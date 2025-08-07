Những bước chân cùng tiếng hô vang đầy hào hùng chuẩn bị cho nhiệm vụ A80: Người dân đứng kín thao trường, cổ vũ không ngớt

Sau khoảng 2 tháng luyện tập, các khối diễu binh, diễu hành đang bước vào giai đoạn cường độ cao chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dưới nắng thu vàng rực rỡ, từng bước chân đều tăm tắp vang lên nơi thao trường, thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí và niềm tự hào dân tộc.

Trong sáng ngày 7/8, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ kiểm tra động viên các lực lượng tham gia A80 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có quân số 3.200 cán bộ, chiến sĩ, gồm các khối: sĩ quan Hải quân, sĩ quan Phòng không - Không quân, sĩ quan Biên phòng, sĩ quan Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nam Dân quân tự vệ.

Những bước chân dứt khoát, tiếng hô vang vọng cùng đội hình đều tăm tắp đã tạo nên khí thế rèn luyện đầy quyết tâm của các khối quân đội. Không khí tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam càng thêm sôi động khi đông đảo người dân đổ về theo dõi hợp luyện quân đội. Những ánh mắt tự hào, những tràng vỗ tay cổ vũ không ngớt thể hiện sự quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho lực lượng vũ trang.

So với các đợt diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước, số khối và số cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đợt này đã tăng thêm.

Quân đội có 11 khối đứng và 27 khối đi, với tổng quân số 7.413 cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể, mỗi khối đi gồm 10 hàng với 160 cán bộ, chiến sĩ.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh nhìn của những chiến sĩ trẻ vẫn đầy tập trung và quyết tâm – lặng lẽ thể hiện tinh thần rèn luyện nghiêm túc và niềm tự hào khi góp mặt trong sự kiện ý nghĩa của đất nước.

Ảnh: Như Hoàn- Lê Trung, Clip: Xuân Hoàng