Những hạng mục bảo dưỡng quan trọng mà xe xăng phải làm, xe điện thì không: Chi phí “ẩn” mà người mua chưa để ý tới

Khi nói về chi phí bảo dưỡng xe điện so với xe xăng, người ta thường so sánh tổng số tiền bỏ ra. Có một cách so sánh khác cụ thể hơn: bóc tách từng hạng mục bảo dưỡng mà xe xăng phải làm theo khuyến cáo của chính hãng, rồi đối chiếu với xe điện cùng phân khúc. Lấy hai mẫu xe phổ biến tầm giá 850 triệu đồng làm ví dụ - Toyota Corolla Cross và VinFast VF 7 - kết quả cho thấy các hạng mục cốt lõi mà xe xăng buộc phải bảo dưỡng đơn giản không tồn tại trên xe điện. Đây không phải vấn đề công nghệ tiến bộ hay lỗi thời, mà là khác biệt cấu trúc kỹ thuật. Theo bảng giá bảo dưỡng chính hãng do hai hãng công bố, chênh lệch trong 100.000 km dao động khoảng 42 đến 58 triệu đồng.

Vì sao xe điện không cần các hạng mục này

Trước khi đi vào bảng so sánh, cần làm rõ một điểm cơ bản: xe xăng và xe điện khác nhau ở cấu trúc kỹ thuật, không chỉ ở nguồn năng lượng. Một động cơ đốt trong của xe SUV hạng C có khoảng 2.000 chi tiết cơ khí chuyển động. Một động cơ điện chỉ có khoảng 20 chi tiết. Chênh lệch 100 lần này không phải con số ngẫu nhiên, mà là kết quả tự nhiên của hai cơ chế tạo ra năng lượng hoàn toàn khác nhau.

Động cơ đốt trong tạo công bằng cách đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt, tạo áp suất đẩy piston, qua trục khuỷu chuyển thành chuyển động quay. Quá trình này cần nhiên liệu lỏng, hệ thống bơm xăng, kim phun, bugi đánh lửa, dây cao áp, lọc nhiên liệu, lọc gió để hút khí vào buồng đốt, dầu bôi trơn để giảm ma sát các chi tiết kim loại trượt qua nhau, hệ thống làm mát động cơ, hộp số nhiều cấp để chuyển đổi mô-men xoắn, ống xả để thải khí cháy. Mỗi chi tiết trong chuỗi này đều mòn hao và cần thay theo chu kỳ.

Động cơ điện hoạt động khác hẳn: dòng điện đi qua cuộn dây tạo ra từ trường, từ trường này tương tác với từ trường của nam châm vĩnh cửu hoặc cuộn dây thứ hai, sinh ra lực quay trục. Không cháy nổ, không kim phun, không buồng đốt, không bugi, không dây cao áp, không lọc gió động cơ, không hộp số nhiều cấp, không ống xả. Toàn bộ hệ thống truyền động đơn giản hơn nhiều lần. Đây là lý do bảo dưỡng xe điện không chỉ rẻ hơn về tiền mà còn ít hạng mục về số lượng. Nhiều hạng mục xe xăng buộc phải làm thường xuyên, xe điện đơn giản không có gì để làm vì không có bộ phận tương ứng.

Các hạng mục cốt lõi xe xăng phải bảo dưỡng, xe điện không cần

Dưới đây là các hạng mục bảo dưỡng đặc trưng của xe xăng theo khuyến cáo chính thức của Toyota Việt Nam cho dòng Corolla Cross. Đối chiếu với xe điện cùng phân khúc như VinFast VF 7, toàn bộ các hạng mục này không tồn tại do cấu trúc kỹ thuật đã giải thích ở trên.

Trong các hạng mục này, thay dầu động cơ là khoản chi đều đặn nhất với chu kỳ 5.000 km hoặc 6 tháng. Trong 100.000 km sử dụng, xe Corolla Cross trải qua 20 lần thay dầu động cơ - đây là khoản chi không thể tránh nếu muốn bảo hành chính hãng và động cơ vận hành ổn định. Dầu hộp số CVT, bugi, lọc gió, lọc xăng, dây cu roa cộng dồn tạo thành các mốc bảo dưỡng lớn tại 40.000 km, 60.000 km và đặc biệt 80.000 km. Ống xả và bộ chuyển đổi xúc tác là rủi ro phát sinh thường gặp sau 100.000 km. Tất cả đều không có ở xe điện, không phải vì xe điện được miễn phí mà vì cấu trúc kỹ thuật không có các bộ phận tương ứng.

So sánh tổng bảng giá chính hãng trong 100.000 km

Để có con số chính xác và không thể tranh cãi, tôi không cộng giá từng món phụ tùng (dễ sai số), mà dùng trực tiếp bảng giá bảo dưỡng định kỳ do hai hãng công bố. Toyota Việt Nam đã công khai mức giá bảo dưỡng theo từng cấp cho Corolla Cross: cấp nhỏ khoảng 760.000 đồng, cấp trung bình khoảng 1.060.000 đồng, cấp trung bình lớn khoảng 1.170.000 đồng, cấp lớn (tại mốc 80.000 km) có thể lên 5 đến 8 triệu đồng do phải thay bugi, dây cu roa, dầu hộp số CVT. VinFast cũng công bố bảng giá bảo dưỡng VF 7 với mức thấp hơn đáng kể do số hạng mục cần thay ít hơn.

Cộng tất cả các mốc bảo dưỡng định kỳ trong 100.000 km, tổng chi phí của Corolla Cross dao động trong khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Con số này khớp với báo cáo của các đại lý Toyota Việt Nam như Toyota Thanh Xuân và Oto.com.vn - tổng bảo dưỡng 2 năm đầu của Corolla Cross khoảng 30 triệu, quy ra 5 năm (100.000 km) khoảng 75 triệu nếu tính cả nhân công và vật tư. Trừ đi các hạng mục chung cho mọi loại xe (lốp, nước rửa kính, lọc gió cabin), riêng phần bảo dưỡng đặc trưng xe xăng còn khoảng 50 đến 70 triệu.

Với xe điện VinFast VF 7 cùng quãng đường, tổng chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng 8 đến 12 triệu đồng. Lý do: VF 7 không có động cơ đốt trong, không có hộp số CVT, không có hệ thống nhiên liệu, không có hệ thống đánh lửa. Các mốc bảo dưỡng cấp nhỏ và trung bình của VF 7 được hãng miễn phí trong giai đoạn đầu, và các mốc lớn cũng có giá thấp hơn nhiều do số hạng mục cần thay ít. Chênh lệch ròng trong 100.000 km dao động trong khoảng 42 đến 58 triệu đồng.

Đây là khác biệt cấu trúc, không phải khuyến mãi

Có một cách hiểu phổ biến và sai lệch là cho rằng xe điện được hỗ trợ giá bảo dưỡng, được khuyến mãi gói dịch vụ rẻ. Thực tế không phải. Sự khác biệt 42 đến 58 triệu đồng cho mỗi 100.000 km không phải kết quả của chính sách giá, mà là kết quả của cấu trúc kỹ thuật. Khi một chiếc xe có hàng chục hạng mục cơ khí cần bảo dưỡng và một chiếc xe khác chỉ có vài hạng mục, chi phí bảo dưỡng tự động khác nhau dù không có ai khuyến mãi gì.

Điều này cũng có nghĩa là khoản tiết kiệm này không phải tạm thời. Trong 10 năm tới, ngay cả khi các hãng xe xăng nâng cao công nghệ, tối ưu hóa động cơ, giảm chu kỳ bảo dưỡng, họ vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn các hạng mục cốt lõi vì chúng gắn liền với cơ chế đốt trong. Trong khi đó, các hạng mục tương ứng ở xe điện sẽ tiếp tục là 0 đồng vì các bộ phận đó không tồn tại. Khác biệt cấu trúc tạo ra khác biệt chi phí bền vững theo thời gian.

Phép tính 100.000 km là phép tính của một chu kỳ sử dụng khoảng 5 năm. Nếu kéo dài đến 200.000 km cho người dùng dài hạn, chênh lệch tăng tuyến tính lên 84 đến 116 triệu đồng. Nếu kéo dài đến 300.000 km cho xe gia đình giữ lâu năm, chênh lệch lên 126 đến 174 triệu đồng. Đây là phép cộng đơn giản, không có yếu tố biến động giá xăng hay giá điện, chỉ là bảng giá bảo dưỡng cộng bảng giá bảo dưỡng.

Khi nhìn vào bảng giá xe điện và xe xăng cùng phân khúc, người mua thường chỉ thấy chênh lệch giá ban đầu, thường là vài chục triệu đồng. Riêng phép cộng bảo dưỡng đặc trưng âm thầm trên cho thấy chênh lệch giá ban đầu này có thể được bù đắp hoàn toàn chỉ trong 100.000 km sử dụng, chưa kể đến tiền xăng, tiền điện, lệ phí trước bạ và các yếu tố khác đã được phân tích trước đó.