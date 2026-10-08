HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhóm Facebook du lịch bị đổi tên thành 'Con ghét bố mẹ', 9 giờ sáng, trung tâm mất quyền truy cập

Hương Trà (T/H)
|

Trung tâm dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ đã thông báo thành viên tạm thời rời nhóm để tránh tiếp nhận những thông tin không chính xác.

Thông tin về một hội nhóm Facebook về du lịch bất ngờ bị đổi tên thành "con ghét bố mẹ" đang nhận được nhiều sự chú ý theo dõi từ dư luận. Chia sẻ trên Dân Việt, ông Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ (đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị) xác nhận việc nhóm Facebook "Tàu Cồn Cỏ Quảng Trị" do Trung tâm quản lý hiện bị chiếm quyền điều khiển và bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ".

Theo chia sẻ từ phía ông Cường, nhóm Facebook "Tàu Cồn Cỏ Quảng Trị" được lập từ năm 2018 - 2019, thời điểm tàu du lịch bắt đầu được đưa vào khai thác tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ. Các quản trị viên của trung tâm sử dụng nhóm để đăng tải lịch tàu, thông tin tàu xuất bến, cập bến, hủy hoặc điều chỉnh lịch chạy để người dân và du khách chủ động theo dõi. Số thành viên của nhóm hiện có khoảng 3.000 người.

Khoảng 20h ngày 7/10, nhóm do Trung tâm quản lý bất ngờ bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ". Hiện nhóm có nhiều quản trị viên nên đơn vị chưa xác định được tài khoản quản trị nào bị chiếm quyền dẫn đến nhóm bị kiểm soát.

- Ảnh 1.

Nhóm về du lịch bất ngờ bị đổi tên. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến sự việc trên, sáng 8/10, thông tin trên tờ Sài Gòn Giải phóng (SGGP), ông Cường cho hay hiện Trung tâm đang nghiên cứu phương án xử lý, tìm cách lấy lại quyền điều hành nhóm. Khoảng 9 giờ sáng 10/8, trung tâm hoàn toàn mất quyền truy cập vào nhóm Facebook nói trên nên chưa thể xác định được lý do vì sao nhóm bị đổi tên.

Phía trung tâm đã chủ động thông báo cho các thành viên tạm thời rời nhóm, để tránh tiếp nhận những thông tin không chính xác.

Cặp vợ chồng cất bằng đại học đi bán rau, từng bị mối hàng lừa, đi xin lỗi từng khách và thành quả sau 2 năm
Tags

trung tâm dịch vụ

nhóm facebook

du lịch

Quảng Trị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại