Nhóm học sinh tố shipper tự ý “tiêu hủy” 33 ly trà sữa giá 1,7 triệu, shipper nói đã gọi hàng chục cuộc nhưng không ai nhấc máy

Nhóm học sinh tố shipper tự ý tiêu hủy đơn 30 ly trà sữa trị giá 1,7 triệu đồng mà không thông báo, nam tài xế phản pháo

Mới đây, MXH xôn xao trước vụ việc tranh cãi liên quan đến tài xế giao đồ ăn với một nhóm học sinh tại Hà Nội.

Theo đó, drama bắt đầu từ bài đăng của một bạn trong nhóm học sinh tại Hà Nội, tạm gọi là C.. C. cho biết, đơn hàng gồm 33 ly trà sữa với tổng trị giá khoảng hơn 1,7 triệu đồng, đã thanh toán trước. Vì đơn hàng nhiều nên được ứng dụng giao đồ ăn đã chia thành 2 đơn và có 2 tài xế đi đơn.

Trong bài đăng của mình, C. cho hay đã chọn chế độ hẹn giao hàng vào lúc 13h45. Tuy nhiên shipper đến lúc 13h30, trong giờ học nên C. không thể trả lời và xuống lấy hàng. Ngoài ra, C. cũng khẳng định rằng không nhận được bất kỳ một cuộc điện thoại nào từ phía shipper mà chỉ nhận tin nhắn thông báo qua ứng dụng.

Bài đăng tố shipper từ nhóm học sinh. Hiện tại bài đăng đã bị xoá trên nền tảng Threads

Đến khi xuống lấy hàng, phía C. không tìm thấy shipper, cũng không thấy đơn hàng được gửi lại. Sau đó, C. và nhóm bạn cố gắng liên hệ tới cả 2 shipper giao hàng thì nhận được phản hồi: “Vì đợi quá lâu nên đã tiêu hủy trà sữa” và “Đã từ thiện cho các cô lao công”.

Điều này khiến C. và nhóm bạn cảm thấy không hài lòng vì đơn hàng đã được thanh toán nhưng lại không nhận được hàng. Phía C. cho hay cũng đã báo cáo lên bộ phận chăm sóc khách hàng nhưng chưa nhận được phản hồi. Do đó, nhóm bạn mong muốn liên hệ với 2 shipper để được hoàn tiền.

Giữa lúc sự việc đang gây ra tranh luận, một tài khoản Threads khác có tên P., nhận mình là shipper trong câu chuyện trên.

Phía shipper lên tiếng về sự việc

P. cho biết anh đã thực hiện đúng quy trình giao hàng từ ứng dụng. P. giải thích, thời gian hiển thị trên ứng dụng là thời gian dự kiến giao đến, tính từ lúc quán làm đơn và shipper đến lấy đơn đi giao. Do đó, việc có thể đến sớm hơn dự kiến là điều bình thường vì phụ thuộc vào mật độ giao thông thời điểm đó.

Ngoài ra, P. cũng cho hay khi giao hàng đến nơi, anh đã thao tác đúng quy định bao gồm: Bấm xác nhận “đã đến” và gọi cho khách hàng. Cũng trong bài đăng của mình, P. đăng kèm phần lịch sử cuộc gọi, khẳng định đã gọi cho khách hàng rất nhiều cuộc gọi từ 13h25 đến 13h41. Nam tài xế gọi bằng cả hai hình thức: qua ứng dụng giao hàng và số điện thoại di động.

Bên cạnh đó, P. cho biết một số người thân của mình cũng bị ảnh hưởng khi nhóm học sinh tràn vào nhắn tin, làm phiền.

Shipper làm đúng quy trình chưa? Ai đúng ai sai?

Cho đến hiện tại, phía bài đăng từ nhóm học sinh hiện tại đã bị xoá, chỉ còn hình ảnh được chụp lại từ cộng đồng mạng và lan truyền trên MXH. Song phía dưới các bài đăng, netizen cũng để lại nhiều tranh luận, ý kiến trái chiều liên quan đến tình huống này.

Không ít người cho rằng, việc tài xế chỉ chờ khách hàng trong 15 phút và tự ý hủy đơn hàng mà khách đã thanh toán là thiếu trách nhiệm. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng bày tỏ, dù có lịch sử gọi điện nhưng không ai dám chắc shipper đã thực sự chờ khách hàng nhấc máy, hay chỉ ấn gọi và tắt đi.

Một số ý kiến khác cũng nhận định, nếu shipper không thể gọi được khách có thể tìm cách gửi lại, liên hệ với bảo vệ,... Bởi trên thực tế đây là đơn hàng lớn, đã được thanh toán nên rất khó có trường hợp khách cố tình bom hàng.

Tuy nhiên, ở phía ngược lại, phần đông cho rằng tài xế đang làm đúng theo quy trình giao hàng. Cụ thể, shipper được quyền bồi hoàn về phía công ty trong trường hợp: Có hình ảnh chứng minh đã gọi điện cho khách hàng trên 3 cuộc nhưng không được phản hồi, hình ảnh tình trạng đơn hàng,... Sau đó, tài xế được tùy ý quyết định với đơn hàng để tiếp tục thực hiện lộ trình mới.

Theo tìm hiểu, ứng dụng giao đồ ăn có quy trình bồi hoàn cho đơn hàng cần hỗ trợ đền bù công khai trên website. Quy trình bồi hoàn này chủ yếu dành cho các đối tác là nhà hàng, quán ăn hoặc tài xế khi gặp vấn đề với đơn hàng.

Quy trình bồi hoàn từ phía ứng dụng (Nguồn ảnh: Website Grab)

Hiện tại, chúng tôi đã liên lạc với tài xế giao hàng P. và cả nhóm bạn tố shipper nhưng chưa nhận được phản hồi. Vụ việc vẫn đang tiếp tục gây nhiều tranh cãi trên MXH.