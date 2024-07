Angela Garza–Amador đã bị bắt vì để 3 đứa con trong ô tô giữa trời nắng nóng. Cô bị cáo buộc tội danh bỏ rơi và gây nguy hiểm cho trẻ em. Cảnh sát địa phương tại San Antonio, Texas, Mỹ cho biết người phụ nữ đã mải mê mua sắm và để những đứa trẻ chịu nóng trong gần 1 giờ đồng. May mắn, người qua đường đã gọi điện cho cảnh sát để nhờ giải cứu chúng khỏi xe.

Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo về tình trạng của những đứa trẻ, cảnh sát và đội giải cứu liền được điều động đến hiện trường. Sở Cảnh sát San Antonio báo cáo rằng nhóm cứu hộ đã nhanh chóng đưa 1 đứa trẻ 1 tháng tuổi, 1 đứa trẻ 2 tuổi và 1 đứa trẻ 4 tuổi ra khỏi xe.

Đại diện cảnh sát cũng cho biết, "dựa trên thông tin thu thập được, những đứa trẻ bị nhốt ở trong xe khoảng 50 phút. Khi người mẹ quay lại hiện trường, cô ta nói rằng mình vào trong một cửa hàng và không nhận ra đã đi mất bao lâu" .

Một phụ nữ tốt bụng gọi điện nhờ cảnh sát và kể lại sự việc, khi cô đang đi về phía cửa hàng quần áo thì thấy một cậu bé gõ vào kính từ trong xe. Cô quyết định nhìn vào bên trong, thấy thêm 2 đứa trẻ khác trong tình trạng không khỏe. Cô lập tức báo cho nhân viên cửa hàng và gọi cảnh sát. Sau đó, mọi người đến mở cửa xe và giúp những đứa trẻ trong khi chờ đội cứu hộ đến.

"Cậu bé đổ mồ hôi rất nhiều, khó thở và khóc to. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng, mọi việc đều ổn và sẽ quay lại ngay nhưng trong khoảng thời gian lâu như vậy rất nhiều điều có thể xảy ra với bọn trẻ", người phụ nữ tốt bụng chia sẻ thêm.

Nhiệt độ ở San Antonio vào thời điểm đó là 36 - 40 độ C. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nếu nhiệt độ ngoài trời là 36 độ C, thì sau 1 tiếng không bật điều hòa, nhiệt độ trong xe có thể lên đến 54 độ C. Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát, cả 3 đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Cảnh sát cho biết các dịch vụ bảo vệ trẻ em đã được thông báo về vụ việc. Một phát ngôn viên của Sở Gia đình và Dịch vụ Bảo vệ Texas cũng chia sẻ: “Những đứa trẻ vẫn sẽ được đưa về cho gia đình chăm sóc và theo dõi thêm”.

Theo các dữ liệu thu thập được vào năm 2024, tại Mỹ đã có ít nhất 7 trường hợp trẻ em tử vong vì bị nhốt trong ô tô. Tính từ năm 1990 đã có 1.090 trẻ em Mỹ tử vong vì cùng lý do trên.