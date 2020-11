Những bức ảnh cho thấy nhiều thứ khổng lồ hơn bạn nghĩ: Chiếc xe tải cuối cùng gây kinh ngạc

Có nhiều khi, do khoảng cách hay góc quan sát mà ta nghĩ đồ vật này hay đồ vật kia nhỏ bé. Tuy nhiên, sự thực lại không phải như thế. Hóa ra có nhiều thứ khổng lồ hơn so với tưởng tượng của con người.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chùm ảnh dưới đây để biết rằng, thế giới có những điều to lớn đến bất ngờ đấy nhé.

1. Ngày nào đi trên đường chẳng nhìn thấy các cột đèn giao thông, thế mà đến khi nhìn chúng ở khoảng cách gần, tôi vẫn thấy sững sờ. Hóa ra ở khoảng cách gần thế này, chúng to hơn tôi nghĩ.

2. Người ta cứ bảo to như tay gấu, hóa ra đúng là thế.

3. Sọ một con voi châu Phi so với cả bộ xương người: Đủ biết ai "trên cơ" ai rồi nhé.

4. Ai cũng biết cá voi xanh thì to rồi, nhưng trái tim của nó thì sao nhỉ? Nhìn hình bên dưới là đảm bảo bạn "nể" luôn. Đủ chỗ cho cả nhà chơi trò trốn tìm thế này cơ mà.

5. Ngày xưa, con tàu Titanic đã nổi tiếng về sự khổng lồ của nó, nhưng so với những con tàu biển hiện đại, ví dụ như Symphony of the Seas (Bản giao hưởng của Đại dương) của Royal Caribbean, Titanic chỉ là một chú bé con. Bạn cứ nhìn sự so sánh kích thước giữa 2 con tàu là đủ hiểu.

6. Ai cũng biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là nơi có những công trình kiến trúc vào bậc tráng lệ nhất trên thế giới, bao gồm cả Dinh Tổng thống ở Abu Dhabi. Với diện tích hơn 185.000 mét vuông, tương đương 34 sân bóng, có khi bạn phải mất 1 tuần ở đó cũng chưa tham quan hết các khu vực của nó.

7. Tre là loài cây khá phổ biến ở châu Á, nhưng nhiều người vẫn bất ngờ khi biết chúng có thể khổng lồ đến mức nào.

Đây loài tre rồng, có thể cao tới 30m, cá biệt có cây cao tới 42m. Nghĩa là tương đương một nửa chiều cao của Tượng Nữ thần Tự do của Mỹ.

8. Đâu là cánh cửa to lớn nhất mà bạn từng nhìn thấy? Chắc chắn nó không thể lớn hơn cánh cửa ở Nhà thờ Hồi giáo Hassan II ở Casablanca, Morocco được. Đây là Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở quốc gia này và lớn thứ 5 trên thế giới, đồng thời sở hữu tháp giáo đường cao nhất thế giới, với chiều cao là 210m, tức là cao hơn 80m so với Kim tự tháp Giza của Ai Cập.

9. Ai cũng biết là xe tải thì rất to rồi, nhưng có những chiếc xe tải sẽ khiến bạn choáng ngợp luôn, vì nó còn to hơn cả tưởng tượng của bạn. Trong ảnh là 1 trong những chiếc xe tải công nghiệp vào loại "bự" nhất thế giới. Chỉ một cái bánh của chúng cũng cao gấp đôi 1 chiếc xe con thông thường. Choáng chưa?

Theo Bored Panda & Be Amazed