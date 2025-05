Những ai đã chuyển tiền vào 2 số tài khoản này, cần báo ngay cho công an

Ngày 12/5, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, Căn cứ theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, hiện đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 18/9/2024.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thắng, 29 tuổi, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thắng (Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang).

Đối tượng đã sử dụng các tài khoản ngân hàng sau để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản:

Số tài khoản: 8851940478, Ngân hàng BIDV.

Số tài khoản: 08818002486, Ngân hàng MB (chủ tài khoản: Nguyễn Văn Minh).

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị:

Các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã từng chuyển tiền vào 2 số tài khoản nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 18/9/2024 đến ngày 21/9/2024, khẩn trương liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0786.887.782.