Những hãng sản xuất ô tô bền bỉ nhất 2025

Bên cạnh kiểu dáng, thiết kế, tính năng, công nghệ… một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu khi quyết định chọn mua ô tô chính là độ bền bỉ.

Tổ chức nghiên cứu iSeeCars mới đây đã công bố xếp hạng thương hiệu xe ô tô bền bỉ nhất năm 2025. Danh sách được lập nên sau quá trình khảo sát và phân tích dữ liệu từ hàng triệu ô tô, từ đó chọn ra những hãng ô tô có khả năng sản xuất những chiếc xe bền bỉ nhất .

Tiêu chí cơ bản và quan trọng nhất được iSeeCars đưa ra là tỷ lệ đạt được quãng đường di chuyển 400.000 km. Xét về khía cạnh này, ô tô Nhật Bản tỏ ra vượt trội hơn hẳn xe Đức và xe Mỹ.

Toyota và Honda là hai thương hiệu xe phổ thông sản xuất ô tô bền nhất theo iSeeCars.

Cụ thể, Toyota là hãng có tỷ lệ xe đạt số công-tơ-mét 400.000 km cao nhất với trung bình 17,8%. Con số này cao hơn khoảng 3,7 lần so với mức trung bình của toàn ngành.

Các mẫu xe Toyota bền bỉ nhất thuộc dòng SUV và bán tải như 4Runner, Sequoia, Tacoma và Tundra, trong khi xe gầm thấp như Avalon, Camry, Prius cũng được đánh giá cao về khả năng sử dụng lâu dài.

Xếp sau Toyota là Lexus - thương hiệu xe sang của chính tập đoàn ô tô Nhật Bản với tỷ lệ 12,8%. Đứng ở hai vị trí tiếp theo lần lượt là Honda (10,8%) và Acura (7,2%).

Bốn thương hiệu xe Nhật nêu trên là những cái tên hiếm hoi có tỷ lệ xe đạt mốc 400.000 km vượt trên mức trung bình của ngành (4,8%). Những cái tên còn lại trong top 10 gồm có GMC (4,6%), Tesla (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%) và Ram (3,5%).

Tesla là thương hiệu xe điện duy nhất góp mặt trong top 10.

Ông Karl Brauer - Chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Ô tô Nhật Bản vốn nổi tiếng về chất lượng và độ bền bỉ. Trong đó, Toyota, Lexus, Honda và Acura dẫn đầu về khả năng sản xuất những chiếc xe có thể đi được hơn 400.000 km, với tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung bình.

Mặc dù hiện nay năng lực thiết kế và kỹ thuật đã góp phần kéo dài tuổi thọ của mọi phương tiện nhưng việc sản xuất những chiếc xe có khả năng chạy hơn 400.000 km vẫn là một tiêu chuẩn cao đối với hầu hết các hãng ô tô".

Ở nửa dưới của bảng xếp hạng là sự hiện diện của nhiều thương hiệu xe sang với tỷ lệ đạt 400.000 km chỉ khoảng 0-0,5%, bao gồm Maserati, Jaguar, Land Rover, Audi, BMW, Porsche. Trong khi đó, những Mercedes-Benz, Infiniti, Volvo có tỷ lệ cao hơn nhưng cũng chỉ ở mức 1,7-2,2%.

Theo iSeeCars , nhóm xe sang có tỷ lệ đạt quãng đường 400.000 km từ thấp đến rất thấp chủ yếu do thói quen sử dụng đặc trưng của người dùng nhóm xe này. Họ thường chạy ít, với tần suất và cường độ ít hơn nhiều so với xe phổ thông.

Do đó tỷ lệ đạt quãng đường 400.000 km thấp không phải thước đo phản ánh chính xác về khả năng chế tạo của hãng hay độ bền của xe. Thực tế ngoài nhóm xe Nhật, vẫn có một số thương hiệu xe sang vượt qua tỷ lệ trung bình (3,2%) như Tesla, Cadillac và Lincoln.