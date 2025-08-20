Theo lộ trình dự kiến, sau khi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi dọc đường Hùng Vương rồi chia thành 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, để về các điểm tập kết.



Để có thể theo dõi các khối diễu bình, diễu hành, người dân có thể lựa chọn trước một số khu vực dễ dàng quan sát và di chuyển đến sớm để có vị trí thuận lợi nhất.

Dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học là địa điểm lý tưởng để xem diễu binh, diễu hành. Trong ảnh là khu vực qua Văn Miếu - Quốc Tử Giám với vỉa hè rộng, thoáng. Ảnh: M.Chiến

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là địa điểm lý tưởng cho người dân theo dõi, bởi các khối khi đi qua Quảng trường Ba Đình, sẽ đến ngã tư này và tỏa đi các hướng theo kế hoạch đã định.

Do đó, vị trí này có thể theo dõi gần như toàn bộ các khối tham gia diễu binh, diễu hành, từ khối đi bộ của quân đội, công an, cảnh sát cơ động, kỵ binh, khối xe tăng, bánh xích…

Dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học cũng là vị trí dễ dàng theo dõi các khối diễu binh, diễu hành. Theo dự kiến, khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an dự kiến chia làm 4 hướng, trong đó có hai hướng đi qua đường Nguyễn Thái Học, gồm: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Các nút giao như Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học đều rất rộng rãi. Ảnh: M.Chiến

Vỉa hè đường Nguyễn Thái Học rất rộng và thoáng. Ảnh: M.Chiến

Đường Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao cũng có thể theo dõi được các khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an. Trên tuyến này, các vị trí theo dõi thuận lợi có thể kể đến các khu vực nút giao Kim Mã – Văn Cao – Đào Tấn. Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an, sẽ kết thúc ở khu vực sân vận động Quần Ngựa.

Tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám, dự kiến khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Tuyến đường này dẫn tới Hồ Hoàn Kiếm, phù hợp cho các hoạt động tham quan, du lịch dịp lễ.

Vì vậy, là địa điểm lý tưởng cho người dân lựa chọn để xem diễu binh, diễu hành, dịp 2-9. Bên cạnh đó, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám với Nhà Hát Lớn nổi bật, là địa điểm "check-in" không thể bỏ qua cho các bạn trẻ dịp này, khi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám nơi dự kiến khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Ảnh: Thế Huỳnh

Tuyến Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, nơi dự kiến khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua. Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên được đánh giá là thuận lợi cho người dân di chuyển đến theo dõi diễu binh, diễu hành.

Đường Võ Chí Công - nơi dự kiến có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Ảnh: M.Chiến

Tuyến Võ Chí Công, Trần Duy Hưng, nơi dự kiến có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.

Tuyến Lê Quang Đạo - Trường đua F1, là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại. Lợi thế của khu vực này là đường rộng, vỉa hè thoáng, người dân thuận tiện theo dõi các đoàn xe di chuyển qua.