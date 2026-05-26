HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, quay clip để câu view

Cao Nguyên
|

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xử lý nhóm 9 thanh thiếu niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo cây gậy, hò hét trên quốc lộ.

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 9 thanh thiếu niên có hành vi mang theo gậy, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, hò hét trên quốc lộ rồi quay clip đăng mạng xã hội nhằm "câu view".

Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm và hò hét - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, hò hét trên quốc lộ

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo gậy và cành cây, hò hét trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Gành Đỏ, phường Xuân Đài.

Theo nội dung clip, trong lúc di chuyển, những người ngồi sau xe máy liên tục giơ cao cành cây, gậy rồi múa máy, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đe dọa các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh thiếu niên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã phối hợp với công an địa phương rà soát camera an ninh, xác minh phương tiện và những người liên quan.

Qua làm việc ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên này tụ tập đi chơi vào ban đêm, sau đó quay clip đăng lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Chủ "Lâu đài bay" giữa đại công trường đang chuyển đồ ra ngoài, phục vụ việc phá dỡ vào tối nay
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Nhà di động “bất khả xâm phạm": Chống đạn, chống nổ, đầy đủ tiện nghi cao cấp

Nhà di động “bất khả xâm phạm": Chống đạn, chống nổ, đầy đủ tiện nghi cao cấp

01:17
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại