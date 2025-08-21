HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhóm thanh niên ở Đà Nẵng ép đôi nam nữ lên ô tô để cướp tài sản

Thanh Ba |

Rạng sáng, nhóm của Phan Văn Sửu khống chế, ép đôi nam nữ lên xe ô tô và cướp tài sản.

Ngày 21/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Sửu (SN 1997), Hồ Văn Huy (SN 1999), Nguyễn Phước Thọ (SN 2007, cùng trú TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về 2 hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản .

Nhóm thanh niên ở Đà Nẵng cướp tài sản của đôi nam nữ trong đêm tối - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên ép đôi nam nữ lên ô tô và cướp tài sản. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 11/8, nhóm thanh niên trên có hành vi khống chế, bắt ép anh H.V.N. (SN 2001, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) và chị Y.N. (SN 2009, trú xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên xe ô tô.

Bọn chúng đưa H.V.N. và Y.N. từ xã Thăng Bình đến xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng. Tại đây, các đối tượng đã dùng vũ lực buộc 2 nạn nhân đưa số tiền 27 triệu đồng và chiếm đoạt.

Được biết, cách đây 1 tuần, Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thanh Vân (SN 2000, trú trên đường Trương Định, TP Đà Nẵng) - kẻ gây ra vụ cướp tài sản của du khách.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 14/8, anh Lee Joo Ho (SN 1992) đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bị Vân chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang cầm trên tay rồi bỏ chạy.

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng số tiền mặt 8 triệu đồng. Chỉ chưa đầy 4 giờ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thanh Vân. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 1 xe máy SH - phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ cướp giật.

