Nhóm Facebook du lịch bị đổi tên thành 'Con ghét bố mẹ', 9 giờ sáng, trung tâm mất quyền truy cập

Trung tâm dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ đã thông báo thành viên tạm thời rời nhóm để tránh tiếp nhận những thông tin không chính xác.

Thông tin về một hội nhóm Facebook về du lịch bất ngờ bị đổi tên thành "con ghét bố mẹ" đang nhận được nhiều sự chú ý theo dõi từ dư luận. Chia sẻ trên Dân Việt, ông Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ (đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị) xác nhận việc nhóm Facebook "Tàu Cồn Cỏ Quảng Trị" do Trung tâm quản lý hiện bị chiếm quyền điều khiển và bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ".

Theo chia sẻ từ phía ông Cường, nhóm Facebook "Tàu Cồn Cỏ Quảng Trị" được lập từ năm 2018 - 2019, thời điểm tàu du lịch bắt đầu được đưa vào khai thác tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ. Các quản trị viên của trung tâm sử dụng nhóm để đăng tải lịch tàu, thông tin tàu xuất bến, cập bến, hủy hoặc điều chỉnh lịch chạy để người dân và du khách chủ động theo dõi. Số thành viên của nhóm hiện có khoảng 3.000 người.

Khoảng 20h ngày 7/10, nhóm do Trung tâm quản lý bất ngờ bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ". Hiện nhóm có nhiều quản trị viên nên đơn vị chưa xác định được tài khoản quản trị nào bị chiếm quyền dẫn đến nhóm bị kiểm soát.

Nhóm về du lịch bất ngờ bị đổi tên. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến sự việc trên, sáng 8/10, thông tin trên tờ Sài Gòn Giải phóng (SGGP), ông Cường cho hay hiện Trung tâm đang nghiên cứu phương án xử lý, tìm cách lấy lại quyền điều hành nhóm. Khoảng 9 giờ sáng 10/8, trung tâm hoàn toàn mất quyền truy cập vào nhóm Facebook nói trên nên chưa thể xác định được lý do vì sao nhóm bị đổi tên.

Phía trung tâm đã chủ động thông báo cho các thành viên tạm thời rời nhóm, để tránh tiếp nhận những thông tin không chính xác.