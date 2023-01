Những chiếc xe cực hiếm, chỉ có 1 chiếc duy nhất

Ferrari SP38 Deborah

Ferrari nổi tiếng là kén chọn đối tượng mua những chiếc xe độc ​​quyền nhất của mình và có một bộ quy tắc nghiêm ngặt mà chủ sở hữu phải tuân theo nếu những người này muốn tiếp cận "câu lạc bộ VIP" của thương hiệu. Để tri ân nhóm đối tượng khách hàng kể trên, Ferrari đã khởi động chương trình "Dự án đặc biệt" vào năm 2007, cho phép các nhà sưu tập làm việc trực tiếp với nhóm thiết kế của công ty để tạo ra một chiếc xe độc ​​nhất vô nhị. SP38 Deborah là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của chương trình kể trên khi nó ra mắt vào năm 2018 tại Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

SP38 Deborah được thiết kế dựa trên 488 GTB đồng thời sử dụng hệ thống truyền động và các bộ phận bên trong nguyên bản của chiếc xe này. Tuy nhiên, ngoại thất của nó đã được tu sửa lại hoàn toàn với thiết kế tùy chỉnh lấy cảm hứng từ chiếc F40 cổ điển. Màu sơn đỏ độc đáo của chiếc xe được đặt tên là "Deborah Red" và đây là chiếc Ferrari duy nhất từng được sơn màu này.

Pagani Zonda Uno

Ra mắt vào năm 2010, Pagani Zonda Uno được cho là sự tiễn đưa cuối cùng của mẫu Zonda. Nó được đặt làm bởi một thành viên của Hoàng gia Qatar. Nhân vật này được cho là đam mê màu xanh ngọc lam khi sở hữu một bộ sưu tập lớn những chiếc siêu xe có cùng màu xanh ngọc lam. Zonda Uno sử dụng cùng một động cơ V12 7.3L có nguồn gốc từ AMG, sản sinh công suất 690 mã lực tới bánh sau. Thân xe độc ​​đáo của Uno được cho là lấy cảm hứng từ Zonda Cinque và Zonda R dành cho đường đua, cả hai đều cực kỳ hiếm khi chỉ có 10 chiếc và 16 chiếc được sản xuất tương ứng.

Tuy vậy, gia đình Hoàng gia Qatar nhanh chóng cảm thấy nhàm chán với món đồ chơi mới của họ và rao bán chiếc xe chỉ một năm sau khi họ được trao chìa khóa. Uno sau đó được một doanh nhân Trung Quốc mua lại và vận chuyển đến Thượng Hải, nơi nó được cho là vẫn đang hiện hữu cho đến ngày nay.

Ford Super Chief

Vào giữa những năm 2000, Ford đã tiết lộ những kế hoạch táo bạo cho dòng xe tải F-Series của mình, với khái niệm Super Chief xem trước một số công nghệ mà hãng dự định đưa vào sản xuất. Super Chief có đầy đủ chức năng và có hệ thống truyền động cực tân tiến "Tri-Flex Fuel" có thể chạy bằng xăng, ethanol sinh học hoặc hydro. Ford Super Chief được trang bị động cơ V10 6.8L tạo ra công suất 310 mã lực khi chạy bằng xăng hoặc nhiên liệu sinh học và 280 mã lực khi chạy bằng hydro. Chiếc xe tải có thể chuyển từ nhiên liệu này sang nhiên liệu khác ngay lập tức và khi chạy bằng hydro, nó tạo ra lượng khí thải carbon dioxide ít hơn 90% so với khi chạy bằng khí đốt.

Vào thời điểm Super Chief được ra mắt, Ford đã có kế hoạch lớn để đưa công nghệ ba loại nhiên liệu này ra thị trường đại chúng và hứa hẹn sẽ chế tạo 250.000 xe chạy bằng nhiên liệu sinh học trong vòng một năm. Thế nhưng kế hoạch này đã nhanh chóng sụp đổ do tác động của suy thoái tài chính năm 2008. Cuộc khủng hoảng tiền mặt do suy thoái kinh tế đã khiến hầu hết các dự án thử nghiệm của hãng xe bị hủy bỏ đồng thời hệ thống Tri-Flex Fuel cũng chịu chung số phận.

BMW Z18

BMW Z18 là một mẫu concept mui trần địa hình, là chiếc 4x4 đầu tiên của thương hiệu. Về cơ bản, nó là một chiếc Z3 roadster với bộ nâng và hệ dẫn động tất cả các bánh, cộng với nội thất chống thấm nước có thể được tháo ra . Công ty tuyên bố Z18 cũng có thể vượt qua "đoạn phẳng của nước," mặc dù nó không chỉ rõ độ sâu cụ thể mà chiếc xe có thể đi qua. Thiết kế được tạo ra bởi bộ phận Technik của công ty, đây là một nhóm nhỏ gồm các nhà thiết kế và kỹ sư được tách ra khỏi công ty chính để làm việc trên các thiết kế tiên phong như thế này.

Vào thời điểm ấy, Z18 được coi là quá thích hợp để được xem xét sản xuất, nhưng các bộ phận trong thiết kế của nó chỉ đến được tay người tiêu dùng qua phiên bản X5. Ý tưởng về một chiếc SUV mui trần thỉnh thoảng được các nhà sản xuất khác như Nissan và Land Rover đề caoaj lại nhưng không đạt được nhiều thành công về mặt thương mại. Có vẻ như BMW đã quyết định đúng đắn khi loại bỏ Z18.

Lamborghini Aventador J

Được sản xuất một lần vào năm 2012 và được bán với giá 2,8 triệu USD trong cùng năm đó, Lamborghini Aventador J vẫn là một trong những sản phẩm đặc biệt đáng nhớ nhất của thương hiệu trong ký ức gần đây. Nó có động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên của Aventador tiêu chuẩn và có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây.

Aventador J đã được bán ngay ngay khi mới được ra mắt tại Geneva Motor Show vào năm 2012. Hiện chiếc xe được cho là thuộc sở hữu của một nhà sưu tập sống ở Marbella, Tây Ban Nha và lần gần đây nhất được phát hiện trên đường vào năm 2016.

Alfa Romeo Zagato TZ3 Corsa

Zagato và Alfa Romeo có mối quan hệ từ nhiều thập kỷ trước, với xưởng thiết kế chịu trách nhiệm cho nhiều mẫu xe đua mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu trong thập niên 60. Hai trong số đó là chiếc xe đua TZ1 và TZ2. Sau này, 2 chiếc xe đều được mua lại bởi một nhà sưu tập người Đức, Martin Kapp. Vào cuối những năm 2000, ông đã ủy quyền cho Zagato tạo ra sản phẩm kế thừa hai tác phẩm kinh điển, với kết quả là TZ3 ra mắt tại Concorso d'Eleganza Villa d'Este vào năm 2010.

Cả hai chiếc xe đua nguyên bản của thập niên 60 đều sử dụng khung hình ống bằng nhôm, nhưng để giảm thiểu trọng lượng ở mức tối thiểu, TZ3 được chế tạo với khung liền khối bằng sợi carbon và các tấm nhôm chế tạo thủ công. Chiếc xe sở hữu động cơ V8 4.2L từ 8C Competizione, công suất 420 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây.

Ferrari P80/C

P80/C được cho là một trong những sáng tạo đẹp nhất của họ trong những năm gần đây. Đó là một chiếc xe đặc biệt chỉ dành cho đường đua ban đầu dựa trên thiết kế của chiếc 488 GT3. Bởi vì chiếc xe không cần phải hợp pháp trên đường, cũng như không cần phải tuân theo bất kỳ bộ quy định nào của FIA, các nhà thiết kế của Ferrari gần như có toàn quyền tự do, đó là lý do tại sao chiếc xe trông rất khác so với các mẫu Ngựa chồm khác.

Ferrari chưa bao giờ xác nhận những gì nằm dưới mui xe của P80/C, cũng như không công bố bất kỳ số liệu hiệu suất chính thức nào. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho rằng đây có thể là một phiên bản sửa đổi của động cơ V8 tiêu chuẩn 488 GT3, cho công suất khoảng 600 mã lực. Chiếc xe có thể được cấu hình theo một trong hai cách thiết lập, hoặc ở dạng đường đua, với bánh xe 18 inch và khí động học bổ sung, hoặc ở dạng triển lãm, với bánh xe 21 inch và hầu hết khí động học đã bị loại bỏ.

Rolls-Royce Sweptail

Thuyết phục Rolls-Royce chế tạo một chiếc xe tùy chỉnh là điều mà rất ít nhà sưu tập có thể hy vọng làm được, và càng ít người có đủ túi tiền để biến yêu cầu đó thành hiện thực nếu họ có cơ hội. Tuy nhiên, một nhà sưu tập giấu tên đã không gặp bất cứ khó khăn nào vì nhân vật này đã ủy quyền cho thương hiệu "ngựa chồm" sản xuất chiếc Sweptail độc nhất vô nhị với mức giá được báo cáo là 13 triệu đô la. Điều đó khiến nó trở thành chiếc xe mới đắt nhất từng được đưa vào sử dụng vào năm 2017. Rolls-Royce cho biết thiết kế của chiếc xe dựa trên nhiều du thuyền khác nhau, với nguồn cảm hứng cũng được lấy từ một số chiếc xe cổ từ đầu thế kỷ 20.

