Những cuộc "lột xác" ngoạn mục ở nơi có hơn 50 triệu người dùng Việt Nam

H.V |

Đại diện TikTok tại Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh, mới đây đã có buổi trò chuyện trong Podcast Human Voice, về cách để thương mại điện tử phát triển bền vững.

Buổi trò chuyện Human Voice là một hoạt động thuộc hệ sinh thái Giải thưởng Hành động Vì cộng đồng (Human Act Prize), giải thưởng do Báo Nhân dân chủ trì tổ chức thường niên.

Trong buổi trò chuyện của ông Nguyễn Lâm Thanh, nhiều câu chuyện ý nghĩa đã được chia sẻ chi tiết như:

- Lần đầu tiên, một phó chủ tịch tỉnh đã trở thành “người bán hàng cự phách”;

- Một doanh nghiệp 65 tuổi được gọi là "nàng Bạch Tuyết" đã hồi sinh thế nào trên môi trường thương mại điện tử;

- Điều gì khiến một doanh nghiệp ở An Giang bán được 10.000 bao gạo đặc sản trong một ngày?

- Có bao nhiêu triệu người Việt đang bán hàng online trên Tiktok?

- Thương mại điện tử và thương mại cổ điển (tại chợ cóc, chợ tạm), kênh nào ngăn chặn được nhiều hàng giả, hàng nhái bậc nhất? v.v.

Tất cả nội dung này có trong Podcast Human Voice bên dưới đây.


