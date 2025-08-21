Tối 19/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Đặng Ngọc Hương (sinh năm 1983), trú xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An làm nghề phụ xe khách tuyến Bắc - Nam.

Theo công an, lợi dụng tính chất công việc, Đặng Ngọc Hương đã mua 06 cối pháo hoa do nước ngoài sản xuất từ một người phụ nữ (không quen biết) tại tỉnh Quảng Trị, sau đó cất giấu trên xe khách.

Phụ xe Đặng Ngọc Hương (trái) và tang vật - Ảnh: CA Nghệ An

Ngày 12/8/2025, khi vừa xuống xe tại xã Văn Hiến (huyện Đô Lương cũ), Đặng Ngọc Hương bị Công an xã Văn Hiến và Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi tàng trữ hàng cấm. Tang vật thu giữ 06 cối pháo có trọng lượng 10kg.

Tại Cơ quan Công an, Đặng Ngọc Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.