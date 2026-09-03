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Nhóm thanh thiếu niên ở Sơn La mang dao kiếm truy đuổi nhau, 3 người bị thương

Viên Minh
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Sau cuộc cãi vã, nhóm thanh thiếu niên mang dao kiếm lên xe máy truy đuổi nhau trong đêm, lạng lách, đánh võng và khiến 3 người bị thương.

Công an tỉnh Sơn La vừa triệu tập 13 người liên quan để làm rõ vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên mâu thuẫn, mang dao kiếm truy đuổi nhau sau lễ hội 2/9, khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h25 ngày 2/9, sau khi kết thúc lễ hội Quốc khánh, tại khu vực ngã ba Pa Háng, thuộc Tổ dân phố Tây Tiến, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên.

Vụ việc bắt đầu từ việc cãi vã, chửi nhau giữa một nhóm gồm 9 người cư trú tại phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn và xã Tân Yên với nhóm thanh thiếu niên cư trú tại xã Mai Sơn.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nhóm 9 người về nhà lấy dao, kiếm rồi quay lại truy đuổi nhóm còn lại.

Nhóm thanh thiếu niên ở Sơn La truy đuổi mang dao kiếm , 3 người bị thương - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra mâu thuẫn, gây rối an ninh trật tự của nhóm thanh thiếu niên. (Ảnh: CACC)

Trong quá trình rượt đuổi, những người liên quan sử dụng xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Việc truy đuổi khiến mất an ninh trật tự và xảy ra tai nạn.

Vụ việc khiến 3 người bị thương, gồm một người gãy xương mác trái, một người gãy xương đòn trái và một người gãy xương đùi.

Khoảng 6h30 cùng ngày, Công an phường Mộc Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc.

Nhóm thanh thiếu niên ở Sơn La truy đuổi mang dao kiếm , 3 người bị thương - Ảnh 2.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Mộc Sơn và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, truy tìm những người liên quan.

Qua xác minh bước đầu, Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập 13 người liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh. Cơ quan công an làm rõ hành vi, vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Sơn La

Mộc Châu

Mai Sơn

Thanh thiếu niên

dao kiếm

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