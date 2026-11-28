Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước chiêu trò “xe thanh lý Hải quan chỉ đăng ký một đời chủ” trên mạng xã hội.

Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan Công an, trong thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook đã xuất hiện hàng loạt video quảng cáo bán xe ô tô, xe máy “hạng sang” với giá rẻ bất ngờ kèm lời chào mời: “Xe thanh lý Hải quan - chỉ đăng ký được một đời chủ, không sang tên lại cho người khác”.

Cơ quan chức năng khẳng định, đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật, là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tiêu thụ xe bất hợp pháp.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, pháp luật Việt Nam không có quy định nào về việc xe cơ giới được đăng ký thủ tục hợp pháp để lưu thông lại bị cấm chuyển nhượng, sang tên.

Khi phương tiện có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc hợp pháp (như quyết định tịch thu/thanh lý, biên bản đấu giá, hóa đơn bán tài sản nhà nước, chứng từ nộp thuế...), người mua hoàn toàn có quyền đăng ký chính chủ và thực hiện thủ tục mua bán, sang tên cho các đời chủ tiếp theo theo đúng quy định.

Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Do đó, chiêu trò “xe chỉ đăng ký được một đời chủ” thường ẩn chứa 2 rủi ro lớn đối với người tiêu dùng. Trước hết, các đối tượng lợi dụng chiêu trò này để lừa đảo tiền đặt cọc, bằng cách lợi dụng hình ảnh bãi xe, mạo danh cơ quan chức năng để yêu cầu người mua chuyển khoản đặt cọc, nộp “phí hồ sơ”, “phí vận chuyển” hay “thuế kiểm định”. Ngay khi nhận được tiền, các tài khoản này lập tức chặn liên lạc và biến mất.

Bên cạnh đó, hành vi này tiềm ẩn rủi ro tiêu thụ xe lậu, xe trộm cắp sử dụng giấy tờ giả. Cụ thể, xe được rao bán thường là xe nhập lậu, xe không rõ nguồn gốc hoặc đã bị đục sửa số khung, số máy. Kẻ gian sẽ làm giả bộ hồ sơ, đăng ký xe rồi bịa ra lý do “chỉ đăng ký 1 đời chủ” để ngăn người mua mang xe đến cơ quan Công an làm thủ tục sang tên.

Khi phương tiện này bị kiểm tra hoặc đưa đi sang tên, lực lượng chức năng sẽ phát hiện sai phạm, tiến hành tịch thu phương tiện và người điều khiển có nguy cơ bị xử lý pháp lý liên quan.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo các tài khoản mạng xã hội rao bán xe giá rẻ bất thường. Bên cạnh đó, người dân không chuyển tiền đặt cọc cho cá nhân, tổ chức không rõ nguồn gốc.

Các cá nhân cần chú ý, mọi giao dịch chỉ nên thực hiện với xe có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, đồng thời tiến hành thủ tục sang tên, di chuyển xe đúng quy định tại cơ quan đăng ký xe. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.