Cải tiến lớn nhất của Sweptail là mái nhà bằng kính nguyên khối, thuôn nhọn vào đuôi xe một cách trang nhã. Bên trong, nội thất tương đối tối giản được tạo điểm nhấn bằng gỗ Paldao lỗ rỗng và gỗ mun bóng. Đây là chiếc Rolls-Royce độc ​​nhất vô nhị cho kỷ nguyên hiện đại.

Pininfarina Cambiano

Cambiano được trang bị hệ thống truyền động hybrid diesel-điện, với một tua-bin diesel dưới mui xe và một động cơ điện 79 mã lực được gắn vào mỗi bánh xe. Pininfarina tuyên bố điều này giúp chiếc xe đạt tốc độ tối đa hơn 170 dặm/giờ và thời gian tăng tốc từ 0-62 dặm/giờ chỉ trong 4,2 giây.

Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của công ty, ông Sergio Angori, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đang đánh giá tiềm năng cho một đợt sản xuất nhỏ, mô tả chiếc xe là "một mẫu xe hạng sang hiệu suất cao, ít khí thải", điều trớ trêu thay lại là những thuộc tính kể trên vẫn chưa gây ra sự hứng thú trên thị trường. Rõ ràng là không có nhiều sự quan tâm từ người mua vào năm 2012, vì thế Cambiano vẫn được đánh giá là sản phẩm độc nhất và được cho là đã đi trước thời đại.

Maserati Birdcage 75th Pininfarina

Có lẽ là một trong những mẫu xe ý tưởng mang tính biểu tượng nhất trong 20 năm qua, Maserati Birdcage 75th Pininfarina được chế tạo để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của xưởng thiết kế. Chiếc xe được làm dựa trên khung gầm của MC12 và động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.0L kết hợp với hộp số sàn tự động sáu cấp từ MC12 GT1, động cơ có khả năng truyền tới 700 mã lực tới bánh sau.

Pininfarina và Maserati đã giành được rất nhiều giải thưởng cho thiết kế của Birdcage khi ra mắt, bao gồm Giải Ý tưởng Tốt nhất tại Triển lãm Ô tô Geneva 2005 và Giải Ý tưởng Cổ điển Louis Vuitton một năm sau đó vào năm 2006.

Ken Okuyama Kode 0

Nhà thiết kế ô tô nổi tiếng Ken Okuyama đã từng thành danh với 2 sản phẩm là chiếc Honda NSX và Ferrari Enzo nguyên bản. Hiện nay, ông này đã tự thành lập một xưởng ô tô mà một trong những thiết kế nổi bật nhất là chiếc Kode 0, được ra mắt vào năm 2017. Chiếc xe được thiết kế để tri ân những người vĩ đại của thập niên 70 như Lancia Stratos và Lamborghini Countach. Kode 0 sở hữu động cơ V12 hút khí tự nhiên 700 mã lực, và cân nặng 1.550 kg .

Theo báo cáo, chiếc xe có giá 1,5 triệu đô la để thiết kế và chế tạo, nhưng chủ nhân đầu tiên của chiếc xe đã sớm rao bán chỉ sau hơn 1 năm. Nó được bán với giá cuối cùng không được tiết lộ và chủ sở hữu hiện tại cũng không tiết lộ danh tính bản thân.

Rinspeed Squba

Nhà sản xuất ô tô thời trang Thụy Sĩ Rinspeed được biết đến với những thiết kế độc đáo, nhưng ít có thiết kế nào khác thường như mẫu concept Squba độc nhất vô nhị của hãng. Thông cáo báo chí của Rinspeed mô tả Squba là "chiếc xe lặn đầu tiên trên thế giới".

Nếu lái xe dưới nước là chưa đủ, chiếc xe còn hoạt động như một chiếc thuyền khi lần đầu tiên được lái xuống nước, Rinspeed tuyên bố rằng chiếc xe sẽ tiếp tục nổi cho đến khi người lái "mở cửa để cho nước vào." Sau đó, người lái xe có thể đeo bình khí nén tích hợp và hạ xuống độ sâu 10 mét dưới mặt nước.