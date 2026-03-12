Những hiểu lầm thường gặp về ắc quy ô tô

Ắc quy là bộ phận quan trọng cung cấp điện cho hệ thống đánh lửa và mô-tơ đề để khởi động động cơ. Khi xe đã vận hành, ắc quy vẫn hỗ trợ máy phát trong việc duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống điện.

Tuy nhiên, nhiều người dùng xe hơi chỉ thực sự chú ý đến ắc quy khi xe đột ngột chết máy và xung quanh bộ phận này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm.

Ắc quy là bộ phận quan trọng cung cấp điện cho hệ thống. (Ảnh: Motorbiscuit)

Câu bình kéo dài tuổi thọ ắc quy

Nhiều người nghĩ rằng việc sử dụng bộ sạc hoặc câu bình có thể "hồi sinh" ắc quy yếu. Tuy nhiên, khi xe đã khởi động, máy phát phải làm việc nặng hơn để vừa cấp điện cho hệ thống, vừa sạc lại ắc quy.

Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của máy phát và dẫn đến tình trạng ắc quy bị sạc thiếu hoặc quá mức, cả hai đều gây hại cho ắc quy.

Việc câu bình chỉ nên được xem là giải pháp khẩn cấp, không phải là phương pháp sử dụng lâu dài, thường xuyên.

Thời tiết nóng tốt cho ắc quy hơn lạnh

Cả nhiệt độ cao và thấp đều ảnh hưởng đến dung dịch điện phân trong ắc quy. Việc nhiệt độ cao có thể làm bay hơi dung dịch, rút ngắn vòng đời của ắc quy. Không nên tự ý châm thêm nước để bù dung dịch vì tạp chất có thể làm hỏng các cell pin.

Trong khi đó, nhiệt độ lạnh không làm ắc quy "đóng băng" ngay nhưng có thể khiến ắc quy không đủ mạnh để khởi động động cơ.

Xe không nổ máy do ắc quy chết

Ắc quy không phải lúc nào cũng là nguyên nhân khiến xe không khởi động. Hệ thống nhiên liệu tắc nghẽn, mô-tơ đề hỏng, máy phát lỗi hoặc bugi mòn cũng có thể gây ra tình trạng này.

Đôi khi, ắc quy chỉ bị bám ăn mòn ở các đầu cực, làm gián đoạn dòng điện. Vệ sinh đầu cực bằng bàn chải kim loại hoặc len thép có thể khắc phục tình trạng. Sau khi làm sạch, nên phủ một lớp mỡ mỏng để hạn chế oxy hóa và cải thiện tiếp xúc điện.

Không thể biết trước ắc quy sắp hỏng

Trên thực tế, ắc quy thường phát ra nhiều "tín hiệu cầu cứu" . Nếu khi vặn chìa khóa, động cơ khởi động ì ạch hoặc đèn pha, đèn trần mờ khi xe chưa nổ máy, đó có thể là dấu hiệu yếu ắc quy.

Khi bảo dưỡng định kỳ, tài xế nên kiểm tra các đầu cực xem có xuất hiện lớp bột màu trắng, xanh dương hoặc xanh lá hay không, đây có thể là dấu hiệu rò rỉ axit hoặc ắc quy không được sạc đầy trong thời gian dài.

(Theo Motorbiscuit)