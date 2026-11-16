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Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang

Bằng Lăng/VTC News
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Jensen Huang sở hữu 3 bất động sản xa hoa chính với tổng giá trị ước tính khoảng 53 triệu USD, trong đó biệt thự tại San Francisco là nơi ở chính của vị tỷ phú.

Jensen Huang, đồng sáng lập Nvidia, đang trải qua 1 tuần đầy biến động sau bê bối ngoại tình. Jensen Huang đã rời ghế CEO Nvidia ở tuổi 63, khép lại hành trình 33 năm đưa Nvidia từ hãng làm card đồ họa game thành đế chế bán dẫn của kỷ nguyên AI.

Vụ việc khiến ông Jensen Huang mất gần 20 tỷ USD giá trị tài sản ròng khi cổ phiếu Nvidia liên tục lao dốc. Hiện tại, Jensen Huang sở hữu 141,9 tỷ USD, là người giàu thứ 13 thế giới.

Bên cạnh khối tài sản ròng, cựu CEO Nvidia còn sở hữu nhiều bất động sản xa hoa, đắt đỏ.

Căn nhà đầu tiên tại San Jose

Theo tờ The New York Times , Jensen Huang kết hôn với Lori sau khi tốt nghiệp Đại học bang Oregon năm 1984, nơi họ gặp nhau khi cùng làm bạn trong phòng thí nghiệm môn kỹ thuật điện. Cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến Thung lũng Silicon để bắt đầu sự nghiệp thiết kế vi mạch.

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 1.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993. (Ảnh: Getty Images)

Jensen Huang đã mua căn nhà đầu tiên ở San Jose, California (Mỹ), rộng khoảng 142m², gồm 3 phòng ngủ. Không rõ Jensen mua căn nhà này bao nhiêu tiền nhưng sau đó ông đã bán ngôi nhà đầu tiên vào năm 1988 với giá 185.000 USD.

Căn nhà tại San Jose

Cùng năm đó, Jensen Huang và Lori chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn ở San Jose, được mua với giá 338.000 USD. Căn nhà rộng khoảng 212m², gồm 4 phòng ngủ. Huang đã sống ở đây khi ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993. Năm 2002, Huang bán ngôi nhà với giá 500.000 USD, theo thông tin của Wall Street Journal .

Ngôi nhà ở Los Altos Hills

Sau đó, gia đình Huang chuyển đến ngôi nhà rộng khoảng 772m² ở Los Altos Hills, một khu vực giàu có cách trụ sở Nvidia khoảng 24 km. Huang được cho là đã chi 6,9 triệu USD cho căn nhà 6 phòng ngủ này vào năm 2003.

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 2.

Bản đồ Google về biệt thự của Jensen Huang. (Ảnh: Nextagedecor)

Nằm ở trung tâm Thung lũng Silicon, ngôi nhà nổi bật nhờ khung cảnh riêng tư, thiết kế rộng rãi và gần gũi thiên nhiên. Theo Realtor.com, ngôi nhà gồm 2 tầng, có một bể bơi đạt chuẩn khu nghỉ dưỡng. Hiện tại, gia đình Huang vẫn sở hữu ngôi nhà này.

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 3.

Lối vào mang vẻ tráng lệ, cổ điển, với những bức tường đá màu kem. (Ảnh: Nextagedecor)

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 4.

Đài phun nước trong ngôi nhà của Jensen Huang. (Ảnh: Nextagedecor)

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 5.

Khu vực bể bơi trong nhà Jensen Huang. (Ảnh: Nextagedecor)

Biệt thự tại San Francisco

Năm 2017, tỷ phú Jensen Huang mua biệt thự trị giá 38 triệu USD tại khu phố cao cấp Pacific Heights thuộc thành phố San Francisco (Mỹ). Biệt thự mang phong cách hiện đại với mái cong và mặt ngoài bằng đá vôi.

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 6.

Biệt thự của Jensen Huang tại San Francisco. (Ảnh: Nextagedecor)

Biệt thự có diện tích khoảng 1.059m², 7 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 3 phòng vệ sinh, một hầm rượu, một nhà bếp ngoài trời, một thang máy, một rạp chiếu phim tại gia, một phòng tập thể dục với phòng xông hơi, thư viện, nhiều lò sưởi và một sân thượng quan sát ở tầng 5 với tầm nhìn ra Cầu Cổng Vàng. Chủ đầu tư nói với tờ WSJ rằng ngôi nhà mất 4 năm để hoàn thiện.

Đây được cho là nơi ở chính của Jensen Huang.

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 7.

Biệt thự của Jensen Huang tại San Francisco (Mỹ), với tầm nhìn hướng ra cầu Cổng Vàng. (Ảnh: Josh Edelson)

Biệt thự nghỉ dưỡng ven biển tại Hawaii

Một năm sau khi mua nhà ở Los Altos Hills, Jensen Huang chi 7,5 triệu USD mua một bất động sản ở Hawaii. Theo tờ Wall Street Journal , bất động sản ven biển này nằm trong khu nghỉ dưỡng Wailea, một khu dân cư khép kín độc quyền ở phía nam Maui.

Những bất động sản xa hoa của CEO Nvidia Jensen Huang năm 2026 - Ảnh 8.

Biệt thự nghỉ dưỡng ven biển tại Hawaii (Mỹ) của Jensen Huang. (Ảnh: Google Earth)

Biệt thự mang phong cách hiện đại, có 7 phòng ngủ trên diện tích khoảng 776m². Xung quanh tư gia là hệ thống sân golf đạt chuẩn quốc tế, các khách sạn sang trọng và chuỗi cửa hàng cao cấp, tạo nên một không gian sống vừa biệt lập vừa đầy đủ tiện nghi đẳng cấp.

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Tags

Jensen Huang

Nvidia

San Francisco

Hawaii

Jensen Huang ngoại tình

CEO Nvidia Jensen Huang chính thức từ chức

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