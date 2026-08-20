Những điểm nhấn làm nên chất lượng hàng đầu của sữa tươi sạch TH true MILK

Phía sau dòng sữa tươi sạch tiêu chuẩn quốc tế, TH true MILK luôn kiên định với những chuẩn mực khắt khe nhất trong quy trình sản xuất “từ đồng cỏ đến ly sữa”.

Chế độ chăm sóc "VIP" dành cho bò sữa

Để cho ra đời dòng sữa tươi sạch chất lượng quốc tế, TH true MILK đã cầu toàn tới từng chi tiết trong quy trình chăn nuôi và chăm sóc đàn bò khổng lồ gần 75.000 con của Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tổng đầu tư 1,2 tỷ USD tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, riêng tại Nghệ An, doanh nghiệp sở hữu Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới (Liên minh Kỷ lục thế giới ghi nhận năm 2020).

Theo đại diện Tập đoàn TH, ngay từ khâu đầu tiên - lựa chọn giống bò, đơn vị đã đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Đàn bò được lựa chọn từ các quốc gia nổi tiếng về chăn nuôi bò sữa như New Zealand, Mỹ, có phả hệ rõ ràng và được đánh giá cao về năng suất cũng như đảm bảo cho ra nguồn sữa chất lượng hàng đầu. Những năm gần đây, TH đã ứng dụng thành công công nghệ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) cho bò sữa. Nhờ đó, doanh nghiệp đang từng bước tự chủ nguồn giống bò sữa cao sản với các đặc điểm di truyền ưu việt, vượt trội về năng suất, chất lượng và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Để chăm sóc và thực hiện tốt nhất phúc lợi động vật, các trang trại TH còn kiến tạo không gian sống lý tưởng để đàn bò luôn duy trì trạng thái sức khỏe và tâm lý thoải mái nhất.

Không chỉ "ở sướng", đàn bò TH còn được ăn ngon với khẩu phần được lên công thức bằng các phần mềm tiên tiến và được chế biến, phối trộn tại khu "nhà bếp 5 sao", đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của từng nhóm bò ở mỗi giai đoạn phát triển.

Phần lớn nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò được trang trại TH chủ động trồng và thu hoạch, với các giống cỏ giàu dinh dưỡng và được xem là món "khoái khẩu" của bò sữa như cỏ Mombasa, Mulato hay ngô, hướng dương… Chị Vy Thu Hằng - Giám đốc Thức ăn và Dinh dưỡng Tập đoàn TH cho biết: "Chúng tôi kiểm soát gần như tuyệt đối về chất lượng nguyên liệu ngay từ khâu chọn giống, canh tác. Thức ăn về đến trung tâm lại được phân tích chất lượng. Từ thức ăn thô xanh đến thức ăn hỗn hợp đều được phân tích, kiểm tra kỹ lưỡng bằng các công nghệ tiêu chuẩn châu Âu".

Bên cạnh đó, đàn bò còn được sử dụng nguồn nước sạch xử lý bằng công nghệ lọc Amiad tối tân của Israel, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn trong suốt quá trình chăn nuôi.

Các trang trại TH có Trung tâm thú y và Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế cho phép chẩn đoán nhanh, nghiên cứu phòng bệnh và điều trị bệnh cho bò. Sức khỏe của mỗi "cô" bò sữa đều được theo dõi sát sao thông qua một "hồ sơ" riêng. Mọi thay đổi được phát hiện sớm để kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, giúp đàn bò luôn khỏe mạnh và duy trì chất lượng sữa ổn định.

Giữ độ tươi sạch bằng quy trình vắt sữa "kín hoàn hảo"

Quy trình vắt sữa "kín hoàn hảo", "không hở giây nào" là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự khác biệt và chất lượng quốc tế của các sản phẩm sữa TH. Quy trình này giúp hạn chế tối đa tác động của các yếu tố nhiệt độ, khí hậu, ô nhiễm, khói bụi, dị vật từ môi trường tới sữa tươi nguyên liệu.

Trước khi bước vào khu vực vắt sữa, đàn bò được tập kết một chỗ để tắm mát bằng dàn nước phun tự động từ trần trại, kết hợp phun sương làm mát trong những ngày nắng nóng. Đặc biệt, đàn bò còn được thư giãn trong tiếng nhạc cổ điển du dương, trầm ấm. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, tiếng nhạc sẽ giúp bò sữa thư giãn, thoải mái và từ đó kích thích cơ chế tiết sữa tự nhiên hiệu quả hơn.

Ngay sau mỗi ca vắt, sữa được đưa lên xe bồn bảo ôn chuyên dụng để vận chuyển đến nhà máy chế biến ngay trong ngày. Loại bồn này có khả năng giữ lạnh sữa tươi ở nhiệt độ tiêu chuẩn trong vòng 36 tiếng, trong khi Nhà máy chế biến sữa tươi TH true MILK chỉ cách trang trại chưa đến 30 phút đi xe.

Tại nhà máy, sữa tươi nguyên liệu tiếp tục được xử lý trên dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất thiết kế 500 triệu lít mỗi năm. Toàn bộ trang thiết bị đều nhập khẩu từ các nước G7 và châu Âu, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000, chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000, tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm BRC.

Sự hoàn mỹ trong từng khâu nhỏ của quy trình sản xuất là yếu tố quan trọng giúp Tập đoàn TH mang tới những ly sữa tươi sạch, giàu dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ngay trên đồng đất Việt, từ đó góp phần phát triển thể lực, trí lực và cải thiện tầm vóc người Việt.