Những điểm đặc biệt lần đầu xuất hiện trong lịch sử tư pháp ở vụ án ông Nguyễn Bắc Son và đồng phạm

Hai cựu Bộ trưởng cùng ra tòa về hành vi nhận hối lộ

Theo lịch, sáng ngày 16/12, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đối với hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo trong thương vụ MobiFone mua cổ phần của AVG trái pháp luật.

Hơn 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 14 bị can. Trong số này, ông Nguyễn Bắc Son mời 3 luật sư, cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn có 5 luật sư, cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ thuê 3 luật sư.



Theo cáo trạng, VKSND tối cao truy tố cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng ông Cao Duy Hải, ông Lê Nam Trà về tội Nhận hối lộ với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Phạm Nhật Vũ (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) bị cáo buộc phạm tội Đưa hối lộ, đối mặt hình phạt 12-20 năm tù, theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải còn đối mặt tội danh thứ hai là Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Đồng phạm về tội danh này còn có 9 bị can: Phạm Đình Trọng (cựu Vụ trưởng quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT), Phạm Thị Phương Anh (cựu PTGĐ MobiFone), Hồ Tuấn (cựu PTGĐ MobiFone), Nguyễn Đăng Nguyên (cựu PTGĐ MobiFone phụ trách), Nguyễn Bảo Long (cựu PTGĐ MobiFone), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu PTGĐ MobiFone) cùng Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên HĐTV MobiFone), Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX), Hoàng Duy Quang (thẩm định viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX).

Thu hồi tài sản thất thoát tốt nhất từ trước tới nay



Theo cáo trạng, trong thương vụ Mobifone mua cổ phần của AVG, trước khi vụ án được khởi tố, ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) đã chủ động, tích cực khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại cho Mobifone, gồm: hơn 8.445 tỷ đồng tiền chuyển nhượng cổ phần và hơn 329 tỷ đồng tiền lãi phát sinh chi phí liên quan đến dự án.

Như vậy, khoản tiền thu hồi này đã khắc phục được toàn bộ số tiền mua bán 95% cổ phần AVG (8.445 tỷ đồng), số tiền lãi do rút tiền gửi trước kỳ hạn (115 tỷ đồng) và bị can Phạm Nhật Vũ tự nguyện khắc phục những khoản chi phí phát sinh, giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước (214 tỷ đồng).

Hành vi đưa và nhận hối lộ được làm rõ

So với những vụ án có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ, vụ án này các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ được việc đưa và nhận hối lộ.

Thông thường hành vi đưa và nhận hối lộ diễn ra rất kín đáo, khó có thể bị phát hiện. Trong vụ án Mobifone –AVG, ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch AVG đã tự nguyện khai báo và đầu thú về hành vi đưa hối lộ, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng để làm rõ hành vi nhận hối lộ của các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải.

Dẫn chứng vụ MobiFone mua AVG, trên diễn đàn Quốc hội vào tháng 11/2019, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận định đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp, bị can trong vụ án thừa nhận hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.



Các ông Son, Tuấn, Trà và Hải cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ và tác động để gia đình khắc phục hậu quả. Trong đó gia đình ông Lê Nam Trà đã nộp số tiền 2,5 triệu USD; gia đình ông Cao Duy Hải nộp 500 nghìn USD; gia đình ông Trương Minh Tuấn nộp gần 200 nghìn USD.

Riêng bị can Nguyễn Bắc Son xác định số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ là tiền bất hợp pháp nên Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại.

Tuy nhiên, Nguyễn Bắc Son không nhận được sự phối hợp của gia đình trong việc nộp lại số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ (tính đến tháng 10/2019).

Nguyễn Bắc Son đề nghị được sử dụng số tiền 591.902.772 đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên mình tại Ngân hàng để trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt.



Như vậy, ngoại trừ bị can Nguyễn Bắc Son mới chỉ nộp gần 600 triệu đồng trên tổng số 66 tỷ đồng chiếm đoạt bất hợp pháp từ hành vi nhận hối lộ; còn lại 3 bị can: Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Trương Minh Tuấn đều đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Tổng số tiền thu hồi được của 4 bị can trong nhóm hành vi “nhận hối lộ” là 71 tỷ đồng.



Nhằm đảm bảo việc khắc phục hậu quả thiệt hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu nộp vào tài khoản tạm giữ tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng do các bị can và gia đình giao nộp.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn kê biên nhà đất của bị can Nguyễn Bắc Son tại số 14, ngõ 36C1 Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), kê biên nhà đất của bị can Trương Minh Tuấn tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).

Đồng thời, phong tỏa tài khoản của Nguyễn Bắc Son có số dư gần 592 triệu đồng, phong tỏa tài khoản của Trương Minh Tuấn có số dư hơn 2,1 tỷ đồng…



Nhiều Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo xin chính sách khoan hồng cho Phạm Nhật Vũ

Trong vụ án này, theo cáo trạng của VKS, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có đơn ghi nhận Phạm Nhật Vũ có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội, trùng tu di tích lịch sử văn hóa…

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội, tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hưng Yên có đơn đề nghị cơ quan tố tụng xem xét cho Phạm Nhật Vũ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Lần đầu 3 Kiểm sát viên tham gia giữ quyền công tố tại tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm tới, lần đầu tiên có 3 Kiểm sát viên cao cấp, gồm ông Đặng Như Vĩnh, bà Trần Thị Thanh Huyền và ông Phan Hải Đăng giữ quyền công tố tại tòa.

Vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo

Tháng 4/2018, trong phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (lúc đó ông chưa là Chủ tịch nước), Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc MobiFone mua 95% của AVG vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tại phiên họp thứ 16 (tháng 7/2019) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, vụ án này tiếp tục được nhắc tới để đôn đốc tiến độ.

Đến tháng 11/2019, tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, khi kết luận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 vụ án, trong đó có vụ án Mobifone –AVG.