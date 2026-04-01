Nhóm nữ “hạng bét” của ngũ long công chúa huỷ một lúc 10 show, hết thời là như thế này?

Nhóm nữ hủy toàn bộ 10 show diễn tại Bắc Mỹ

Ngày 18/4, cộng đồng người hâm mộ Kpop xôn xao trước thông tin i-dle bất ngờ thông báo hủy bỏ toàn bộ lịch trình tại Bắc Mỹ thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới. Quyết định hủy toàn bộ 10 show liên tiếp khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về sức hút của i-dle tại thị trường quốc tế ở thời điểm hiện tại.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, i-dle đã chính thức hủy bỏ hoàn toàn lịch trình biểu diễn tại khu vực Bắc và Trung Mỹ nằm trong khuôn khổ world tour thứ 4 mang tên Syncopation. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm sẽ mang tour diễn đi qua 10 thành phố lớn tại Canada, Mỹ và Mexico xuyên suốt tháng 8.

Các concert của i-dle tại Bắc Mỹ đã bị hủy bỏ hoàn toàn (Ảnh chụp màn hình)

Trước biến cố này, chuỗi concert Syncopation đã có màn khởi tháng 2 tại Seoul, nối tiếp sau đó là các đêm diễn thu hút đông đảo khán giả ở Đài Loan và Thái Lan. Các trạm dừng chân sắp tới tại khu vực Châu Á và Châu Đại Dương như Úc, Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông hiện vẫn được giữ nguyên, diễn ra bình thường theo đúng lịch trình dự kiến.

Công ty chủ quan cho biết quyết định được đưa ra nhằm định hướng lại hoạt động và cân bằng lịch trình (Ảnh: X)

Liên quan đến quyết định đột ngột này, đại diện Cube Entertainment đã có những chia sẻ chính thức với tờ My Daily. Phía công ty cho biết họ cần điều chỉnh lại toàn bộ tour diễn Bắc Trung Mỹ sau quá trình xem xét tổng thể định hướng hoạt động toàn cầu, lịch trình cũng như các điều kiện cơ sở vật chất ở từng địa phương.

Đơn vị chủ quản khẳng định đang nỗ lực chuẩn bị để mang đến những buổi biểu diễn hoàn thiện và đa dạng hơn trong tương lai. Mặt khác, i-dle đã xác nhận lịch trình comeback tại thị trường Hàn Quốc vào tháng 7. Việc hủy bỏ chuỗi concert tháng 8 được cho là phương án giúp nhóm có thêm quỹ thời gian thong thả nhằm dồn toàn lực tập trung cho các hoạt động quảng bá sản phẩm mới trong nước.

Nhiều người bắt đầu đặt nghi vẫn về độ nổi tiếng thực sự của i-dle (Ảnh: X)

Ngay sau khi quyết định này được công bố, một bộ phận khán giả bắt đầu đặt nghi vấn về độ nổi tiếng thực sự của i-dle tại thị trường Mỹ. Nhiều người cho rằng công ty quản lý đã tham vọng quá mức khi đặt các nhà thi đấu quy mô lớn trong khi tệp người hâm mộ tại đây chưa đủ đáp ứng, dẫn đến tình trạng ế vé. Việc sở hữu thành viên người Đài Loan giúp i-dle xây dựng được cộng đồng fan vô cùng đông đảo tại thị trường tỷ dân như Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu xét ở một quy mô lớn và cạnh tranh khốc liệt hơn như nước Mỹ, sức ảnh hưởng của nhóm hiện tại vẫn chưa đủ lực.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhiều bình luận đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực nhóm. Họ chỉ ra bối cảnh kinh tế khó khăn khiến người dân Mỹ thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua chung. Cộng thêm chi phí vận hành và tổ chức concert tại khu vực này hiện đang rất đắt đỏ, việc hủy tour được xem là quyết định cắt lỗ an toàn và hợp lý từ ban tổ chức nhằm tránh rủi ro tài chính.

Nhóm nữ “hạng bét” của ngũ long công chúa

Sự việc hủy tour lần này một lần nữa khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào hành trình hoạt động cũng như vị trí của i-dle trong cục diện Kpop hiện tại. Nhóm chính thức ra mắt năm 2018 và nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng tự sáng tác, sản xuất âm nhạc ấn tượng. Xuyên suốt sự nghiệp, nhóm đã bỏ túi hàng loạt bài hit đình đám có độ phủ sóng cao như Latata, Hann, Lion, Oh my god, Tomboy, Nxde, Queencard, ...

i-dle debut với đội hình 6 thành viên và gặt hái được nhiều thành công (Ảnh: X)

Thanh viên Soojin rời nhóm sau những ồn ào về bạo lực học đường (Ảnh: X)

Tuy nhiên, đội hình 6 người ban đầu đã vỡ lở khi Soojin vướng ồn ào bạo lực học đường và chính thức rời nhóm vào năm 2021. Sau biến cố nhân sự, nhóm cơ cấu lại đội hình 5 thành viên bao gồm Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi và Shuhua. Năm 2022, i-dle tái xuất đại thành công cùng siêu hit TOMBOY, sau đó là cả loạt nhạc hot nối đuôi như Nxde, Queencard, Super Lady,... Nhờ cú lội ngược dòng này, i-dle mới được bước vào hàng ngũ 5 nhóm nữ nổi bật nhất gen 4, bên cạnh IVE, NewJeans, aespa và LE SSERAFIM.

Màn comeback TOMBOY vào năm 2022 đã “hồi sinh” (G)I-DLE

Đầu năm nay, nhóm quyết định lược bỏ chữ G trong tên gọi gốc, hoạt động với tư cách i-dle. Động thái này nhằm khẳng định sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc, cho thấy nhóm không muốn bị đóng khung trong những tiêu chuẩn rập khuôn của phái nữ.

Thế nhưng thời gian gần đây, phong độ nhạc số của i-dle lại bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm. Các sản phẩm âm nhạc mới phát hành không còn duy trì sức càn quét bảng xếp hạng mạnh mẽ và mức độ lan tỏa đại chúng rộng khắp như thời điểm Tomboy hay Nxde vừa ra mắt.

Thành tích nhạc số của i-dle gần đây không được thuận lợi (Ảnh: X)

i-dle từng được xem là top ngũ long công chúa của Kpop bên cạnh những cái tên nổi tiếng nhất thế hệ thứ 4. Thế nhưng, so với các nhóm nhạc cùng thời như IVE, aespa, LE SSERAFIM hay NewJeans, i-dle thường bị đánh giá thấp hơn. Thực trạng này xuất phát từ việc quy mô fandom, chỉ số nhạc số lẫn sức bật truyền thông ở các đợt comeback gần đây của nhóm có phần chững lại.

i-dle thường bị đánh giá thấp hơn (Ảnh: X)

Nhóm chưa tạo ra được chuỗi thành tích bùng nổ liên tục và áp đảo trên các nền tảng nhạc số nội địa như 4 đại diện còn lại. Điều này dẫn đến những hoài nghi về sức bền của nhóm trong cuộc đua đường dài, khiến nhiều người mỉa mai gọi nhóm là “hạng bét” của ngũ long công chúa. Với thực trạng hiện tại, nhiều người đánh giá i-dle đã đi qua thời hoàng kim của mình. Fanbase mạnh ở châu Á có thể giúp nhóm duy trì hoạt động và kiếm tiền từ doanh thu bán đĩa, tour. Nhưng để chinh phục thị trường Mỹ, i-dle sẽ đối diện với nhiều thách thức hơn.

Việc phải hủy bỏ tour diễn tại Bắc Mỹ diễn ra đúng thời điểm i-dle đang đối mặt với nhiều hoài nghi về phong độ (Ảnh: X)

Việc phải hủy bỏ tour diễn tại Bắc Mỹ diễn ra đúng thời điểm i-dle đang đối mặt với nhiều hoài nghi về phong độ. Giữa lúc sức hút quốc tế bị đặt dấu hỏi và thành tích nhạc số nội địa có dấu hiệu chững lại, màn tái xuất vào tháng 7 tới đây chắc chắn sẽ là một áp lực không nhỏ đối với 5 thành viên.



