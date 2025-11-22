Vào tháng 1 năm 2009, Natalie "Nadya" Suleman, một phụ nữ 34 tuổi đến từ California, đã đi vào lịch sử y học khi sinh hạ tám người con cùng lúc. Sự kiện chưa từng có này lập tức đưa cô trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu, gắn liền với biệt danh "Octomom" (Bà mẹ sinh 8). Với sáu đứa trẻ đã có từ trước, cũng được thụ thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Nadya trở thành bà mẹ của một gia đình đông đúc gồm 14 người con, một câu chuyện độc đáo bậc nhất lịch sử hiện đại.

Hành trình đầy chông gai và áp lực truyền thông

Tám đứa trẻ sinh tám (Noah, Josiah, Nariyah, Maliyah, Jonah, Jeremiah, Isaiah và Makai) chào đời khỏe mạnh nhưng với cân nặng cực kỳ nhỏ bé, chỉ dao động từ 0,68 kg đến 1,5 kg. Chúng đã phải trải qua một thời gian dài được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Ngay sau khi các bé chào đời, áp lực truyền thông khổng lồ, sự tò mò của công chúng và những lời chỉ trích gay gắt về quyết định sinh con đông đúc đã đổ dồn lên Nadya. Cuộc sống của gia đình cô nhanh chóng bị biến thành tâm điểm khai thác, từ những bài báo giật gân cho đến sự soi mói về khả năng tài chính và đạo đức nuôi dạy con cái.

Trong giai đoạn đầu, Nadya phải đối mặt với vô vàn khó khăn tài chính. Năm 2012, cô từng phải tuyên bố phá sản với khoản nợ lên tới 1 triệu USD (khoảng 25,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) và bị tịch biên nhà cửa. Để nuôi sống 14 miệng ăn, Nadya đã phải làm nhiều công việc khác nhau, có lúc chấp nhận những công việc mà sau này cô thừa nhận là "không tự hào". Mặc dù cô từng nhận trợ cấp xã hội, Nadya luôn khẳng định rằng cô không hề sử dụng tiền thuế của người dân để chi trả cho các ca IVF của mình.

Quyết định rút lui và cuộc sống kín tiếng

Trong những năm tháng đó, Nadya và các con đã phải đối mặt với sự "khủng bố" từ công chúng và giới truyền thông, khiến sự riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy, vào năm 2013, Nadya đã quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Cô thậm chí còn đổi tên gọi từ Nadya thành Natalie để xây dựng lại cuộc sống yên bình cho các con. Cô chia sẻ với tạp chí People : "Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Đó là một trong những hiểu lầm lớn nhất. Tôi đã kiện bệnh viện vì họ là lý do khiến tôi bị công chúng chú ý".

Sau hơn một thập kỷ sống kín tiếng, Natalie Suleman và các con đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình một lần nữa. Với bộ phim tiểu sử I Was Octomom và loạt phim tài liệu Confessions of Octomom trên Lifetime ra mắt vào tháng 3 năm 2025, cô muốn đưa ra góc nhìn chân thực về cuộc sống của gia đình mình và truyền cảm hứng. Cô khẳng định: "Gia đình tôi và tôi đang lấy lại cuộc sống của mình".

Hiện tại: Gia đình thuần chay và hình mẫu tích cực

Hiện tại, Nadya Suleman và 11 trong số 14 người con đang sống trong một căn hộ ba phòng ngủ ấm cúng ở Orange County, California. Ba người con lớn nhất của cô là Elijah (23 tuổi), Amerah (22 tuổi) và Joshua (21 tuổi) đã chuyển ra ngoài nhưng vẫn sống gần và thường xuyên về thăm nhà.

8 anh chị em hiện tại đều đã lớn

Ở tuổi 49, Nadya Suleman hiện là một người mẹ tận tâm, sống có mục đích và chú trọng đến sức khỏe. Hầu hết các con của cô, cùng với Nadya, đều duy trì chế độ ăn thuần chay và rất yêu thích thể dục. Nadya thường xuyên tập thể hình 3-4 lần mỗi tuần để giảm căng thẳng và đối phó với những cơn đau mãn tính mà cô phải chịu đựng do biến chứng của thai kỳ và những chấn thương trước đó.

Bên cạnh vai trò làm mẹ toàn thời gian, Nadya còn làm tư vấn viên và thỉnh thoảng tham gia các buổi chụp hình quốc tế. Cô cởi mở với các con về quá khứ của mình, bao gồm cả việc từng làm việc trong ngành giải trí người lớn. "Các con tôi biết, chúng đã trải qua điều đó cùng tôi," cô nói. "Một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi tất cả chúng khi tôi quay trở lại là chính mình. Chúng tôi đã gặp khó khăn về tài chính, nhưng thật may mắn khi được thoát khỏi điều đó."

Các bé sinh tám của Nadya đã đón sinh nhật lần thứ 16 vào tháng 1 năm 2025. Dù có vóc dáng nhỏ bé hơn so với bạn bè, chúng đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và đang phát triển thành những thanh thiếu niên khiêm tốn, biết suy nghĩ. "Tất cả các con tôi đều rất khiêm tốn, đứng đắn, tốt bụng và có trái tim nhân ái," Nadya tự hào chia sẻ.

Mỗi đứa trẻ đều có những sở thích và cá tính riêng. Noah là một vận động viên chạy rất nhanh. Nariyah và Maliyah đang trên đường trở thành "đầu bếp trưởng" của gia đình, thường xuyên chế biến các món ăn thuần chay. Các con lớn hơn cũng đã có công việc riêng và đang theo học đại học, cho thấy sự nỗ lực và ý chí vươn lên của cả một gia đình lớn sau bao sóng gió.

