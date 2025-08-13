Nhu cầu của Campuchia tăng đột biến, nông dân Việt nam thu hơn 40 triệu đồng mỗi ngày

Ảnh minh hoạ

Trong nửa tháng qua, người chăn nuôi gia cầm tại vùng Đông Nam Bộ phấn khởi vì giá trứng gà đã hồi phục mạnh. Nhiều trang trại chăn nuôi gà tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai… ghi nhận giá bán buôn từ 2.200 - 3.000 đồng/quả, theo Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Lê Vũ, chủ một trại gà trứng tại xã Phước Thạnh (tỉnh Tây Ninh), giá trứng bán buôn tại trại tăng mạnh. Giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ không chênh lệch nhiều, đạt 2.700 - 2.800 đồng/quả. Trung bình trại trứng gà của ông bán được 15.000 quả/ngày, thu từ 30 - hơn 40 triệu. Với mức lãi khoảng 1.000 đồng/quả, ông thu lời 15 triệu/ngày.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, đơn vị cung cấp nguồn trứng khá lớn cho thị trường phía nam, cho biết sau thời gian dài giá trứng gia cầm ngụp lặn dưới đáy khiến các doanh nghiệp gồng lỗ, khoảng 2 tuần nay giá trứng đã tăng cao, đặc biệt ở khu vực thị trường phía bắc. Đây là diễn biến khá bất ngờ, tổng hợp từ nhiều nguyên nhân, trong đó người chăn nuôi sau một thời gian chịu lỗ đã không thể bám trụ được với nghề nuôi gà đẻ và tìm hướng khác để đầu tư, các doanh nghiệp lớn chủ động điều chỉnh sản lượng… Vì vậy, nguồn cung trên thị trường giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, ông Trương Chí Thiện nhấn mạnh: "Theo tôi, nguyên nhân chính khiến giá trứng gà tăng cao là từ… thị trường Campuchia. Trước đây, thị trường này nhập khẩu trứng gà từ Thái Lan lên đến 70% nhu cầu tiêu thụ, nhưng hiện thị trường này đã chuyển hướng sang mua trứng gà của Việt Nam, từ đó dẫn đến tình trạng hút hàng, giá tăng cao đáng kể".

"Thị trường đang hút hàng vì bước vào mùa trung thu, nhu cầu sử dụng trứng vịt muối tăng lên, bên cạnh đó còn sử dụng trứng gà để làm bánh. Ngoài ra, thị trường Campuchia cũng đang mua nhiều trứng của Việt Nam hơn trước", ông Lê Xuân Huy, Phó TGĐ Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam, cho biết.

Phía Campuchia, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (GDCE) đã ban hành danh mục tạm dừng nhập một số nhóm hàng từ Thái Lan (trái cây, rau củ, nhiên liệu…), qua đó khiến luồng hàng nông sản qua kênh Thái Lan suy giảm rõ rệt; theo Kiripost, nhập khẩu từ Thái Lan của Campuchia tháng 7/2025 giảm 44% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó, nhập khẩu trứng gà từ Việt Nam sang Campuchia tăng mạnh trong vài tuần gần đây, Khmer Times nêu và cho thấy thị trường Campuchia đang chủ động tìm nguồn cung thay thế để lấp khoảng trống.

Ở phía người tiêu dùng, tại Phnom Penh, 10 quả trứng có giá khoảng 5.500 riel vào tháng 5/2025 (tương đương khoảng 1,3 USD).