Những điều cần kiểm tra trước khi ký hợp đồng thuê phòng trọ

Việc tìm kiếm phòng trọ an toàn, chất lượng và mức giá hợp lý luôn là ưu tiên hàng đầu của sinh viên, người lao động. Giá phòng trọ tại trung tâm thường khá cao, trong khi mức giá mềm mại hơn ở các khu vực như phòng trọ Gò Vấp, phòng trọ Tân Phú hay phòng trọ quận 12 mà vẫn đáp ứng các tiện ích phong phú, thuận tiện cho cuộc sống sinh hoạt..

Trước khi ký hợp đồng thuê phòng trọ, người thuê cần kiểm tra toàn diện về phòng trọ có ý định thuê để có thể ra quyết định phù hợp.

Chất lượng phòng trọ, tình trạng xây dựng cũng như môi trường sống sạch sẽ, thoáng là một trong những yếu tố cần được xem xét đầu tiên. Ngoài ra, kiểm tra hệ thống điện nước cũng là điều cần chú ý. Đối với hệ thống điện, hãy đảm bảo rằng mỗi phòng đều có đồng hồ điện riêng, tránh trường hợp phải dùng chung đồng hồ điện với những người thuê khác sẽ dễ xảy ra tình trạng tranh cãi về hóa đơn cuối tháng. Bạn cũng nên hỏi kỹ về giá điện, liệu giá điện có tuân theo quy định của nhà nước hay chưa. Các ổ cắm và công tắc trong phòng cũng cần được kiểm tra xem có hoạt động tốt hay không, để tránh những rắc rối trong quá trình sinh hoạt. Tương tự, hệ thống nước cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Nguồn nước có sạch không, vòi nước có bị rò rỉ hay áp lực nước có đủ mạnh không đều là những yếu tố quan trọng.

Nhiều khu vực tại TP.HCM thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, vì vậy người thuê cũng xem xét vấn đề này có gây ảnh hưởng đến phòng trọ mình định thuê hay không. Ví dụ, là quận có địa hình tương đối cao tuy nhiên quận Gò Vấp cũng là khu vực dễ xảy ra tình trạng thoát nước chậm vào mùa triều cường. Khi chọn được khu vực phòng trọ Gò Vấp phù hợp với nhu cầu, người thuê khi đến xem phòng hãy kiểm tra độ cao của nền nhà và dấu vết ngập nước trên tường hoặc nền. Hỏi chủ nhà hoặc hàng xóm về tình trạng thoát nước trong khu vực cũng là cách để xác định xem nơi này có phù hợp hay không.

Yếu tố an ninh khu vực cũng cần được đặt lên hàng đầu, nhất là đối với các phòng trọ dành cho nữ. Trước khi ký hợp đồng, hãy đánh giá tình hình an ninh, an toàn trong khu vực, hệ thống khóa của phòng trọ. Hãy lựa chọn các phòng trọ có camera an ninh để đảm bảo sự an toàn cho bạn và tài sản cá nhân.

Nếu là sinh viên, ưu tiên phòng trọ gần trường học sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Người lao động cũng ưu tiên các khu vực gần cơ quan, chợ và các tiện ích thường xuyên sử dụng. Lựa chọn những vị trí có hệ thống giao thông thuận tiện như gần bến xe buýt, tàu điện sẽ giúp bạn giảm bớt nguy cơ tắc đường trong những giờ cao điểm.

Phòng trọ sẽ là nơi "an cư" lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và học tập của sinh viên trong thời gian dài. Vì vậy, hãy dành thời gian kiểm tra thật kỹ lưỡng các yếu tố trên để lựa chọn được không gian sống phù hợp.