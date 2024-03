Nhóm nam nữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao đi lượn phố đêm Hà Nội

Ngày 31/3, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 05 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 20/9/2023, Công an quận Đống Đa tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực đường Láng, quận Đống Đa, xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí gây, rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định được 02 nhóm đối tượng liên quan gồm nhóm của Đ.A.T (SN 2007; trú tại: Chương Mỹ, Hà Nội) và nhóm T.A.N (SN 2007; trú tại: Quảng Xương, Thanh Hóa). Theo đó, tối ngày 19/9/2023, nhóm của Đ.A.T tụ tập tại Văn Phú, Hà Đông rồi rủ nhau đi xe máy lượn phố uống nước. Cùng thời điểm này, nhóm của T.A.N cũng rủ nhau lượn đường.

Đến khoảng 1h15 rạng sáng ngày 20/9/2023, hai nhóm này nhập đoàn nhau rồi phóng xe với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng, dùng tuýp sắt hàn dao phóng khua xung quanh gây mất an ninh trật tự.

Các đối tượng bị khởi tố - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra đến ngày 20/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng N.V.Q (SN 2006), N.V.M (SN 2007); N.V.S (SN 2003), cùng trú tại Chương Mỹ, Hà Nội; T.A.N (SN 2007), trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa; N.V.T (SN 2004) trú tại Chư Păh, Gia Lai về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, theo hồ sơ, khi biết một đối tượng trong nhóm bị chém ở đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân) gây thương tích và bị cướp xe máy vào tối 21/9/2023, T. đã rủ Q., M., N. và các đối tượng khác đi đánh nhau trả thù.

Vụ việc trên cũng đã được cơ quan điều tra (Công an thành phố Hà Nội) khởi tố các đối tượng về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.