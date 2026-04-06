Cách đây không lâu, một bài đăng của một bà mẹ ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã gây sốt mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu khi cậu con trai 11 tuổi của cô, được gọi là “Nghiêu ca”, vô tình làm vỡ màn hình tivi LCD trong nhà. Chi phí thay màn hình rất đắt. Để bù đắp lỗi lầm, cậu bé quyết định tự “khởi nghiệp” để kiếm tiền trả nợ.

Cậu viết rất chi tiết về “lý lịch kinh doanh” của mình và nhờ mẹ đăng vào nhóm cư dân để quảng bá. Thậm chí, cậu còn liệt kê rõ ràng các dịch vụ và mức giá: phụ đạo bài tập 40 tệ/giờ, dạy chạy bộ 30 tệ/giờ, dạy bóng đá 30 tệ/giờ, dạy piano 30 tệ/45 phút hoặc 45 tệ/giờ.

Sau khi thông tin được đăng tải, cậu bé nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các phụ huynh trong khu. Lịch làm việc cuối tuần kín mít. Làm một thời gian, cậu nhận ra nhiều bạn nhỏ đăng ký học bóng đá, trong khi bản thân cũng rất giỏi môn này, nên nảy ra ý tưởng mở một câu lạc bộ bóng đá.

Chỉ trong chưa đầy một kỳ nghỉ, cậu đã trả hết món nợ 6000 tệ và thay được màn hình mới.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi: đây đúng là một đứa trẻ toàn năng, tương lai chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Thực ra, điều cha mẹ mong muốn ở con cái không chỉ là học giỏi hay lớn lên bình an mà còn là khả năng tự lập, có thể dựa vào chính mình để sống một cuộc đời đủ đầy. Nhưng tiền bạc không tự nhiên mà có. Những đứa trẻ sau này giỏi kiếm tiền, thường đã mang trong mình những đặc điểm rất khác biệt từ nhỏ.

1. “Mặt dày”, có năng lực “miễn nhiễm cảm xúc”

Bạn có từng gặp những đứa trẻ như vậy chưa: thi không tốt, buồn vài phút rồi lại đi chơi; bị giáo viên phê bình nhưng hôm sau vẫn vui vẻ chào hỏi; dám nói, dám thể hiện trước đám đông, không sợ bị chê cười. Nhiều phụ huynh lo lắng con “vô tâm”, “không biết xấu hổ”. Nhưng thực ra, phía sau đó là một năng lực rất quý: khả năng “lì đòn” trước thất bại.

Những người có đặc điểm này thường giữ được tâm lý tích cực, không dễ bị đánh gục bởi thất bại. Cô giáo nọ từng kể rằng sau khi thi đại học không như ý, cô không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm cơ hội. Khi sang Anh trao đổi, cô từng “muối mặt” vì không đọc được menu, nhưng chính sự xấu hổ đó lại khiến cô quyết tâm học tiếng Anh. Cô không ngại hỏi, không sợ sai và cuối cùng trở thành một giảng viên được yêu thích.

Cô nói bí quyết học của mình chỉ có ba điều: kiên trì, “mặt dày” và kiên trì “mặt dày”. Những đứa trẻ như vậy dám thử, dám làm, không sợ bị từ chối. Đây chính là năng lực cạnh tranh quan trọng khi bước vào đời.

2. Khéo léo, EQ cao

Có những đứa trẻ từ nhỏ đã rất “biết điều”, nói chuyện dễ nghe, biết quan sát sắc mặt người khác, được cả bạn bè lẫn người lớn yêu quý.

Một cậu bé 8 tuổi là ví dụ. Khi đến nhà người thân, cậu chủ động lấy dép, rót nước, thấy người lớn mệt thì xoa bóp. Ở trường, cậu luôn giúp đỡ bạn bè. Thậm chí khi bán lại đồ chơi cũ, cậu không bán thẳng mà trò chuyện, tạo thiện cảm rồi mới giới thiệu, còn tặng kèm quà nhỏ. Chỉ trong một buổi chiều đã kiếm được tiền. Ngược lại, những đứa trẻ thiếu tinh tế, chỉ biết đến bản thân, sau này dù giỏi cũng dễ vấp ngã trong các mối quan hệ.

Trẻ có EQ cao thường biết đặt mình vào vị trí người khác, biết nói chuyện đúng mực, quan sát cảm xúc và hợp tác tốt. Đây đều là những “tài sản vô hình” trên con đường kiếm tiền.

3. Biết quản lý tiền bạc

Tỷ phú Warren Buffett từng nói ông đã thích kiếm tiền từ nhỏ. Từ năm 6 tuổi ông đã bán kẹo cao su, giao báo, buôn bóng golf cũ. Quan trọng hơn, ông biết giữ tiền, ghi chép và lên kế hoạch sử dụng. Trong khi đó, nhiều người trưởng thành lại rơi vào cảnh “tiêu hết tiền”, nguyên nhân là do thiếu giáo dục tài chính từ nhỏ.

Một bé gái được bố mẹ cho tiền tiêu vặt từ sớm, được hướng dẫn chia tiền thành ba phần: tiêu dùng, tiết kiệm và giúp đỡ người khác. Cô bé không tiêu xài bừa bãi, biết cân nhắc nhu cầu, biết tích lũy và thậm chí bán lại đồ cũ để kiếm thêm. Lên cấp 2, em đã có khoản tiết kiệm riêng và tài khoản quản lý tiền.

Những đứa trẻ có tư duy tài chính sớm sẽ hiểu giá trị của tiền, biết trì hoãn hưởng thụ và xây dựng nền tảng lâu dài.

4. Có ý tưởng, thích thử nghiệm, hành động mạnh mẽ

Một cậu bé 10 tuổi ở Trung Quốc từng gây chú ý khi kiếm gần 4000 tệ trong một tháng nhờ bán trà sữa. Trước khi làm, cậu khảo sát thị trường, tự học pha chế và chỉ bắt đầu khi đã chuẩn bị kỹ. Cậu còn đặt mục tiêu học tập rõ ràng: đạt hạng nhất thì mới được mẹ cho phép kinh doanh. Và cậu đã làm được.

Những người sau này kiếm được nhiều tiền thường có điểm chung: dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại. Cơ hội không dành cho người chỉ biết làm theo, mà thuộc về người dám thử trước tiên. Những đứa trẻ thích “mày mò” thường có khả năng biến ý tưởng thành giá trị thực tế. Trong việc nuôi dạy con, nhiều phụ huynh vẫn bị mắc kẹt trong những định kiến: phải ngoan ngoãn, phải học giỏi, phải nghe lời.

Nhưng thực tế, những đứa trẻ sau này giỏi kiếm tiền lại thường không hoàn toàn “chuẩn mực” như vậy. Chúng có thể khác biệt, nhưng lại sở hữu những phẩm chất rất đáng giá.

Nếu con bạn có một trong những đặc điểm trên, đừng vội sửa đổi hay ép con theo khuôn mẫu. Điều quan trọng là định hướng và nuôi dưỡng để những tố chất đó trở thành năng lực thực sự. Bởi mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng riêng. Khi được phát huy đúng cách, chúng hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc đời đủ đầy và tự do theo cách của mình.