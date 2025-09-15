Nhóm tội phạm trung chuyển dòng tiền lừa đảo công nghệ cao lên tới hơn 105 tỉ đồng

Ngày 26-1, Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, ngày 16-1, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tổ chức kiểm tra và xác định 10 người đối tượng đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác gồm Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dươn); Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả); Nguyễn Minh Tân (SN 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long); Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long); Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long; Đỗ Văn Chung (SN 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả); Lê Duy Tùng (SN 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, TP Hạ Long) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Theo thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không mới, các đối tượng gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt. Và một số thủ đoạn nữa mà đã được tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều lần.

Ban đầu, lực lượng công an xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng ngàn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỉ 999 triệu đồng.

Quy mô nhóm này ban đầu là 10 đối tượng, quá trình điều tra xác định bọn tội phạm câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài chặt chẽ và có sự phân công cụ thể từ đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, quét sinh trắc học để chuyển tiền.

Hiện, Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra, mở rộng án.