Nhóm tác chiến Lasar Ukraine tấn công phá hủy hệ thống BM-27 Uragan hiếm gặp của Nga

Theo thông báo trên mạng xã hội của đơn vị, trong số các mục tiêu bị tấn công có một xe vận tải kiêm bốc dỡ 9T452 thuộc hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan.

Mục tiêu đã bị phát hiện nhờ công tác phân tích và trinh sát của bộ phận máy bay không người lái của đơn vị. Quân Nga tập trung thiết bị của họ cách đường giao tranh 30 - 40km, nhằm tránh các cuộc tấn công của UAV cảm tử Ukraine.

Tuy vậy, binh sĩ Ukraine thay vì FPV thường thấy, đã sử dụng máy bay không người lái ném bom hạng nặng để phá hủy các mục tiêu đã được xác định.

Ngoài các trang thiết bị đặc biệt của tổ hợp Uragan, binh sĩ Ukraine còn phá hủy 2 phương tiện cơ giới của quân Nga. Vào thời điểm bị tấn công, xe 9T452 chở đầy đạn dược, dẫn đến việc nó bị phá hủy hoàn toàn. Kíp điều khiển UAV Ukraine cũng đã bắn trúng một xe chỉ huy và tham mưu đang đậu tại địa điểm đó.

UAV của đơn vị Lasars tấn công hệ thống BM-27 Uragan của Quân đội Nga.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan (Tổng cục Pháo binh - Tên lửa Liên Xô - GRAU đặt mã 9P140) chính thức phục vụ trong Quân đội Liên Xô từ năm 1975. Nó là bản phát triển xa hơn từ BM-21 Grad nổi tiếng.

BM-27 Uragan được thiết kế để tiêu diệt các cụm trú quân, chốt chỉ huy, kho tàng bến bãi, phương tiện bọc thép, các đơn vị tên lửa phòng không, bãi đáp trực thăng... của đối phương.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt này có kết cấu bao gồm 16 ống phóng rocket cỡ 220mm lắp đặt trên khung gầm xe tải việt dã được hoán cải từ ZIL-135 8x8.

BM-27 Uragan có thể bắn nhiều loại đạn gồm: Đạn huấn luyện, đạn nổ phá mảnh, đạn hóa học, đạn nhiệt áp, đạn chùm với chức năng chống tăng và chống bộ binh.

Tầm bắn tối đa của đạn rocket trang bị cho tổ hợp Uragan đạt 35km, thời gian phóng loạt hết 20 giây, tái nạp mất 15 - 20 phút, vùng sát thương có diện tích lên tới 4,3ha.

Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu của Uragan chỉ vào khoảng 3 phút, kết hợp với khung gầm xe việt dã bánh lốp 8x8 có độ cơ động rất cao.

Đặc tính này cực kỳ quan trọng, giúp nó có thể nhanh chóng rời khỏi trận địa sau khi khai hỏa nhằm tránh các biện pháp trả đũa từ kẻ địch, nhất là trong điều kiện chiến tranh hiện đại.