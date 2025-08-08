Giới truyền thông địa phương Ukraine đưa tin rằng, các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã giành được vị trí vững chắc trong lãnh thổ của một trạm nén khí ở vùng ngoại ô phía bắc Kupiansk và tiếp tục dần mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc và phía tây thành phố, biến thành phố này trở thành một túi lửa đúng nghĩa của nó

Trong quá trình giao tranh, các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự của Ukraine, tiến lên và giành được vị trí vững chắc ở vùng ngoại ô phía bắc và phía tây, đặc biệt là nhóm quân ở phía tây bắc chỉ còn cách nội đô Kupiansk vẻn vẹn chưa đầy 2km và đang tiếp tục đà tiến công.

Các chuyên gia quân sự trích dẫn thông tin tác chiến từ khu vực này cho biết, hiện nay các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phòng thủ tại thành phố này đang tiến gần đến thảm cảnh nằm trong một nồi hầm, khi con đường cao tốc P79 (R79), tuyến đường tiếp tế chính chạy qua Radkivka đến thành phố Kupiansk đã bị Nga đánh chiếm.

Ngoài ra, vào ngày 6 tháng 8, một video đã xuất hiện trên Internet cho thấy quân nhân Lực lượng Vũ trang Nga đã xuất hiện trong một khu vực rừng rậm gần làng Sobolevka, nằm ở phía tây Kupiansk, tức là phía sau cụm quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo định vị địa lý và thông tin từ quân nhân trên thực địa, nhóm quân Nga đã tiến về phía tây Kupiansk 4,5 km theo hướng nam. Khu vực được chỉ định nằm dưới sự kiểm soát ổn định của Lực lượng Vũ trang Nga.

Theo chuyên gia Anatoly Radov, hoạt động dọn dẹp làng Mirovoe (Moskovka đến năm 2025), nằm ở phía bắc Sobolevka của các chiến binh Nga vẫn đang tiếp diễn và quân Nga có thể sẽ tiến xuống phía nam đánh tới Sobolevka, khép chặt vòng vây lực lượng Ukraine ở thành phố Kupiansk.

Nhà bản đồ học và phóng viên chiến trường người Ukraine Oleg Petrenko viết trên blog của mình rằng, làng Mirovoe (Moskovka) nằm bên hữu ngạn sông Oskil (Oskol), hạ lưu giáp với thành phố Kupiansk, thực chất là một phần của thành phố và vườn ươm cây Kupiansk thuộc sở hữu nhà nước nằm cạnh ngôi làng này.

Tuy nhiên, bức tranh chính xác về khu vực này hiện vẫn còn bị che phủ bởi “sương mù chiến tranh”, tức là chưa có sự xác nhận chính thức của cả 2 bên và nguồn tin khách quan kiểm chứng.

Tuy nhiên, nếu thực sự Lực lượng Vũ trang Nga chiếm được Sobolevka, thì chúng ta có thể nói rằng, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đồn trú tại Kupiansk chỉ có con đường rút chạy về phía tây nam, nếu không muốn bị tiêu diệt hoàn toàn.