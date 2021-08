Những bản độ 'thần thánh' của thợ Việt: Biến xe 'đời tống' thành đời mới với chi phí vài trăm triệu đồng

Ford Ranger

Một chiếc Ford Ranger đời 2005 tại TP. HCM đã được chủ nhân thay đổi lại diện mạo thành phiên bản Ranger Raptor thế hệ mới nhất. Cụ thể, phần đầu chiếc Ranger thay nắp ca-pô, cụm đèn và lưới tản nhiệt. Phần đuôi xe cũng khác biệt hoàn khi thùng nguyên bản được tháo và làm mới. Bộ đèn trước và sau dạng LED cũng là hàng độ lại chứ không phải chính hãng do sự sai khác về mặt kích thước.

Để làm được điều này, chủ nhân chiếc bán tải đã phải tháo dỡ toàn bỏ phần thân vỏ nguyên bản nhằm đo đạc, cắt ghép những chi tiết mới. Để phù hợp với diện mạo mới, xe cũng có bộ vành lốp hầm hố hơn.

Nội thất của xe cũng được thay đổi khi bảng điều khiển phía trước được làm mới gần như toàn bộ. Chiếc vô-lăng hàng độ có thiết kế không giống ai. Ở giữa bảng điều khiển là màn hình Android.

Chi phí cụ thể để hoàn thiện bản độ không được tiết lộ. Tuy nhiên chủ nhân chiếc xe từng rao bán lại với mức giá là 360 triệu đồng. Trong khi đó, giá những chiếc Ranger cùng đời được chào bán trên thị trường xe cũ rơi vào khoảng 170-180 triệu đồng.

Ford Ranger Raptor

Mới đây, một chiếc Ranger khác cũng được chủ nhân độ lại phần ngoại thất. Ban đầu, xe thuộc phiên bản Raptor mới nhất hiện nay. Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc bán tải này có lẽ mong muốn sở hữu một chiếc F-150 Raptor hơn nên đã quyết định chi hàng trăm triệu đồng để độ lại.

Theo chia sẻ của xưởng độ tại Vinh, việc nâng cấp cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Bộ bodykit theo phong cách F-150 được nhập từ Thái Lan, vốn dành cho Ranger Raptor nên được lắp lên xe khá dễ dàng. Xưởng độ chỉ cần gia công thêm một số chi tiết như phần đầu và hông để trở nên cân đối và chắc chắn hơn.

Có thể thấy, sau khi bản độ hoàn thành, phần đầu xe không khác gì chiếc F-150 Raptor với lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm dòng chữ Ford sơn đen ở giữa, cụm đèn chiếu sáng cỡ lớn và phần cản hầm hố. Phần đuôi xe không thay đổi nhiều, chi tiết duy nhất được nâng cấp là đèn hậu theo phong cách Range Rover. Dù không giống hoàn toàn, cụm đèn hậu mới và đèn hậu của F-150 Raptor có điểm chung là họa tiết hình vuông. Bộ mâm cũng được thay mới nhằm phù hợp với diện mạo hầm hố.

Tổng chi phí mà chủ nhân chiếc Ranger Raptor này bỏ ra là khoảng 250 triệu đồng. Thời gian thi công mất khoảng 10 ngày. Đây là cách để các chủ xe Ranger có thể cân nhắc nếu điều kiện kinh tế không cho phép, thay vì bỏ hàng tỷ đồng ra để mua một chiếc Ford F-150 Raptor "xịn".

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover là một trong những mẫu SUV hạng sang phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Vào năm 2018, thế hệ thứ 4 của mẫu xe này ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một vài nâng cấp thiết kế. Chính vì vậy, nhiều đại gia trong nước sở hữu phiên bản tiền nâng cấp (pre-facelift) đã quyết định tìm đến các xưởng độ để "tân trang" lại diện mạo.

