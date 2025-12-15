Những người điều khiển máy bay không người lái thuộc đơn vị "Prymary - Bóng ma" của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã thực hiện thành công một chiến dịch khác nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga tại bán đảo Crimea, khi tấn công phá hủy 2 trạm radar tối tân.

Video tương ứng đã được bộ phận báo chí của GUR phát hành, theo Tình báo quân sự Ukraine, chiến dịch được thực hiện vào ngày 13 tháng 12.

Đài radar cảnh giới tầm thấp Kasta-2E2 đã bị hư hại, cũng như đài radar 96L6 - một thành phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400.

"Chiến công mới do đơn vị 'Bóng ma' của GUR lập nên là một minh chứng nữa cho sức mạnh của vũ khí Ukraine và tính chuyên nghiệp cao của lực lượng đặc nhiệm tình báo quân sự", tuyên bố chính thức cho biết.

Hệ thống radar 96L6 thuộc tổ hợp S-400 bị phá hủy ở Crimea.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng cách đây một ngày đã xuất hiện thông tin về việc phá hủy các trạm radar này dựa trên ấn phẩm Astra, kênh Telegram "Gió Crimea", và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, không có bằng chứng video hay xác nhận nào được công bố cho thấy chiến dịch nói trên do các chiến binh GUR thực hiện.

Trạm radar 39N6 "Kasta" là một hệ thống radar đa năng di động hai tọa độ, hoạt động trên bước sóng decimet, nó được thiết kế để kiểm soát không phận, xác định tọa độ và nhận dạng mục tiêu trên không, đặc biệt là ở độ cao cực thấp.

Hình ảnh trạm radar Kasta ở bán đảo Crimea bị phá hủy.

Trong khi đó radar 96L6 được sử dụng như một phần của hệ thống phòng không S-400 để phát hiện các mục tiêu trên không ở độ cao lớn và tầm trung, đây là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ cảnh giới cho tổ hợp này.

Trạm radar 96L6 được tích hợp vào một hệ thống điều khiển và giám sát phòng không duy nhất, cho phép nó hoạt động cùng với các radar khác.

Hệ thống này hoạt động trong dải tần X (8 - 12 GHz), và phạm vi tối đa được tuyên bố để phát hiện mục tiêu trên không đạt tới 300 km.