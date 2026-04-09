Nhóm học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 cốc trà sữa giá 1,7 triệu, shipper nói đã gọi lỡ hàng chục cuộc: Nhà trường lên tiếng

Hôm nay (9/4), mạng xã hội đang bàn luận rôm rả xung quanh bài đăng của một nhóm học sinh ở Hà Nội tố shipper tự ý "tiêu hủy" đơn hàng đã thanh toán trước. Nhóm học sinh chia sẻ bài "tố" cho biết, đơn hàng gồm 33 ly trà sữa với tổng trị giá khoảng hơn 1,7 triệu đồng và đã thanh toán trước. Vì đơn hàng nhiều nên được ứng dụng giao đồ ăn chia thành 2 đơn và có 2 tài xế đi giao.

Bài đăng "tố" shipper tự "tiêu hủy" đơn hàng của nhóm học sinh.

Trong bài đăng của mình, nhóm học sinh cho hay đã chọn chế độ hẹn giao hàng vào lúc 13h45. Tuy nhiên shipper đến lúc 13h30, trong giờ học nên các em không thể trả lời và xuống lấy hàng. Ngoài ra, nhóm cũng khẳng định rằng không nhận được bất kỳ một cuộc điện thoại nào từ phía shipper mà chỉ nhận tin nhắn thông báo qua ứng dụng.

Đến khi xuống lấy hàng, nhóm học sinh không tìm thấy shipper cùng 33 cốc trà sữa. Sau đó, nhóm cố gắng liên hệ tới cả 2 shipper giao hàng thì nhận được phản hồi: “Vì đợi quá lâu nên đã tiêu hủy trà sữa” và “Đã từ thiện cho các cô lao công”.

Nhóm học sinh cho hay cũng đã báo cáo lên bộ phận chăm sóc khách hàng nhưng chưa nhận được phản hồi. Do đó, nhóm bạn mong muốn liên hệ với 2 shipper để được hoàn tiền.

Không lâu sau đó, một tài khoản trên Threads khác có tên P., tự nhận mình là 1 trong 2 shipper trong câu chuyện trên. P. cho hay bản thân anh đã thực hiện đúng quy trình giao hàng từ ứng dụng. Theo P., người "tố" nói có hẹn giờ giao, nhưng đó là thời gian dự kiến giao đến tính từ lúc nhà hàng làm đơn và shipper tới nhận đồ đi giao. Bên cạnh đó, tài khoản tên P. còn chụp lại màn hình lịch sử gọi điện cho phía nhóm học sinh, nhưng không có ai nghe máy.

Liên quan tới ồn ào trên, chiều 9/4, chia trẻ trên Tri Thức - Znews, đại diện Trường THPT Marie Curie (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ việc 3 nữ sinh tranh chấp với shipper về đơn hàng trà sữa gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Vị đại diện nói nhà trường đang trong quá trình tìm hiểu, làm rõ và sẽ trao đổi với các học sinh có liên quan để nắm bắt đầy đủ sự việc. Theo phía nhà trường, các thầy cô sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng trước khi đưa ra hướng xử lý. “ Quan điểm là xử lý trên tinh thần thuận tình, thuận lý. Nếu học sinh có ứng xử chưa đúng mực, nhà trường sẽ có biện pháp phù hợp”, vị đại diện này nói trên Tri Thức - Znews.