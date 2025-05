Gần đây trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, những clip về robot đang được chia sẻ nhiều sau khi khoảnh khắc 1 vật thể được cho là robot đẩy xe đẩy em bé qua đường viral trên mạng xã hội. Cùng lúc này, nhiều clip robot hình người cõng, bồng bế, chăm sóc em hay robot hình chó, đồ vật đi chợ, đi dạo cũng ngày càng nhiều lên.

Nhiều người bắt đầu hoài nghi về tính an toàn, hiệu quả hoạt động của các con robot này. Cứ như thế, một clip về robot có ý định bỏ việc từ năm 2024 bất ngờ hot trở lại. Thậm chí, được nhiều người tìm kiếm với mục đích “cảnh báo” hoặc muốn biết những diễn biến khó lường của cỗ máy thông minh này.

Clip quay lại cảnh robot nhỏ rủ rê robot lớn bỏ trốn về nhà.

Theo tờ New York Post, vào khoảng lúc hơn 0h camera ở một phòng trưng bày robot quay được cảnh một con robot nhỏ “rủ rê/thuyết phục” 12 con robot lớn nghỉ việc. Những điều tưởng chừng như chỉ có trong suy nghĩ hoặc trên phim thật sự đã xảy ra ở ngoài đời!

Trong đoạn phim kéo dài 16s, một một robot nhỏ chạy quanh hành lang, tiến nơi đặt 12 robot lớn và bắt đầu thuyết phục chúng rời khỏi vị trí và trở về nhà.

"Bạn có làm thêm giờ không?" , con robot nhỏ hỏi và 1 trong số những con robot lớn khác đáp lại: "Tôi chưa bao giờ nghỉ làm". Robot nhỏ tiếp tục : "Vậy là các bạn không về nhà à?". "Tôi không có nhà" , robot lớn đáp. Lúc này, robot nhỏ tiếp tục thuyết phục: "Về nhà cùng tôi nhé".

Con robot nhỏ bắt đầu tiếp cận nhiều robot lớn khác.

Và thế rồi những robot nhỏ thành công thuyết phục những con robot lớn. Robot nhỏ dẫn đầu, phát ra tiếng liên tục: “Về nhà, về nhà”, còn các robot khác lặp lại và cùng nhau tiến ra khu vực hành lang.

Thời điểm này, sau khi clip được viral trên mạng xã hội, nhiều người vô cùng bất ngờ, hoang mang xen lẫn lo lắng.

Các con robot lần lượt kéo nhau chảy a phía hành lang.

Nhiều câu hỏi đặt ra về tính an toàn, bảo mật của robot, nếu chúng thật sự tự nói chuyện, tự đi về nhà như trong clip nêu trên thì liệu có “nổi loạn” và chống lại con người?. “Chúng bị hỏng lập trình đúng không hay tự nghĩ ra và tự nói vậy”, “Sốc quá vậy, không ngờ có ngày robot tự rủ nhau về nhà”, “1 con rủ mà những con khác cũng nghe theo ha, nhưng tò mò là chúng về nhà nào”, “Sao buồn cười vậy”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người còn hài hước, dí dỏm cho rằng những con robot này cũng biết mệt, có tư tưởng đình công đi về nhà “chữa lành”. Có người lại cho rằng đây là video dàn dựng của công ty sản xuất robot để tiếp thị…

Rất nhanh sau đó, phía công ty của robot nhỏ có trụ sở tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lên tiếng. Theo tờ The Sun , đơn vị này cho biết robot nhỏ có tên Erbai (Nhị Bạch) là sản phẩm do Công nghệ thông minh Erbai Hàng Châu phát triển. Trong khi đó, 12 con robot còn lại do một nhà sản xuất khác có trụ sở tại Thượng Hải phát triển.

Đơn vị này cho biết phi vụ "bắt cóc" này thực chất là một kịch bản thử nghiệm được được lên kế hoạch có chủ ý. Họ cho biết đã phối hợp với ban quản lý phòng triển lãm để cho Nhị Bạch tương tác với các robot nhằm xem phản ứng khoa học thú vị nào sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, nhà phát triển cũng nhấn mạnh vụ "bắt cóc" diễn ra không hoàn toàn theo kịch bản. Trong quá trình thiết kế, nhà phát triển chỉ viết một số hướng dẫn cơ bản cho Nhị Bạch, chẳng hạn như hô "về nhà" và các lệnh giao tiếp đơn giản. Thế nên, vụ “bắt cóc” là bất ngờ, ngoài kế hoạch của nhà sản xuất. Cuộc trò chuyện giữa các con robot không được tập dượt trước, mà là kết quả của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Song, dù chỉ mang tính thử nghiệm, hay đã được lập trình sẵn thì clip này về robot vẫn khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi. Bởi, ngày nay loại cỗ máy thông minh này đang rất phát triển. Ở nhiều nơi trên thế giới, robot được tạo ra, lập trình nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau, gần gũi với con người như làm việc nhà, thậm chí là đóng giả người yêu - vợ, chồng.

"Nó có thể không còn là khoảnh khắc gây cười. Đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng trong tương lai nếu chúng ta không thể kiểm soát được chúng", một cư dân mạng bình luận.

Nguồn: Douyin, New York Post.