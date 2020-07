Nhóm thanh niên bắn chết cô gái ở Tây Ninh sa lưới

Sau thời gian tích cực phá án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ băng nhóm dùng súng bắn chết cô gái ở thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) gây xôn xao dư luận.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm, Trần Thế Anh (SN 1995, ngụ khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành), Nguyễn Anh Huy (SN 1993, ngụ khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành), Nguyễn Hồng Phước (SN 1987, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) và Ngô Minh Hòa (SN 2000, ngụ khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành).

Các đối tượng gây án Trước đó, lúc 5h30’ ngày 21/6, người dân sinh sống tại khu vực hẻm 19 đường Tôn Đức Thắng (khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Sau đó, họ phát hiện có một nhóm thanh niên la hét hỗn chiến trên đường. Tại căn nhà không số gần đó, người dân phát hiện chị Lý Thu T. (SN 2001, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) bị thương nên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện nhiều xe máy được cho là của nhóm đối tượng gây án bỏ lại. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành đã phong tỏa trường, thu thập chứng cứ để truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng.

Theo người dân nơi đây, căn nhà nói trên của một người dân địa phương cho nhóm thanh niên không phải là dân địa phương thuê ở sinh sống suốt nhiều tháng qua. Nhóm thanh niên có ngoại hình dữ dằn, sống khép kín và ít tiếp xúc với người ngoài.

Ngay sau đó, nhiều tổ trinh sát tập trung xác minh sàng lọc các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội giết người, cướp, trộm tài sản có nhiều bất minh trước, trong và sau khi gây án. Công an cũng tập trung làm rõ các mối quan hệ của chị T. để làm rõ những mâu thuẫn có thể xảy ra trong sinh hoạt khiến nạn nhân bị bắn tử vong.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an khẳng định Thế Anh trực tiếp liên quan đến vụ án. Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng này đã bỏ trốn.

Đến ngày 25/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được Thế Anh. Mở rộng điều tra vụ án đến nay, Công an đã bắt giữ thêm các đối tượng còn lại. Qua điều tra, cả nhóm bước đầu khai nhận, vào ngày 21/6, Thế Anh đến nhà trọ T.T (thuộc khu vực phường Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành) để gặp chị T.

Tại đây, Thế Anh xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Tú (SN 2003, ngụ khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành), Trần Văn Cảnh (SN 2000, ngụ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, Long An; tạm trú khu phố Long Kim, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành).

Trong lúc cự cãi, Cảnh lấy cây phảng chém Thế Anh nhưng Anh kịp bỏ chạy. Sau đó, Tú và Cảnh đến nhà trọ của anh Võ Hồng Lượng (SN 1994, tạm trú khu phố Long Thới) để tụ tập cùng với nhóm bạn.

Sau khi chạy thoát, Thế Anh điện thoại cho Huy và Phước để mượn 2 súng cùng 6 viên đạn để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Cảnh. Khi có vũ khí trong tay, Thế Anh cùng với Phước, Hòa đến nhà ông Lượng tìm Tú và Cảnh.

Tại đây, nhóm của Thế Anh bị nhóm thanh niên trong nhà của Lượng dùng dao, kiếm tự chế chạy ra đuổi đánh. Thế Anh rút khẩu súng rulo bắn vào nhóm thanh niên trên 2 phát súng, 1 phát trúng vào chị T. làm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, cả nhóm đến nhà bạn gái của Phước là chị C.T lẩn trốn. Sau đó, Thế Anh đưa trả 2 khẩu súng lại cho Phước cất giấu. Được biết, Thế Anh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy./.