Khi Bill và Melinda Gates tuyên bố ly hôn năm 2021, nhiều người Mỹ đã sửng sốt và đặt câu hỏi: Lý do gì mà một cặp vợ chồng tỷ phú quyền lực lại có thể dễ dàng ly hôn sau 27 năm chung sống, có 3 đứa con, cùng nhau kinh doanh và từ thiện khắp thế giới.



Chia sẻ với Insider, luật sư Marilyn Chinitz cũng vô cùng ngạc nhiên về hành động này. ''Thật khó để tin rằng cặp đôi này cũng lựa chọn ly hôn để giải quyết vấn đề'', vị luật sư cho biết thêm.

Theo nghiên cứu của công ty luật Wilkinson và Finkbeiner cho biết chỉ kiếm được 50.000 USD/năm có thể giảm 30% nguy cơ bị chia rẽ so với những người có thu nhập hàng năm dưới 25.000 USD. Những cặp vợ chồng có tài sản ít hơn 10.000 USD cũng ít có khả năng ly hôn trong thời gian 3 năm đầu.

Tuy nhiên những con số trên không vẽ nên bức tranh đầy đủ về ly hôn đối với tỷ lệ 1% là những người giàu có. Đối với các tỷ phú và người nổi tiếng dường như đây là một câu chuyện khác.

Cứ ngỡ ngôn tình đời thực nhưng tiền bạc cũng không thể cứu vãn

Thật vậy dường như sự giàu có xa hoa không giúp con người tránh khỏi những đổ vỡ trong mối quan hệ vợ chồng. Hôn nhân của tỷ phú Jeff Bezos và vợ từng là một câu chuyện đẹp khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Họ đồng hành cùng nhau từ những ngày Amazon mới bắt đầu phát triển tới khi đạt tới đỉnh cao trong ngành thương mại điện tử. Tuy nhiên đến, mùa hè năm 2019, tỷ phú giàu nhất thế giới bất ngờ tuyên bố ly hôn và sánh vai cũng người tình mới.

Được mệnh danh ''ông vua trái phiếu'', Bill Gross là người đồng sáng lập công ty quản lý đầu tư PIMCO, nắm giữ số tài sản trị giá 1.660 tỷ USD, theo ước tính của Forbes vào 2017. Ông kết hôn lần 2 với vợ hai là Sue Gross từ năm 1985, có ba người con chung. Họ có cuộc sống sung túc tại thành phố Laguna Beach, bang California. Vào năm 2016, bà Sue đệ đơn ly hôn ông Bill vì giữa hai vợ chồng tồn tại những "khác biệt không thể hòa hợp".

Ở làng giải trí, hôn nhân của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu còn chóng vánh hơn. Tài tử Nicolas Cage đã nộp đơn lên toà để huỷ hôn với vợ Erika Koike chỉ sau 4 ngày bộ đôi này cưới nhau.

Ngày 3/1/2004, Britney Spears lên xe hoa với người chồng đầu tiên Jason Alexander tại thành phố Las Vegas, Mỹ. Hôn lễ diễn ra ở một nhà nguyện nhỏ nhưng vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng chỉ 55 giờ đồng hồ sau, "công chúa nhạc pop" đã ly hôn.

Giải thích cho quyết định đột ngột này, giọng ca Baby One More Time nói do cô "thiếu hiểu biết về hành động của mình" nên đã đưa ra quyết định vội vàng. Cô nói thêm rằng muốn thử cảm giác cưới nhau ra sao với người đàn ông từng là bạn bè thân thiết từ thời ấu thơ.

Những người theo dõi Kim Kardashian có thể vẫn nhớ cuộc hôn nhân ồn ào của cô với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries. Cụ thể, bộ đôi này đã tổ chức lễ cưới vào ngày 2/8/2011 nhưng chỉ 72 ngày sau đó, Kim "siêu vòng 3" đã nộp đơn lên tòa nhằm chấm dứt quan hệ với chồng.

14 ngày chính là thời gian Eddie Murphy và Tracey Edmonds sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp. Vào năm 2008, bộ đôi này kết hôn nhưng sau đó đã đường ai nấy đi vì nhiều bất đồng trong cuộc sống.

Mới đây nhất là vụ ly hôn chấn động nước Mỹ giữa Johny Depp và Amber Heard - chuyện tình lãng mạn từng được ngưỡng mộ ở Hollywood. Quen nhau trên phim trường The Rum Diary 2009, tuy nhiên đến 2014 cặp sao kín tiếng mới công khai quan hệ.

Mối tính giữa Depp và Heard tiến triển nhanh chóng. Họ trao lời thề ước tháng 2/2015, trên hòn đảo của nam diễn viên ở Bahamas. Tuy nhiên, niềm vui giữa hai người cũng tồn tại ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân giữa Depp và Heard đổ vỡ sau 15 tháng.

