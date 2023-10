Những bộ phận dễ hỏng nhất trên xe ô tô

Hệ thống đèn xe

Bộ phận này có chức năng phát ra tín hiệu và cảnh báo chúng ta tránh khỏi những va chạm đáng tiếc. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, hệ thống đèn thường nhanh hỏng và hay hỏng bất ngờ. Nguyên nhân của việc đèn “dở chứng” không sáng nữa là vì thường xuyên bị xóc mạnh do điều kiện đường sá Việt Nam nhiều “ổ gà”, các sự cố va chạm, nguồn điện không ổn định hoặc hiệu điện thế của ắc quy vượt quá giới hạn hiệu điện thế của bóng.

Cách để kéo dài tuổi thọ cho hệ thống đèn xe là tránh đi vào những đoạn đường xấu gây dằn xóc xe. Khi buộc phải đi vào những đoạn đường nhiều “ổ voi, ổ gà” thì phải giảm tốc độ xe, rà phanh để xe hạn chế bị dằn xóc. Ngoài ra, cần đặc biệt chú trọng việc kiểm tra hệ thống đèn xe trung bình 6 tháng/lần để đảm bảo an toàn, tránh các sự cố bất ngờ ngoài ý muốn.

Trên xe ô tô có những bộ phận tuổi thọ ngắn, dễ hỏng hóc nếu chúng ta không bảo dưỡng đúng cách. (Ảnh minh họa: carmudi.vn)

Cần gạt nước

Hệ thống này đảm bảo cho người lái nhìn được rõ bằng cách gạt nước trên kính trước và kính sau khi trời mưa, đồng thời làm sạch bụi bẩn trên kính chắn gió phía trước nhờ thiết bị phun nước rửa kính. Thông thường lưỡi gạt mưa là bộ phận hay hư hỏng nhất do cấu tạo từ cao su, chịu ma sát và tác động của môi trường thường xuyên nhất.

Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên thay cần gạt sau 12 - 18 tháng. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết nóng ẩm mưa nhiều như tại Việt Nam, hiện tượng lão hóa lưỡi cao su sẽ diễn ra nhanh hơn, nên cần kiểm tra thường xuyên và chú ý thay thế đúng lúc.

Hệ thống phanh

Một trong những bộ phận quan trọng trên ô tô là hệ thống phanh, cũng là một trong những chi tiết trên xe thường xuyên bị hỏng hóc. Những vấn đề thường gặp ở phanh xe như má phanh bị biến dạng, dầu phanh cạn, ống dẫn dầu bị gỉ sét và rò rỉ…

Theo kiến nghị thì khi xe chạy được quãng đường khoảng 15.000 - 20.000 km, chủ xe nên đưa xe tới các đại lý hoặc xưởng sửa chữa để kiểm tra và thay phanh xe. Đặc biệt, trước các chuyến đi đường dài hay đường đèo dốc cần phải kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng phanh xe.

Gioăng kính cửa sổ

Nếu như xe của bạn thường xuyên được để ở trong gara có mái che, vận hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không chịu cái nắng gắt gao như thiêu như đốt, những trận mưa như trút nước, thì các gioăng kính lái và kính cửa sổ bằng cao su rất bền, có thể hoạt động tốt sau 7 - 10 năm.

Nhưng ô tô được sử dụng trong điều kiện lý tưởng như vậy là rất ít. Đặc biệt với nền khí hậu như ở nước ta hiện nay, đó chính là kẻ thù khiến cho các chi tiết cao su bị thoái hóa rất nhanh, bị cứng, nứt, gẫy. Gioăng kính cửa sổ bị hỏng sẽ gây ra những tiếng kêu do kính không được khép kín, giảm khả năng chống ồn.

Để hạn chế việc hỏng thiết bị này, bạn nên tiến hành vệ sinh, lau chùi nội ngoại thất xe ô tô thường xuyên. Khi bụi bẩn bám nhiều vào kính cửa sổ rồi, bạn nên hạn chế lên, xuống kính. Vì khi bụi bẩn bám nhiều, không gạt hết sẽ chui vào bên trong, làm kính cửa sổ bị trầy xước, có khi bị kẹt, làm cho gioăng cao su nhanh bị hỏng, thoái hóa.

Bộ lọc gió

Là một bộ phận nhỏ cấu tạo nên một chiếc ô tô, bộ lọc gió cũng rất dễ bị hỏng sau một thời gian sử dụng. Những bụi bẩn sẽ được các bộ lọc loại bỏ sạch sẽ, giúp cho động cơ hoạt động tốt hơn, từ đó tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho xe.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia về ô tô, chủ xe nên chủ động kiểm tra thường xuyên và thay định kỳ lọc gió động cơ 1 - 2 lần/năm hoặc sau khi xe đã lăn bánh 20.000 km. Trong trường hợp nếu xe chạy ở những khu vực bụi bẩn nhiều thì nên kiểm tra bộ phận này thường xuyên hơn để động cơ luôn có đủ không khí đốt cháy nhiên liệu tốt nhất.

Lốp xe

Trong các sự cố xảy ra do bộ phận của xe bị hư hỏng thì nổ lốp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Và lý do đa số do lốp xe quá mòn và cũ dẫn đến việc lốp chịu “giới hạn tải trọng cực đại”, phải hoạt động hết công suất, bị mài mòn nhiều, ma sát với mặt đường nhiều nên dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và phát nổ.

Để phòng tránh các sự cố do lốp xe bị mòn gây ra, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng lốp xe có chất lượng tốt và sau một năm sử dụng phải kiểm tra lốp định kỳ, đồng thời thường xuyên bảo dưỡng và phục hồi lốp cao su.