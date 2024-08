Nhóm thanh niên cướp tài sản ở Huế khai gì?

Chiều 31/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có thông tin chính thức vụ nhóm thanh niên cướp tiền và iPhone 15 xảy ra tại tuyến đường liên thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, nhóm thanh niên bị lực lượng công an bắt giữ là Nguyễn Văn Lợi (SN 1997, trú tại phường Tân Bình, TP.HCM được xác định là kẻ cầm đầu); Lê Hoàng Thiên Phong; Trần Hoàng Anh Quân; Phan Gia Huy (cùng sinh năm 2006, trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

Nguyễn Văn Lợi được xác định là kẻ chủ mưu lên kế hoạch cùng Phong, Quân và Huy gây ra vụ cướp táo tợn trên tuyến đường liên thôn ở huyện Quảng Điền. (Ảnh: CACC)

Qua lời khai ban đầu của nhóm cướp, lực lượng công an xác định, khoảng 0h00 phút ngày 31/8, Nguyễn Văn Lợi chủ mưu cùng bàn bạc lên kế hoạch với 03 thanh niên còn lại đến tại vị trí đường liên thôn Hạ Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền).

Chúng chuẩn bị và mang theo các công cụ gây án gồm 3 khúc gậy sắt, dây rút nhựa trắng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại đây, Phong liên hệ và gửi định vị cho nạn nhân Trần Thị Bé để hẹn Bé đến giao hàng thuốc lá Đomitrix (cùng loại thuốc Cỏ Mỹ).

Khoảng 0h06 sáng 31/8, nạn nhân cùng người yêu đến điểm hẹn thì bị nhóm cuớp xông ra dùng tay, chân, gậy đánh vào nạn nhân. Đồng thời, đe doạ bắt nạn nhân chuyển khoản số tiền 7 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Lợi.

Cùng lúc đó có hai người bạn của Trần Thị Bé là Nguyễn Đắc Tâm và Trịnh Thị Trang chạy đến. Trong lúc Tâm, Trang và Lợi xảy ra xô xát thì Trang bị rơi điện thoại iPhone 15 promax xuống đất, Hoàng Anh Quân chạy đến cướp điện thoại của Trang rồi cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe Lợi và Phong sử dụng để chạy trốn. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, truy bắt nóng đối tượng gây án. Khoảng 04h30 sáng 31/8, Công an huyện Quảng Điền bắt giữ được Huy và Quân,

Trong khi đó, Phong và Lợi chạy xe máy bỏ trốn theo hướng Huế - Đà Nẵng. Công an huyện Phú Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng bố trí các tổ công tác thực hiện truy bắt.

Đến 9h ngày 31/8, lực lượng Công an bắt giữ thành công Phong và Lợi khi chúng đang lẩn trốn tại xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) và bàn giao cho Công an huyện Quảng Điền để tiếp tục thụ lý điều tra theo đúng thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Quảng Điền cũng thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Bé tại nhà người yêu ở xã Hương Xuân (thị xã Hương Trà) và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi các đơn vị lập chiến công xuất sắc, phá nhanh vụ án cướp kể trên, Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền cũng khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án.