Song sự kết thúc này không diễn ra trong êm đẹp, Depp và Heard đã trải qua 6 tuần với 24 phiên đối tụng, phán quyết. CNN cho biết trong 6 tuần diễn ra vụ kiện, bồi thẩm đoàn đã lắng nghe hơn 100 giờ lời khai từ các nhân chứng của cặp sao.

Số lượng người xem vụ kiện giữa 2 ngôi sao nổi tiếng đạt con số kỷ lục với 546 triệu người. Trên Tiktok, video kèm hashtag #JusticeForJohnnyDepp (Công lý cho Johnny Depp) đạt gần 10 tỷ lượt xem. Ngược lại với Depp, Amber Heard đối mặt với chiến dịch tẩy chay chưa từng có trong cuộc đời nữ diễn viên.

Johnny Depp (trái) và Amber Heard

Sau thời gian dài làm việc căng thẳng với khối lượng tài liệu, bằng chứng lớn, 7 thành viên trong bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết quả cuối cùng vào hôm 1/6 (giờ địa phương). Chiến thắng thuộc về ngôi sao Cướp Biển Vùng Caribbean. Anh nhận 15 triệu USD từ phía Heard.

Tuy nhiên, một chuyên gia giải trí hàng đầu của Hollywood nói với CNN, hình ảnh của Depp và Heard thông qua phiên tòa đều bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực.

"Cả hai đều bị rối loạn cảm xúc. Tiền bạc là thứ độc hại và lòng tham giết chết mọi thứ. Không ai trong cả hai thắng ở phiên tòa này", chuyên gia nhận định.

Người giàu chọn ly hôn một cách dễ dàng

Một nghiên cứu được thực hiện bởi công ty chuyên phân tích các thói quen của người giàu, Prince & Associates cho thấy nhiều người giàu than thở về hôn nhân không hạnh phúc và đã quyết định có những mối quan hệ ''ngoài luồng''.

Nghiên cứu này được tiến hành đối với 433 triệu phú người Mỹ (56% là nam giới, 44% là nữ giới). Trong số những người thừa nhận có mối quan hệ bên ngoài, 33,7% nữ giới đang cân nhắc ly hôn, con số này ở nam giới là 26,7%.

Một đánh giá khác của Quỹ hôn nhân Anh về 488 cặp sao kết hôn trong giai đoạn 2001-2010, tỷ lệ ly hôn của những người nổi tiếng, giàu có trong 14 năm đầu cao gấp đôi so với các cặp vợ chồng không phải là người nổi tiếng.

Ngoài những lý do ly hôn thông thường, theo Huffpost, không chỉ những người nổi tiếng mà cả với người giàu, ly hôn đối với họ là một quyết định dễ dàng. Đối với những người có thu nhập bình thường, nếu muốn ly hôn, họ phải xem xét đến đủ các khía cạnh về tài chính như chi phí luật sư, đời sống kinh tế sau khi ly hôn có thể ổn định hay không... Tất cả những điều này sẽ khiến việc ly hôn của các cặp đôi có thu nhập bình thường cần phải suy xét, tính toán kỹ lưỡng.

Tuy nhiên đối với người giàu , hôn nhân chỉ là một trong số ít các yếu tố hỗ trợ trong cuộc đời của họ. Người giàu có rất nhiều mối quan tâm và sự hỗ trợ khác để khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và bận rộn như mua sắm, du lịch hay khởi nghiệp.

Ngoài ra các cặp vợ chồng nổi tiếng cũng phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn người thường. Ngoài nhà đẹp, xe sang, họ có điều kiện đi nhiều nơi, gặp gỡ những người cùng đẳng cấp, khác so với những người chỉ sống trong khu phố nhỏ và hàng ngày chỉ gặp một số người nhất định.

Bên cạnh đó các tỷ phú hay những người nổi tiếng thường có lịch làm việc dày đặc. Điều này khiến cho người bạn đời của họ cảm thấy không được hỗ trợ về mặt tinh thần hay không cảm thấy sự khác biệt sau khi kết hôn

Một nguyên nhân khác được đưa ra là do cái tôi quá lớn. Vốn đã quen với việc luôn là tâm điểm chú ý, có người phục tùng và được tung hô những người thành công có thể gặp khó khăn trong việc chia sẻ điều này với người khác, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì quan hệ một vợ, một chồng.

Insider, Huffpost, CNN

https://cafef.vn/nhung-cuoc-hon-nhan-ky-la-cua-gioi-ty-phu-va-nguoi-noi-tieng-cu-ngo-ngon-tinh-doi-thuc-nhung-doi-khi-tien-bac-cung-khong-the-cuu-van-20220603081603345.chn