Những giả thuyết khoa học điên rồ nhất lịch sử loài người: Giả thuyết số 3 'không tưởng' nhất

Kể từ khi khoa học xuất hiện trong lịch sử loài người, chúng đã cung cấp cho chúng ta cái nhìn đúng đắn hơn về mọi thứ diễn ra xung quanh. Tuy nhiên không phải mọi giả thuyết khoa học đều phản ánh đúng quy luật của tự nhiên.

Trong cuốn sách Forgotten Science của tác giả SD Tucker, ông đã cho thấy con người đôi khi đã quá mù quáng khi tin vào những giả thuyết khoa học sai lầm.

Dưới đây là những giả thuyết khoa học kỳ lạ nhất lịch sử nhân loại:

1. Học thuyết tiến hóa Darwin cho... tiên!

Theo Leadbeater thì tiên là có thật! Ảnh: WordPress.com

Năm 1913, một giáo sĩ người Anh có tên Charles Webster Leadbeater (1854–1934) đã công bố cuốn sách có tựa đề The Hidden Side of Things, trong đó ông cố gắng tạo ra một cây tiến hóa dành cho... thần tiên.

Leadbeater đã soạn thảo rất công phu tỉ mỉ những nhánh cây mà ông gọi giả thuyết của mình là "evolvement" (Sự suy luận) nhằm mô tả sự tiến hóa của thế giới thần tiên. Theo đó, ông giả thuyết rằng thần tiên tí hon được tiến hóa từ các loài côn trùng.

Tất nhiên ông không thể cung cấp bất cứ bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của tiên cũng như sự tiến hóa từ côn trùng. Những lý thuyết về sự tiến hóa mà ông đưa ra cũng chỉ dừng lại là một trong những giả thuyết khoa học kỳ lạ nhất.

2. Giả thuyết Y học của Phát xít Đức

Trong thời kỳ bành trướng sức mạnh của mình, phát xít Đức đã tạo ra những thí nghiệm vô cùng tàn bạo và phi nhân tính và một trong số đó được thực hiện bởi bác sĩ Sigmund Rascher (1909 – 1945).

Rascher đã dùng ảnh hưởng của mình như một người quen của thống chế Heinrich Himmler để tạo ra một chuỗi các thí nghiệm về hạ thân nhiệt điên rồ và tàn ác trên các tù nhân tại Trại tập trung Dachau.

Một trong những thí nghiệm đó là việc cho các tù nhân đứng ngoài tuyết lạnh của mùa đông với thân thể khỏa thân và họ phải đứng trong 14 tiếng đồng hồ. Hắn tạo ra thí nghiệm nhằm nghiên cứu phương cách chống nhiệt độ đóng băng để giúp các phi công ở những khu vực lạnh giá như mặt trận phía đông có thể thích nghi tốt nhất với môi trường.

Thậm chí hắn còn bắt các tù nhân phải ngâm mình trong bồn nước đá cho đến khi mất ý thức và sau đó đưa họ tới phòng tắm nóng để phục hồi. Giả thuyết điên rồ mà hắn đưa ra là:

Những người vợ của những người đánh cá ở Biển Bắc thường làm tỉnh người chồng bị chết đuối bằng cách đưa chồng họ lên giường và sử dụng thân nhiệt của mình để làm ấm cơ thể lạnh ngắt của chồng mình.

3. Muối: Bí mật của sự sống

Littlefield tin rằng ông đã nắm được chìa khóa của sự sống. Ảnh: Pinterest

Một nhà liệu pháp người Mỹ có tên Charles Wentworth Littlefield (1859–1945) đã đưa ra một giả thuyết mà theo ông chính là chìa khóa nắm giữ bí mật của sự sống. Khi bệnh nhân của ông chịu đựng những vết cắt thì ông sẽ nghĩ về một câu chuyện liên quan đến con gà để giúp họ chữa lành vết thương.

Sau đó rắc muối tắm tẩy tế bào chết lên vết thương để giúp máu nhanh đông lại, ông kinh ngạc nhận thấy rằng khi quan sát vết thương dưới kính hiển vi thì những tinh thể muối trông giống như những con gà mà ông vừa nghĩ đến.

Ông cho rằng mình có khả năng thần giao cách cảm nên năm 1919, ông đã công bố cuốn sách "Beginning and Way of Life" tiết lộ rằng sự tập trung có thể giúp ông tạo ra những hình hài động vật theo ý nghĩ của mình từ các tinh thể muối.

Từ đó ông giả thuyết rằng muối chính là nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất.

4. Quả táo cũng có cảm giác

August Strindberg (1849–1912). Ảnh: Pinterest

Nhà viết kịch và tiểu thuyết gia nổi tiếng người Thụy Điển August Strindberg (1849–1912) không phải là một người nghiên cứu khoa học nhưng ông lại tin rằng mình là một nhà khoa học.

Ông cho rằng thực vật cũng có hệ thống thần kinh như con người và để chứng minh giả thuyết của mình, Strindberg mang theo 1 ống kim tiêm trong túi mình vào mỗi buổi sáng khi ông đi bộ và tiêm morphine vào rất nhiều mẫu thực vật ông đi qua.

Ông muốn xem chúng có thể "cao" lên nhờ tăng trưởng cơ như con người. Một ngày nọ, ông bị một cảnh sát bắt được khi đang tiêm morphine vào một quả táo và bị kết tội như một người đầu độc thực phẩm dù ông đã cố gắng giải thích lý do của mình.

5. Homunculus - người tí hon sinh ra trong phòng thí nghiệm

Paracelsus (1493–1541), một nhà giả kim người Đức gốc Thụy Sĩ nổi tiếng. Ảnh: Pinterest

Một "Homunculus" là một "người tí hon" được tạo ra trong phòng thí nghiệm bởi những nhà giả kim thuật già. Trong đó người nổi tiếng nhất được cho rằng đã tạo ra Homunculus là Paracelsus (1493–1541), một nhà giả kim người Đức gốc Thụy Sĩ nổi tiếng.

Ông cũng là thiên tài y học, nhà hóa học, nhà chiêm tinh học, nhà thực vật học. Ông cho rằng có thể tạo ra một con người từ những nguyên tố cơ bản trong phòng thí nghiệm và đã công bố điều này trong cuốn sách "De Rerum Natura" của mình..

Theo đó, ông đã lấy tinh trùng người rồi đun nóng trong ống nghiệm, sau đó chôn cùng phân ngựa trong 40 ngày. Ông đã quả quyết rằng mình đã tạo ra một người tí hon cao 30 cm bằng cách này.

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn: Historyextra, Theguardian, Biography