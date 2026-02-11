Những hành trình CSR được gọi tên tại WeChoice Awards 2025: Khi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chạm tới trái tim cộng đồng

10 dự án CSR truyền cảm hứng cùng hội tụ

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những sáng kiến vì xã hội, WeChoice Awards 2025 còn tạo nên một không gian kết nối, nơi trách nhiệm cộng đồng, tinh thần sẻ chia và khát vọng phát triển bền vững cùng hội tụ, góp phần khắc họa một bức tranh CSR đa chiều, lấy con người làm trung tâm.

Trước thềm đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương tri ân tới các nhãn hàng đồng hành trong hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng. Đây là lời cảm ơn dành cho những doanh nghiệp đã lựa chọn sát cánh cùng WeChoice Awards 2025 trên hành trình “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, bằng chính những dự án cộng đồng bền bỉ và giàu giá trị nhân văn.

Hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng quy tụ nhiều đề cử với những lát cắt đa dạng của tinh thần trách nhiệm xã hội hiện đại. Từ các sáng kiến bảo vệ môi trường và sinh kế bền vững như Gia đình HaHa, những điểm tựa tinh thần giàu cảm xúc như Mái ấm Gia đình Việt của Hoa Sen Home, đến các chương trình hỗ trợ kịp thời người dân vùng thiên tai như Một vòng tay ấm.

Bên cạnh đó là những mô hình CSR sáng tạo, tận dụng công nghệ và sức mạnh kết nối cộng đồng như UpRace 2025, các dự án thúc đẩy bình đẳng trong thể thao trẻ em của MILO, hay những công trình mang tính biểu tượng như cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ. Tất cả cùng góp phần phản ánh một tinh thần chung: CSR không chỉ là trách nhiệm, mà là hành trình dài hạn vì con người và xã hội.

Khi điều tốt đẹp được vinh danh tại đêm Gala

Tại đêm Gala trao giải, WeChoice Awards 2025 đã chính thức vinh danh những dự án CSR tiêu biểu, đại diện cho các cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Trong số 10 đề cử tại hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng, hai dự án nhận được lượng bình chọn cao nhất từ cộng đồng và được vinh danh là Dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ và Dự án Gia đình HaHa - Vì một Việt Nam hạnh phúc.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là sáng kiến CSR quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, góp phần kết nối hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống và hướng tới trở thành biểu tượng mới của TP.HCM. Trong khi đó, Gia đình HaHa - Vì một Việt Nam hạnh phúc là sáng kiến CSR dài hạn, chính thức triển khai từ giữa năm 2025, tập trung vào ba trụ cột: bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế địa phương và lan tỏa nhận thức sống xanh, với sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trên cả nước.

Bên cạnh các dự án được cộng đồng bình chọn, Hội đồng Chuyên môn WeChoice Awards 2025 cũng vinh danh ba dự án CSR tiêu biểu, đại diện cho những cách tiếp cận có chiều sâu và tác động xã hội rõ nét.

Giấc mơ Lọ Lem - PNJ

Trong số các đề cử tại hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng, Giấc mơ Lọ Lem là dự án do PNJ khởi xướng, hướng tới trẻ em gái yếu thế, đặc biệt là những em có nguy cơ bỏ học và thiếu điều kiện tiếp cận giáo dục kỹ năng trong giai đoạn trưởng thành.

Thay vì tập trung vào hỗ trợ vật chất ngắn hạn, dự án lựa chọn cách tiếp cận khác biệt thông qua mô hình giáo dục kỹ năng kết hợp trải nghiệm cộng đồng. Trọng tâm là Ngày hội Giấc mơ Lọ Lem, được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi các em được khơi gợi sự tự tin, khám phá bản thân và học cách tin vào chính mình.

Song song với các hoạt động trải nghiệm là những lớp học kỹ năng mềm, giúp trẻ em gái hiểu rõ giá trị cá nhân, rèn luyện khả năng giao tiếp, ra quyết định và bảo vệ chính kiến. Điểm nhấn của ngày hội là sân khấu tỏa sáng, nơi các em mạnh dạn thể hiện bản thân với sự đồng hành của Đại sứ dự án Hoa hậu H’Hen Niê, người mang đến nguồn cảm hứng từ chính câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của mình.

Sau 10 tháng triển khai, tính đến tháng 11/2025, Giấc mơ Lọ Lem đã tiếp cận và trao quyền trực tiếp cho 1.000 trẻ em gái tại nhiều tỉnh thành, thông qua sáu sự kiện quy mô lớn và năm sự kiện địa phương do các chi nhánh PNJ tổ chức. Dự án thu hút hơn 21.000 lượt tham dự từ cộng đồng, sự đồng hành của hơn 38 đối tác và đạt gần 21 triệu lượt tiếp cận truyền thông, góp phần đưa CSR trở thành một hành trình chung, nơi mỗi cá nhân đều có thể cùng viết tiếp những điều tốt đẹp cho trẻ em gái Việt Nam.

Ngân hàng Hạnh phúc - Ngân hàng SHB

Ngân hàng Hạnh phúc của SHB mang đến một câu chuyện CSR nhất quán và dài hạn, đặt hạnh phúc con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Với SHB, trách nhiệm xã hội không tách rời khỏi hoạt động kinh doanh, mà được tích hợp thành chiến lược xuyên suốt trong suốt hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Trong năm 2025, SHB triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và nâng cao đời sống tinh thần. Ngân hàng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai cứu trợ với tổng kinh phí 24 tỷ đồng, đồng thời chú trọng các giải pháp tái thiết dài hạn như xây dựng nhà ở, trường học cho người dân vùng thiên tai.

Bên cạnh đó, SHB còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục và y tế thông qua tài trợ trang thiết bị, hợp tác chiến lược với các trường đại học và bệnh viện lớn. Song hành cùng hỗ trợ vật chất, ngân hàng dành nhiều tâm huyết cho việc lan tỏa giá trị tinh thần qua các chiến dịch như Gieo Hạnh phúc hay Hạnh phúc là người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và sự gắn kết cộng đồng.

Chính cách tiếp cận lấy con người làm gốc, tạo ra tác động xã hội thực chất và lâu dài đã giúp Ngân hàng Hạnh phúc của SHB chạm tới tinh thần cốt lõi của hạng mục Dự án CSR Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Viet Nam Love

Cuối cùng, Viet Nam Love là dự án cộng đồng mang tầm vóc quốc gia, ra mắt năm 2025, do đạo diễn Trần Thành Trung khởi xướng và T Production thực hiện. Dự án kết tinh các giá trị nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc qua thông điệp “Khi lòng kiêu hãnh được gọi tên”, góp thêm một lát cắt giàu cảm xúc cho bức tranh CSR tại WeChoice Awards năm nay.