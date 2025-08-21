Tối 19/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Đặng Ngọc Hương (sinh năm 1983), trú xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An làm nghề phụ xe khách tuyến Bắc - Nam.
Theo công an, lợi dụng tính chất công việc, Đặng Ngọc Hương đã mua 06 cối pháo hoa do nước ngoài sản xuất từ một người phụ nữ (không quen biết) tại tỉnh Quảng Trị, sau đó cất giấu trên xe khách.
Ngày 12/8/2025, khi vừa xuống xe tại xã Văn Hiến (huyện Đô Lương cũ), Đặng Ngọc Hương bị Công an xã Văn Hiến và Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi tàng trữ hàng cấm. Tang vật thu giữ 06 cối pháo có trọng lượng 10kg.
Tại Cơ quan Công an, Đặng Ngọc Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm
- Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm mà không nhằm mục đích buôn bán, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 249, 250, 251, 252 và 253 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm trong các trường hợp sau đây:
a) Hàng cấm có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 4.500 bao;
c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam;
d) Thuốc bảo vệ thực vật thuộc Danh mục cấm từ 50 kilôgam hoặc 50 lít đến dưới 200 kilôgam hoặc 200 lít;
đ) Thực vật, động vật nguy cấp, quý, hiếm, sản phẩm của chúng thuộc Danh mục cấm;
e) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử – văn hóa, bảo vật quốc gia;
g) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
…
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.