Ngày 20/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công Lưu Anh Kiên - đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn 18 năm.

Trước đó, Lưu Anh Kiên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (cũ) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 11/11/2007 tại cửa hàng kinh doanh Luật Lệ thuộc tổ dân phố 6, xã Đức Thọ.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương đi ra nước ngoài sinh sống gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng chức năng trong truy vết, xác minh tung tích của đối tượng.

Đối tượng Lưu Anh Kiên - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Qua quá trình dày công áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập các manh mối, thông tin về đối tượng, ngay khi nhận được tin Lưu Anh Kiên chuẩn bị từ Malaysia về Việt Nam một tổ công tác đã được cử đi nhanh chóng “đón lõng” nhằm bắt giữ đối tượng.

Trong tâm lý hào hứng chuẩn bị được về thăm quê hương, gia đình sau nhiều năm xa cách, khi đối tượng vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng liên quan bất ngờ ập đến bắt giữ.

Khi đưa tay vào còng, Lưu Anh Kiên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan chức năng.

Cùng ngày, công an tỉnh cũng cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn (SN: 1969, trú tại: Thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) do Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi Giết người xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Sau khi xảy ra vụ án nói trên, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra “vỏ bọc” là một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng. Tại các buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng luôn tìm cách trốn tránh, khai báo “nhỏ giọt”.

Tuy nhiên với các thông tin, chứng cứ Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được, đối tượng Nguyễn Đình Sơn cúi đầu nhận tội về hành vi của mình.

Đây là kết quả trong thời gian thực hiện cao điểm tổng rà soát, xác minh truy, bắt vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã.