Nhóm nhạc FBBOIZ tái hợp sau 15 năm

Nhóm giữ nguyên đội hình gồm Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng. Từng là một trong những nhóm rap/hip-hop nổi bật của Vpop, FBBOIZ gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Sau 15 năm với nhiều biến động về đội hình và định hướng cá nhân, sự tái hợp lần này không đơn thuần mang tính hoài niệm mà được xem như bước đi có tính chiến lược, xuất phát từ sự trưởng thành trong tư duy và trải nghiệm của các thành viên.

Album "Trở lại" gồm 8 ca khúc: Như ngày nào, Nhà vua, Trở lại, Mối tình đầu, Lãng du, Đêm lạnh, Tình suy và Ký ức nồng say, lấy R&B làm màu sắc chủ đạo.

Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng tái hợp sau 15 năm.

Thay vì chạy theo xu hướng thị trường, FBBOIZ chọn cách xây dựng một dòng chảy cảm xúc liền mạch, tập trung vào chiều sâu nội tâm và sự kết nối với người nghe – những khán giả đã trưởng thành cùng âm nhạc của nhóm.

Trong quá trình thực hiện dự án, Hoàng Tôn đảm nhận vai trò định hình tổng thể và đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng.

Phúc Bồ giữ vị trí sản xuất, phát triển và hòa âm xuyên suốt album, đồng thời cùng Hoàng Tôn đồng sản xuất phần lớn các ca khúc. JC Hưng là người kết nối, duy trì tinh thần làm việc và năng lượng sáng tạo cho cả nhóm.

Ca khúc chủ đề "Trở lại" được sản xuất bởi Boyzed, trong khi hai bài "Mối tình đầu" và "Tình suy" là những ca khúc nhóm đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết nhất.

Các bản nhạc được sắp xếp như những "lát cắt" cảm xúc, phản ánh sự giao thoa giữa hoài niệm và hiện tại, cho thấy FBBOIZ không tìm cách lặp lại hình ảnh cũ mà chủ động kể câu chuyện mới bằng âm nhạc.

Chia sẻ về màn tái hợp này, Phúc Bồ nói: "Sau một quãng thời gian dài hoạt động solo, mỗi khi bước xuống sân khấu sau những đêm diễn đông khán giả, tôi thường tự hỏi vì sao cảm xúc của mình vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Bài diễn có thể đã hoàn chỉnh, tiếng reo hò vẫn vang lên, nhưng có điều gì đó còn thiếu. Cảm giác ấy theo tôi suốt nhiều năm.

Và đến khi các thành viên FBBOIZ có cơ hội đứng chung trên sân khấu một lần nữa, tôi mới nhận ra: đó chính là cảm xúc mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu. Thời điểm này đến một cách tự nhiên, khi tất cả đều đủ trải nghiệm và đủ sẵn sàng để trở về với nhau".