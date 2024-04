Nhóm nhà băng Big3 Vietcombank, BIDV, VietinBank kinh doanh thế nào trong quý I/2024?

Lợi nhuận của Vietcombank giảm hai quý liên tiếp

Vietcombank giảm lãi hai quý Vietcombank lãi trước thuế hơn 10.700 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn giữ vị trí "quán quân" về lãi trong toàn bộ hệ thống. Đây là quý thứ hai liên tiếp nhà băng này giảm doanh thu so với cùng kỳ.



Thu nhập lãi thuần và thu từ hoạt động dịch vụ của Vietcombank lần lượt đạt 14.078 tỷ và 1.441 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý I năm trước. Trong khi đó, kinh doanh ngoại hối – mảng thế mạnh của Vietcombank còn 1.200 tỷ đồng, giảm 29%.

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng thu hẹp một nửa. Kết quả là lợi nhuận thuần từ kinh doanh của ngân hàng này hạ hơn 7%, còn 12.226 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí trích dự phòng giảm 25% cùng kỳ năm trước, nhà băng này ghi nhận lãi trước thuế 10.700 tỷ đồng, giảm chưa tới 5%.

BIDV, Vietinbank tăng trưởng lợi nhuận dưới 10%

Ở chiều ngược lại, hai "ông lớn" quốc doanh khác là BIDV và VietinBank lại có kết quả kinh doanh khởi sắc hơn.

Khác với Vietcombank, thu từ kinh doanh ngoại hối BIDV này tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần giảm nhẹ xuống 13.500 tỷ, thu từ dịch vụ gần 1.700 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh của BIDV thu hẹp một phần do chi phí hoạt động tăng, nhưng được bù lại nhờ việc trích lập dự phòng thấp hơn 20%.

Kết quả, BIDV báo lãi trước thuế quý I gần 7.400 tỷ đồng, tăng 7% so với quý I/2023.

VietinBank cũng báo lãi trước thuế 6.210 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, nhà băng này ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 15.100 tỷ đồng, tăng gần 20%. Thu nhập lãi thuần quý I của VietinBank tăng mạnh do tăng trưởng tín dụng của tích cực của băng trong quý I. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 3,7% trong quý I và đến cuối tháng 4 đạt hơn 4%, cao hơn so với mức tăng chung của toàn ngành, theo ông Trần Bình Minh, Chủ tịch VietinBank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Năm ngoái, lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) của Vietcombank đạt hơn 50.000 tỷ đồng - mức cao kỷ lục. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 19.457 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là 13.927 tỷ đồng.

Năm nay, Vietinbank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng từ 8 - 10%, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức dưới 1,8%. Giai đoạn 2024 - 2029, HĐQT đề xuất kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản từ 9 đến 10%/năm, dư nợ tín dụng và huy động vốn duy trì tốc độ tương tự. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ở mức khoảng 16-18%, trong khi tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.