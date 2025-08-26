Phát hiện lỗ hổng hệ thống

Theo Baidu, kẻ chủ mưu của vụ việc là đối tượng Lâm, sinh năm 1989, từng làm việc trong ngành chuyển phát nhanh tại Thượng Hải, sau đó nghỉ việc và tự mở một trạm giao - nhận hàng Cainiao. Trạm giao - nhận hàng Cainiao là mạng lưới điểm dịch vụ hậu cần do tập đoàn Alibaba xây dựng, chuyên phục vụ nhận hàng, gửi hàng, trả hàng cho khách thương mại điện tử, đặc biệt là Taobao, Tmall…

Trong quá trình làm việc, Lâm đã phát hiện ra lỗ hổng trong hệ thống quản lý bưu kiện của 1 công ty chuyển phát nhanh: sau khi khách hàng tạo đơn, công ty sẽ cấp mã vận đơn cho nhân viên giao hàng. Tuy nhiên, nếu khách hủy đơn, mã vận đơn này lại không bị thu hồi. Những mã số “ảo” này vừa chưa được sử dụng, vừa được hệ thống chấp nhận. Lợi dụng sơ hở đó, từ tháng 2/2021, Lâm bắt đầu tìm cách trục lợi.

(Ảnh minh họa)

Lâm mua số lượng lớn mã vận đơn chưa sử dụng từ các đầu mối với giá chỉ 0,2 – 0,4 NDT/đơn (khoảng 733 – 1,467 VNĐ), rồi bán lại cho các bên khác với giá 0,9 NDT/đơn (khoảng 3,302 VNĐ) để hưởng chênh lệch.

Sau khi biết thông tin, một nhân viên giao hàng họ Dương đã mua số lượng lớn vận đơn từ Lâm. Thấy Dương thanh toán sòng phẳng và mua hàng ổn định, Lâm đã thiết lập quan hệ giao dịch lâu dài với anh ta.

Cách thức trục lợi của Dương như sau: sau khi mua mã vận đơn, anh ta sẽ quét những mã số này vào hệ thống của công ty chuyển phát. Ban đầu, hành vi này là nhằm mục đích hoàn thành chỉ tiêu tại điểm giao dịch. Tuy nhiên, một thời gian sau, Dương nhận ra cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, vừa dễ dàng thao tác nên bắt đầu “quét đơn ảo” để trục lợi. Nghĩa là Dương không thật sự giao hàng mà chỉ cần quét các mã vận đơn ảo vẫn được nhận khoản hoàn phí 0,7 NDT (khoảng 1,467 VNĐ) và phí giao hàng 1,2 NDT (khoảng 4,403 VNĐ) cho mỗi đơn.

Một đồng nghiệp khác là Nghiêm, phát hiện hành vi của Dương nhưng không ngăn cản, trái lại còn yêu cầu được cùng tham gia. Sau đó, Dương chia cho Nghiêm một phần mã vận đơn, và Nghiêm cũng dùng cách thức tương tự để chiếm đoạt tiền hoàn phí cũng như phí giao hàng của công ty.

Vụ việc bại lộ

Mãi đến tháng 11/2021, công ty logistics phát hiện Lâm cùng đồng phạm sử dụng số lượng lớn mã vận đơn “ngoài hệ thống” để quét đơn ảo, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nên lập tức trình báo công an.

Kết quả điều tra cho thấy, 3 đối tượng đã bịa đặt giao dịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công và tư. Tính đến thời điểm vụ án bị phát giác, nhóm này đã sử dụng hơn 5.000.000 mã vận đơn không do công ty phát hành, gây thiệt hại hơn 12.000.000 NDT (khoảng 44 tỷ đồng). Hành vi của các bị can đã vi phạm Điều 266 Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Vì vậy, cơ quan kiểm sát đã khởi tố 3 đối tượng với tội danh lừa đảo.

Theo Sohu