo được dẫn giải đến phòng xử đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại tòa.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng. Hội đồng xét xử làm việc trong không khí nghiêm túc, an ninh phiên tòa được đảm bảo. Đại diện Viện kiểm sát và các bên tham gia tố tụng có mặt đầy đủ theo giấy triệu tập, riêng nhân chứng vắng mặt tại phiên xử trước đã được triệu tập trở lại.

Phiên tòa này được mở lại sau khi trước đó, vào chiều 27/1, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do nhân chứng vắng mặt. Việc hoãn xử nhằm đảm bảo quá trình xét xử khách quan, toàn diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2025, tại quán cà phê Góc quán ở tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, do bực tức vì bị nhắc nhở không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Ng.M.Đ. là chủ quán.

Thực hiện chỉ đạo, Vũ dùng tay tát và đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến nạn nhân ngã xuống sàn, bị thương tích. Sau đó, Thiên ra hiệu cho Vũ dừng tay. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại.

Tại cơ quan điều tra, anh Ng.M.Đ. cho biết quán có không gian kín, phục vụ nhiều khách và đã treo biển cấm hút thuốc. Anh đã nhiều lần nhắc nhở Thiên nhưng không được chấp hành. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, chỉ đề nghị xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra và truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết liên quan trước khi Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết.