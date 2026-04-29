Những đứa trẻ lớn lên dễ thành công, tự lập làm giàu thường có 4 đặc điểm này từ nhỏ, sở hữu 1 cũng là lợi thế lớn

Gần đây, một bài viết lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc về câu chuyện của cậu bé 11 tuổi tên Diêu Ca đã thu hút sự chú ý lớn. Cụ thể, Diêu Ca vô tình làm vỡ màn hình tivi LCD của gia đình, chi phí thay thế lên tới khoảng 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Thay vì chờ bố mẹ giải quyết, cậu bé đã tự nghĩ cách “trả nợ” bằng việc khởi nghiệp.

Diêu Ca lập kế hoạch kinh doanh, nhờ mẹ đăng thông tin lên nhóm cư dân trong khu để quảng bá dịch vụ của mình. Danh mục dịch vụ khá “chuyên nghiệp”, từ gia sư, dạy kèm chạy bộ, bóng đá cho tới dạy piano - những năng lực mà cậu bé tự tin.

Điều bất ngờ là kế hoạch này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các phụ huynh trong khu dân cư. Lịch trình của cậu bé nhanh chóng kín vào mỗi cuối tuần. Sau một thời gian, Diêu Ca đã tự kiếm đủ tiền để thay màn hình mới cho gia đình.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao có những đứa trẻ lớn lên lại có khả năng kiếm tiền, tự lập và “nhạy với cơ hội” hơn những đứa trẻ khác?

Theo các chuyên gia giáo dục, sự khác biệt này không đến từ may mắn, mà thường được hình thành từ rất sớm thông qua tính cách và cách nuôi dạy của gia đình.

Khả năng phục hồi sau thất bại

Một trong những đặc điểm nổi bật của những đứa trẻ có tiềm năng thành công trong tương lai là khả năng chịu áp lực và phục hồi nhanh sau thất bại. Chúng có thể buồn khi điểm kém, nhưng không chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực quá lâu; cũng không vì bị phê bình nhất thời mà trở nên tự ti hay né tránh.

Nhiều phụ huynh thường lo lắng rằng những đứa trẻ “không quá nhạy cảm” là vô tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là biểu hiện của sức bền tâm lý và khả năng thích nghi cao.

Ảnh minh hoạ

Một giáo viên tiếng Anh tên Chu Nghiên Nhiên từng gây chú ý khi chia sẻ hành trình học tập và sự nghiệp của mình. Sau khi trượt kỳ thi đại học, cô không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm hướng đi khác. Sau đó, cô giành được cơ hội trao đổi tại một trường đại học ở Anh nhưng ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì rào cản ngôn ngữ.

Thay vì sợ sai hay thu mình lại, cô chủ động hỏi, chủ động giao tiếp và kiên trì cải thiện khả năng ngoại ngữ. Cuối cùng, cô trở thành một giáo viên tiếng Anh được nhiều học sinh yêu mến.

Điểm chung của những người này là không sợ bị đánh giá, không sợ mắc sai lầm và không để thất bại định nghĩa bản thân.

Trí tuệ cảm xúc (EQ) cao

Những đứa trẻ có EQ cao thường rất linh hoạt trong giao tiếp, dễ hòa đồng và biết cách tạo thiện cảm với người khác.

Khả năng này có thể được thể hiện qua những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như chủ động giúp đỡ người lớn, rót nước, lấy dép cho khách, hỗ trợ bạn bè hay cư xử tinh tế trong các tình huống xã hội. Ngược lại, những trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp và đồng cảm thường dễ gặp khó khăn trong các mối quan hệ khi trưởng thành, dù có năng lực chuyên môn tốt.

Trên thực tế, EQ cao không phải là “khéo léo giả tạo”, mà đơn giản là biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết hợp tác thay vì chỉ nghĩ cho bản thân, đồng thời giao tiếp hiệu quả và tôn trọng mọi người xung quanh.

Nhạy bén với tiền bạc

Những đứa trẻ có khả năng kiếm tiền tốt thường được tiếp xúc với tư duy tài chính từ khá sớm.

Tỷ phú Warren Buffett từng chia sẻ rằng ông bắt đầu bán kẹo cao su và giao báo từ khi còn nhỏ, sau đó tiếp tục thử sức với nhiều hoạt động kinh doanh nhỏ khác. Quan trọng hơn, ông biết tiết kiệm và quản lý cẩn thận từng khoản tiền mình kiếm được.

Hiện nay, nhiều gia đình cũng bắt đầu cho con tiếp xúc sớm với khái niệm quản lý tài chính. Trẻ được nhận một khoản tiền tiêu vặt cố định mỗi tuần và được hướng dẫn chia thành nhiều phần khác nhau như chi tiêu cá nhân, tiết kiệm và chia sẻ với người khác.

Nhờ được rèn luyện từ sớm, những đứa trẻ này thường không tiêu tiền theo cảm xúc mà biết cân nhắc trước khi mua sắm, suy nghĩ xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không. Chính quá trình tiếp xúc sớm với việc quản lý tiền bạc giúp trẻ hình thành tư duy tài chính, hiểu giá trị của đồng tiền và biết lập kế hoạch cho nhu cầu của bản thân thay vì chi tiêu bốc đồng.

Ảnh minh hoạ

Theo một khảo sát tại Trung Quốc, những người được tiếp xúc với kinh doanh và quản lý tài chính từ nhỏ có xu hướng tự lập tài chính sớm hơn trung bình từ 3-5 năm so với những người khác. Điều này cho thấy tư duy tài chính hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng từ gia đình.

Tinh thần chủ động và không sợ thử thách

Một đặc điểm quan trọng khác ở những đứa trẻ dễ thành công là tinh thần chủ động hành động. Chúng không chờ đợi, không đổ lỗi mà luôn tìm cách giải quyết vấn đề. Khi gặp khó khăn, thay vì né tránh, chúng sẵn sàng thử nhiều phương án khác nhau.

Câu chuyện của Diêu Ca là một ví dụ điển hình. Thay vì chờ bố mẹ xử lý sự cố, cậu bé tự tìm cách tạo ra thu nhập để khắc phục hậu quả do mình gây ra. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng của tư duy “khởi nghiệp” - điều cốt lõi không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ, mà nằm ở cách một người đối diện và giải quyết vấn đề.

Theo Toutiao