Việc nâng cấp cần được làm lại phần đầu và đuôi để giống với phiên bản mới. Các chi tiết được thay thế bao gồm cụm đèn trước, đèn hậu, cản trước, cản sau và nắp ca-pô. Có những chi tiết là phụ tùng chính hãng như hệ thống chiếu sáng trước/sau, còn một số chi tiết khác là "hàng ngoài" với độ hoàn thiện gần bằng để tiết kiệm chi phí.

Phiên bản facelift còn mang tới cho khoang nội thất nhiều điểm mới như màn hình kép Touch Pro Duo, cụm điều khiển trung tâm kéo dài đến bệ tỳ tay hay vô-lăng... Tuy nhiên, mức chi phí để nâng cấp nội thất lá khá đắt đỏ và tốn kém nhiều thời gian hơn so với việc chỉ nâng cấp ngoại thất.

Chỉ riêng hạng mục nâng cấp ngoại thất đã có thể tiêu tốn của chủ nhân chiếc xe khoảng nửa tỷ đồng.

Thông thường, các bản độ từ đời cũ lên đời mới chỉ gói gọn trong cùng một mẫu xe. Tuy nhiên, chủ nhân một chiếc Toyota Land Cruiser đời 2015 lại không nghĩ vậy và quyết định biến thành mẫu Lexus LX 570 2021.

Về cơ bản, hai mẫu SUV này đều sử dụng chung khung gầm nên xưởng độ chỉ cần thay bộ vỏ bên ngoài. Các chi tiết phải thay thế gồm toàn bộ phần đầu trước như nắp ca-pô, tai xe, cản trước và bộ đèn, hông có bệ bước chân mới, đuôi xe với kính bên hàng ghế thứ 3, cửa cốp xe, đèn hậu...

Phần đầu xe gặp không quá nhiều khó khăn. Chiếc xe sau khi hoàn thành có hệ thống đèn chiếu sáng LED hiện đại nhất của LX 570 với đầy đủ chức năng sau khi lập trình lại. Đèn sương mù đổi thành LED. Đèn hậu cũng "full" LED. Tuy nhiên, phần đuôi xe có những sự khác biệt trong cấu trúc nên người thợ độ phải hàn và làm nhiều lớp chống gỉ, đảm bảo sự bền bỉ về lâu dài.

Theo xưởng độ tại Hà Nội, chi phí nâng cấp chiếc Land Cruiser này rơi vào khoảng 500 triệu đồng. Toàn bộ phụ tùng được đặt chính hãng Toyota từ Nhật, bao gồm cả vỏ, các loại đèn, gương chiếu hậu cho đến những miếng ốp nhựa nhỏ ở viền. Thời gian độ là khoảng nửa tháng. Chiếc xe được bảo hành tới 4 năm với những chi tiết độ thêm.

Lexus LX 570

Trong số những bản độ nâng cấp đời xe, Lexus LX 570 có lẽ là phổ biến nhất. Có nhiều chủ xe LX 570 đời 2008, thậm chí cả đời 2004 đã quyết định nâng cấp lên đời mới nhất với mức chi phí khoảng 450 triệu đồng. Theo chia sẻ từ "nhà độ", chiếc xe được nâng cấp tới 40 hạng mục khác nhau. Phần đầu xe được lắp đặt bộ bodykit mới, cụm đèn trước "full" LED với đèn định vị ban ngày L-Finesse đặc trưng trên phiên bản mới. Để tăng độ chắc chắn, xe cũng được lắp đặt thêm các bộ phận gia cố và giữ định vị cản trước của xe.

Phần đuôi xe cũng được nâng cấp triệt để. Cửa sau xe, toàn bộ kính phía sau, hệ thống đèn chiếu sáng đều được thay thế. Chi tiết khó nhất trong quá trình nâng cấp này là cột D của xe. Để đạt được độ hoàn thiện tốt nhất, cơ sở độ đã cắt bỏ một phần vỏ xe khu vực này. Sau đó, họ hàn bộ phận tương tự lấy từ chiếc LX570 đời mới để mang lại cho xe diện mạo giống nhất. Bộ vành nguyên bản được thay thế thành loại đa chấu kích thước 20 inch.

Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng trước/sau không chỉ dừng ở mức lắp đặt là có thể hoạt động ngay mà các xưởng độ phải can thiệp vào phần mềm của xe, chỉnh sửa các đoạn code mới có thể hoạt động bình thường.

Với cách làm này, chủ nhân chiếc Lexus LX570 đã có thể sở hữu form xe mới nhất hiện nay mà không cần tốn quá nhiều tiền.

Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class cũng là mẫu xe được khá nhiều đại gia quyết định nâng cấp. Một xưởng độ tại Nghệ An đã từng "lột xác" cho không ít những chiếc S-Class đời 2008 (thế hệ thứ 5) lên thành thế hệ thứ 6. Hiện nay, thế hệ thứ 7 của mẫu sedan này đã ra mắt nhưng việc nâng cấp vẫn chưa được thực hiện.

Theo hình ảnh được chia sẻ, những chiếc S-Class sau khi nâng cấp lên bản mới rất khó để nhận biết đây từng là một chiếc đời 2008. Tương tự những bản đồ đề cập ở trên, những bộ bodykit được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó lắp đặt lên các phần đầu, khung sườn, cửa và đuôi xe.

Tuy nhiên, đối với S-Class đời cũ có phần hốc bánh sau được nới rộng hơn so với phần còn lại của thân xe, điều mà không xuất hiện trên S-class thế hệ thứ 6 nên xưởng độ phải can thiệp vào phần khung sườn, chỉnh sửa lại sao cho giống form mới nhất, cụ thể là giống tới 95%. Tất nhiên, công đoạn này không động tới phần khung gầm chính nhằm đảm bảo tính an toàn của xe.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được thay mới hoàn toàn khi nâng cấp. Nhưng do sự chênh lệch về đời xe khá lớn nên sau khi lắp đặt, đèn pha mới cũng hoạt động được tầm 80% chức năng so với một chiếc xe "zin" theo chia sẻ của xưởng độ. Đây cũng là công đoạn khó nhất khi nâng cấp S-Class.

Về chi phí, xưởng độ có tiếng tại Nghệ An cho biết có nhiều gói nâng cấp mang tới cho các chủ xe, thậm chí cả nội thất. Nhưng tất nhiên càng phức tạp sẽ càng đắt đỏ hơn. Nếu chỉ nâng cấp ngoại thất sẽ tiêu tốn khoảng 400 triệu đồng.



BMW 760Li

Một chiếc BMW 760Li đời 2012 cũng từng được xưởng độ tại Nghệ An nâng cấp lên thành thế hệ mới nhất hiện nay với chi phí là 550 triệu đồng. Với mức giá nửa tỷ đồng, toàn bộ các chi tiết ngoại thất gần như được thay mới hoàn toàn.

Ngoại hình chiếc BMW 760Li sau khi được độ (bên phải).

Cụ thể, để lắp được phần cản trước mới, phần khung giữ đã được xưởng độ tinh chỉnh lại để có thể cố định tốt hơn. Phần đèn pha bi-xenon cũng bị lược bỏ và thay thế thành loại đèn laser hiện đại nhất hiện nay. Chi riêng đèn chiếu sáng đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Phần nắp capo cũng được thay mới nhằm phù hợp với cụm lưới tản nhiệt kích thước "khủng" trên đời 2021.



Ở bên hông không có sự khác biệt quá nhiều ngoài trừ bộ vành đa chấu, kích thước 20 inch được lấy từ chính một chiếc 7-Series thế hệ mới. Phần đuôi xe được can thiệp đáng kể bởi các chi tiết nắp cốp, cản sau, đèn hậu đều bị thay mới hoàn toàn. Cụm đèn hậu thiết kế mảnh mai, được nối liền bởi một dải LED chạy xuyên nắp cốp là điểm nhấn chính trên phiên bản 2021 so với đời cũ.

Có thể thấy, sau khi bản độ hoàn thiện rất khó để có thể nhận ra đây là một chiếc BMW 760Li đời 2012 bởi trông rất giống với một chiếc 7-Series 2021.

Ảnh: Hoàng Lâm Auto, Combo Tuning