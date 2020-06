Lao xe tông thẳng chốt kiểm tra của 911 Đà Nẵng khiến 1 công an bị thương

Ngày 22/6, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ Mai Xuân Vũ (SN 2002, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) và Dương Trường Linh (SN 1998, trú huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, trước đó vào 22h ngày 20/6, Vũ điều khiển xe máy chở Linh trên đường Bắc Sơn đoạn qua phường Hoà An thì phát hiệ tổ công tác của lực lượng 911 Công an Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ. Do chiếc xe lưu thông với tốc độ cao, lạng lách nên lực lượng 911 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, chiếc xe vẫn tiếp tục lao với tốc độ rất nhanh, đâm thẳng vào tổ công tác. Cú va chạm khiến 1 chiến sĩ công an bị thương phải đưa đi cấp cứu. Hai thanh niên bị khống chế và đưa về trụ sở công an làm việc.